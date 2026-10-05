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पंचायत चुनाव से पहले भाजपा का 7 अक्टूबर को ‘सेवा ज्योति संकल्प’, कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़ेंगे PM मोदी

जयपुर में मीडिया से बात करते प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : भाजपा ने पंचायत चुनाव को लेकर बूथ स्तर तक पकड़ मजबूत करने का प्लान बनाया है. पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 7 अक्टूबर को प्रदेशभर में सेवा ज्योति एवं संकल्प’ कार्यक्रम करेगी.