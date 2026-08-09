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केजरीवाल के PM मोदी पर दिए बयान पर BJP का पलटवार, कहा- वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त व्यक्ति हैं

अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( File Photo )