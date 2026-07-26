ETV Bharat / state

करगिल के रणबांकुरों के शौर्य से युवाओं को जोड़ने की पहल, भाजयुमो ने कैप्टन विक्रम बत्रा पर बनी फिल्म का किया प्रदर्शन

कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के समर्थन में लिखे स्लोगन वाली तख्तियां ले रखी थी. देशभक्ति के नारों के साथ सैनिकों के शौर्य को नमन किया.

A film based on Captain Vikram Batra was screened for the youth on Kargil Vijay Diwas.
करगिल विजय दिवस पर युवाओं को दिखाई कैप्टन विक्रम बत्रा पर बनी फिल्म (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 26, 2026 at 9:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: करगिल विजय दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) की ओर से युवाओं में राष्ट्रभक्ति, सेना के प्रति सम्मान और देश के वीर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से कैप्टन विक्रम बत्रा के जीवन पर आधारित फिल्म का विशेष प्रदर्शन किया गया. यूथ हॉस्टल में बड़ी संख्या में युवा, छात्र और भाजयुमो कार्यकर्ता शामिल हुए. इस दौरान कार्यकर्ता हाथों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में लिखे स्लोगन वाली तख्तियां लिए दिखे और देशभक्ति के नारों के साथ सैनिकों के शौर्य को नमन किया.

लहराते तिरंगों और भारत माता के जयकारों के बीच रविवार शाम देशभक्ति के माहौल में करगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में वीर जवान कैप्टन विक्रम बत्रा पर बनी फिल्म देखने युवा यूथ हॉस्टल में जुटे. भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा ने बताया कि वर्ष 1999 में हुए करगिल युद्ध में भारतीय सेना ने विषम परिस्थितियों में अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय दिया. दुश्मन ऊंची चोटियों पर कब्जा जमाए बैठा था, जबकि भारतीय सैनिकों को नीचे से कठिन चढ़ाई करते हुए मुकाबला करना पड़ा. इसके बावजूद भारतीय सेना के वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर एक-एक चौकी को दुश्मनों से मुक्त कराया और आखिर में भारत को ऐतिहासिक विजय दिलाई.

शंकर गोरा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: सीएम भजनलाल बोले-भूमि आवंटन से लेकर सरकारी नौकरी तक, सैनिकों के सम्मान में सरकार प्रतिबद्ध

गोरा ने कहा कि करगिल युद्ध केवल सैन्य विजय नहीं, बल्कि भारतीय सैनिकों के अद्वितीय साहस, त्याग और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है. कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे वीर सपूतों ने अपने अदम्य शौर्य से देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा किया. उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा. आज आवश्यकता है कि युवा इन वीरों के जीवन और संघर्ष को जानें तथा समझें कि देश की सीमाओं की रक्षा किस कीमत पर होती है. आज की जेन-जी केवल आधुनिक तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि वो देश के गौरवशाली इतिहास और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों के बारे में भी जानना चाहती है. इसी उद्देश्य से भाजयुमो युवाओं को राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का कार्य कर रहा है. कैप्टन विक्रम बत्रा पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन भी इसी कड़ी का हिस्सा है.

Film screened at the Youth Hostel.
यूथ हॉस्टल में दिखाई फिल्म (ETV Bharat Jaipur)

उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में सेना के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करते हैं. कई युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होकर राष्ट्रसेवा के लिए प्रेरित भी करते हैं. कार्यक्रम में युवाओं ने करगिल के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को कभी न भूलने का संकल्प लिया. युवाओं ने भारत माता की जय और वीर शहीद अमर रहे के नारों के साथ सैनिकों के शौर्य को नमन किया.

पढ़ें: जयपुर के चंद्रप्रकाश की करगिल शहीदों को अनूठी श्रद्धांजलि, 27 साल से जज्बा बरकरार...

Party workers holding placards with slogans in support of Modi.
मोदी के समर्थन में नारे लिखी तख्तियां लिए कार्यकर्ता (ETV Bharat Jaipur)

TAGGED:

BJYM CELEBRATED VIJAY DIWAS
SCREENING OF FILM ON VIKRAM BATRA
OUTH HOSTEL ECHO PATRIOTIC SLOGANS
सैनिकों के शौर्य को नमन
KARGIL VIJAY DIWAS 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.