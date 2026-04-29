मदन राठौड़ ने बांधे सचिन पायलट की तारीफों के पुल, बोले- कांग्रेस में उनका सम्मान नहीं, वो खुद फैसला लें
कांग्रेस नेता सचिन पायलट को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वो आगे की राजनीति के लिए खुद फैंसला लें.
Published : April 29, 2026 at 6:20 PM IST
जयपुर: राजस्थान की सियासत में एक बार फिर सचिन पायलट को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है. भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पायलट को लेकर नरम रुख दिखाते हुए कहा कि वे एक परिपक्व, सौम्य और समझदार नेता हैं, जिन्हें अपने राजनीतिक भविष्य का फैसला खुद करना चाहिए. राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस में पायलट का लगातार अपमान हो रहा है और यह स्थिति लंबे समय से बनी हुई है.
मदन राठौड़ी ने इशारों में अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि पायलट को “निकम्मा” और “नाकारा” जैसे शब्द कहना उचित नहीं था. उनके मुताबिक, इस तरह की भाषा किसी भी सम्मानित नेता के लिए अपमानजनक है और इसका असर लंबे समय तक रहता है. राठौड़ ने कहा रास्ट्र प्रथम रखने वालों का भाजपा में स्वागत हमेशा रहा है, पायलट अच्छे व्यक्ति है, ये हम मानते हैं. कांग्रेस में उनको सम्मान नही मिल रहा है.
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हमेशा संयमित भाषा का इस्तेमाल किया: बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि पायलट की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने कभी भी “लूज टॉक” नहीं की और हमेशा संयमित भाषा का इस्तेमाल किया. वे सरल, शांत और विवेकवान नेता हैं. राठौड़ ने यह भी कहा कि कांग्रेस के भीतर ही कई नेता पायलट से दूरी बनाए हुए हैं, जो उनके साथ हो रहे व्यवहार को दर्शाता है. राठौड़ ने यह स्पष्ट किया कि भाजपा पायलट को लेकर कोई सक्रिय भूमिका नहीं बना रही है.
उन्होंने कहा कि “हर व्यक्ति को अपने विवेक से निर्णय लेना होता है. पायलट बुद्धिमान हैं, उन्हें देश और अपने भविष्य को ध्यान में रखकर फैसला करना चाहिए,” साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि भाजपा उन सभी लोगों का स्वागत करती है, जिनमें राष्ट्र प्रथम की भावना और राष्ट्रीय चरित्र हो. राष्ट्र प्रथम रखने वालों का भारतीय जनता पार्टी हमेशा सम्मान करती है. यह सही है कि कांग्रेस में सचिन पायलट का अब सम्मान नहीं है. पूर्व मुख्यमंत्री के पूर्व में दिए बयान और मौजूदा स्थिति में दिए जा रहे बयानों से यह साफ है कि आज भी वह उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहते.
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बहरूपिया नहीं 'बहुरूप': इस दौरान राठौड़ ने भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के बयान का भी बचाव किया. उन्होंने 'बहुरूप' शब्द को लेकर सफाई देते हुए कहा कि इसका मतलब अपमान नहीं, बल्कि पायलट के बहुआयामी व्यक्तित्व से है. उन्होंने कहा कि पायलट का एक सौम्य रूप है, तो एक संघर्षशील और आक्रामक रूप भी देखने को मिला है, जब वे अपने समर्थक विधायकों के साथ बगावत पर उतरे थे. पायलट को बहरूपिया कहकर अपमानित करना उनका मकसद नहीं था. वह पायलट के बहुरूपी स्वरूप को लेकर चर्चा कर रहे थे. दोनों नेता उत्तर प्रदेश के हैं, इसलिए उन्हें इस बात की चिंता थी कि उनके उत्तर प्रदेश का एक नेता राजस्थान में राजनीति कर रहा है. यह उनके अपनेपन का भाव था.
फैसला पूरी तरह उन्हीं पर निर्भर: राठौड़ ने कांग्रेस के अंदरूनी विवादों का जिक्र करते हुए कहा कि पायलट को कई बार सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाने की कोशिश की गई. उन्होंने उस घटना का भी उल्लेख किया, जब पायलट अपने पिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए जा रहे थे और उन्हें रोका गया था. राठौड़ के अनुसार, यह घटना पायलट के लिए व्यक्तिगत रूप से अपमानजनक थी. उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस में बार-बार पायलट को लेकर दिए जा रहे बयान, जैसे “उन्होंने अपनी गलती मान ली”, यह दर्शाते हैं कि उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जा रहा.
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राठौड़ ने सवाल उठाया कि क्या पायलट को बच्चा समझा जाता है, जो हर बार इस तरह के बयान दिए जाते हैं. राठौड़ ने कहा कि भाजपा विपक्ष के नेताओं का भी सम्मान करती है. उन्होंने गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य नेताओं का नाम लेते हुए कहा कि सभी को अपनी-अपनी पार्टी संभालनी है, लेकिन राजनीतिक मर्यादाएं नहीं टूटनी चाहिए. पायलट के प्रति सम्मान जताते हुए उन्होंने दोहराया कि फैसला पूरी तरह उन्हीं पर निर्भर है.
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