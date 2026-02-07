चित्तौड़गढ़ में मां-बेटे की दर्दनाक मौत, तालाब में मिले तैरते मिले शव, आत्महत्या की आशंका
चित्तौड़गढ़ के कपासन में महिला और उसके 11 महीने के मासूम बेटे के शव बरसाती गड्ढे में मिले. प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की आशंका.
Published : February 7, 2026 at 6:25 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले के कपासन थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है. अम्बेनगर निवासी 24 वर्षीय विवाहिता और उसके 11 महीने के मासूम बेटे के शव बरसाती पानी से भरे तालाब में मिले. प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, जिसमें मां ने बच्चे को साथ लेकर पानी में छलांग लगाई हो सकती है.
कपासन सीआई सुनील वैष्णव के अनुसार, ममता प्रजापत शुक्रवार सुबह अपने ससुराल से यह कहकर निकली थी कि वो मंदिर जा रही हैं और मासूम बेटे नवीन को भी साथ ले जा रही है. काफी देर तक न लौटने पर परिजनों ने तलाश शुरू की और शाम को गुमशुदगी की रिपोर्ट कपासन थाने में दर्ज कराई. शनिवार सुबह राहगीर ने गड्ढे में बच्चे का शव तैरता देखा और पुलिस को सूचना दी.
शव परिजनों को सौंपे गए: इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पहले एक साल के मासूम का शव पानी से निकाला और अस्पताल पहुंचाया. गड्ढे के किनारे महिला की चप्पल और रुमाल मिलने पर उनकी भी डूबने की आशंका जताई गई. इसके बाद चित्तौड़गढ़ से सिविल डिफेंस की टीम बुलाई गई, जिन्होंने गड्ढे की गहराई से महिला का शव रेस्क्यू किया.
सीआई सुनील वैष्णव ने बताया कि शवों को कपासन उपजिला अस्पताल ले जाया गया, जहां परिजनों की रिपोर्ट पर पोस्टमार्टम कराया गया. शव परिजनों को सौंप दिए गए. पुलिस ने मामला मर्ग में दर्ज किया है और घटना के पीछे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल आत्महत्या की प्रारंभिक आशंका है, लेकिन अंतिम रिपोर्ट पोस्टमार्टम और जांच के बाद ही स्पष्ट होगी.