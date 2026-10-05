पंचायत चुनाव से पहले भाजपा का 7 अक्टूबर को ‘सेवा ज्योति संकल्प’, कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़ेंगे PM मोदी
मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 साल पूरे होने पर प्रदेशभर में कार्यक्रम. मशाल के साथ सेवा का संकल्प दिलाएंगे.
Published : October 5, 2026 at 8:20 PM IST
जयपुर : भाजपा ने पंचायत चुनाव को लेकर बूथ स्तर तक पकड़ मजबूत करने का प्लान बनाया है. पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 7 अक्टूबर को प्रदेशभर में सेवा ज्योति एवं संकल्प’ कार्यक्रम करेगी.
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सोमवार को पार्टी मुख्यालय पर मीडिया को बताया कि हर जिला केंद्र पर आयोजन में बूथ स्तर से भाजपा कार्यकर्ता आमजन के साथ पहुंचेंगे. मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लाइव जुड़ेंगे. 7 अक्टूबर 2001 को मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी. इस लिहाज से 7 अक्टूबर 2026 को उनके सरकार के प्रमुख के रूप में 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं. भाजपा इसी अवसर को सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ते हुए प्रदेशभर में कार्यक्रम कर रही है.
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मशाल प्रज्ज्वलन के साथ सेवा का संकल्प : प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम में आमजन के प्रति आभार जताएंगे. इसके बाद ‘सेवा ज्योति’ के प्रतीक के रूप में मशाल प्रज्ज्वलित की जाएगी. मशाल का संदेश समाज में सेवा भाव बढ़ाना है. कार्यकर्ताओं और आमजन को जरूरतमंदों की सहायता, सामाजिक सेवा और राष्ट्रहित के कार्यों में निरंतर योगदान देने का संकल्प दिलाया जाएगा. जयपुर में सांगानेर क्षेत्र में कार्यक्रम होगा.
17 सितंबर से जारी अभियान का विस्तार: प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से राजस्थान में ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाया जा रहा है. इसमें रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेवा गतिविधियां, स्कूलों में कार्यक्रम, वाद-विवाद और लेखन प्रतियोगिताएं तथा महापुरुषों के सम्मान से जुड़े आयोजन किए गए. राठौड़ के मुताबिक 7 अक्टूबर के कार्यक्रम को इसी अभियान के अगले चरण के तौर पर पेश किया जा रहा है.
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वडनगर से वाराणसी तक यात्रा का संदेश : ‘सेवा संकल्प अभियान’ के तहत मोदी की जन्मभूमि वडनगर से कर्मभूमि वाराणसी तक यात्रा निकाली, जो राजस्थान से गुजरी. वाराणसी से वडनगर मोटरसाइकिल यात्राएं भी की जा रही हैं.
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