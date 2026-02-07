ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़ में मां-बेटे की दर्दनाक मौत, तालाब में मिले तैरते मिले शव, आत्महत्या की आशंका

इसी तालाब में मिले दोनों के शव ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: जिले के कपासन थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है. अम्बेनगर निवासी 24 वर्षीय विवाहिता और उसके 11 महीने के मासूम बेटे के शव बरसाती पानी से भरे तालाब में मिले. प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, जिसमें मां ने बच्चे को साथ लेकर पानी में छलांग लगाई हो सकती है. कपासन सीआई सुनील वैष्णव के अनुसार, ममता प्रजापत शुक्रवार सुबह अपने ससुराल से यह कहकर निकली थी कि वो मंदिर जा रही हैं और मासूम बेटे नवीन को भी साथ ले जा रही है. काफी देर तक न लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की और शाम को गुमशुदगी की रिपोर्ट कपासन थाने में दर्ज कराई. शनिवार सुबह राहगीर ने गड्ढे में बच्चे का शव तैरता देखा और पुलिस को सूचना दी. कपासन सीआई सुनील वैष्णव (ETV Bharat Chittorgarh)