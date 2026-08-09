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केजरीवाल के PM मोदी पर दिए बयान पर BJP का पलटवार, कहा- वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त व्यक्ति हैं

अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जिस अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है, उसे पूरे देश ने सुना है. भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा

अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 9, 2026 at 3:48 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ठोकने की बात करने वाले वीडियो को लेकर भाजपा नेता अब केजरीवाल पर हमलावार हो गए हैं. भापजा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने वीडियो में केजरीवाल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल को लेकर निशाना साधा है.

वीरेंद्र सचदेवा ने वीडियो जारी करके कहा है कि अरविंद केजरीवाल आपने जिस अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है, उसे पूरे देश ने सुना है. विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता एवं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरल एवं सहज व्यक्तित्व पर टिप्पणी करने से पहले आपको अपना राजनीतिक अतीत याद कर लेना चाहिए था. आपको याद कर लेना चाहिए कि जब आपने स्वर्गीय अरुण जेटली से माफी मांगी थी तुम तब भी ठुके थे. जब तुमने नितिन गडकरी से माफी मांगी थी तुम भी ठुके थे.

यह है पूरा मामला: बता दें कि दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल एक वीडियो शेयर किया है. उसमें अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर हुए काक्रोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर कह रहे हैं कि प्रदर्शन में जितने भी लोग सड़कों पर आए थे, वो प्रदर्शन करने या इस्तीफा मांगने नहीं बल्कि मोदी को ठोकने आए थे. वहीं, अरविंद केजरीवाल के इस बयान को लेकर मंत्री कपिल मिश्रा ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है भारत के 3 बार के चुने हुए प्रधानमंत्री के बारे में अरविंद केजरीवाल जिस तरह की माओवादी भाषा में बोल रहे हैं, वो उनकी 'विद्रोह क्रांति' का प्रतीक नहीं, बल्कि नैतिक और भाषाई दिवालियापन की अंतिम चीख है.

कपिल मिश्रा ने कहा कि जिस शख्स को दिल्ली की जनता ने 'ठोक' कर पंजाब से भगा दिया, जिसे अब पंजाब की जनता भी 'ठोकने' जा रही है, वो कुंठा में प्रधानमंत्री जी को ठोकने की बात कर रहा है. ​इस देश की जनता 'ठोकने' की लंपटता के लिए नहीं, बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ विकास की राष्ट्र-नीति के लिए आई है और ये साथ पहले से ज्यादा मजबूती लिए हुए आगे भी बना रहेगा.

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