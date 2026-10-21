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अमित शाह के दौरे से पहले गठित हो जाएगी भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति!

मिशन 2027 का शंखनाद! ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तरप्रदेश में वर्ष 2027 के होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिक्षक-स्नातक एमएलसी चुनाव के बाद अपनी प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा कर दी जाएगी. इसके पीछे कारण गृह मंत्री अमित शाह का 30-31 में प्रस्तावित यूपी दौरा बताया जा रहा है. लखनऊ प्रवास के दौरान अमित शाह की कार्यसमिति के साथ बैठक प्रस्तावित है.

कार्यसमिति पर मंथन: प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के साथ ही पंकज चौधरी की तरफ से सभी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई थी. जिससे समय रहते पार्टी के सभी संगठन जिलों में मोर्चो के गठन के साथ ही क्षेत्रीय कार्यसमितियों की घोषणा संगठन के अनुरूप कर सके. वर्तमान में युवा मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चे की समितियों के साथ ही प्रदेश कार्यसमिति का गठन नहीं हुआ है.

