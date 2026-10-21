अमित शाह के दौरे से पहले गठित हो जाएगी भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति!
मिशन 2027 का शंखनाद!
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 4:18 PM IST|
Updated : October 21, 2026 at 4:25 PM IST
लखनऊ: उत्तरप्रदेश में वर्ष 2027 के होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शिक्षक-स्नातक एमएलसी चुनाव के बाद अपनी प्रदेश कार्यसमिति की घोषणा कर दी जाएगी. इसके पीछे कारण गृह मंत्री अमित शाह का 30-31 में प्रस्तावित यूपी दौरा बताया जा रहा है. लखनऊ प्रवास के दौरान अमित शाह की कार्यसमिति के साथ बैठक प्रस्तावित है.
कार्यसमिति पर मंथन: प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के साथ ही पंकज चौधरी की तरफ से सभी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई थी. जिससे समय रहते पार्टी के सभी संगठन जिलों में मोर्चो के गठन के साथ ही क्षेत्रीय कार्यसमितियों की घोषणा संगठन के अनुरूप कर सके. वर्तमान में युवा मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चे की समितियों के साथ ही प्रदेश कार्यसमिति का गठन नहीं हुआ है.
चुनाव बाद सूची जारी होने की संभावना: प्रदेश में आगामी 23 अक्टूबर को शिक्षक वह स्नातक एमएलसी के होने वाले चुनाव के बाद संभावना जताई जा रही है कि पार्टी अपने बाकी बचे समिति की घोषणा के साथ ही प्रदेश कार्य समिति कभी गठन कर देगी. माह के अंत या नवंबर के पहले सप्ताह तक प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह का प्रवास होने वाला है. माना जा रहा है कि प्रवास के बाद से ही पार्टी इलेक्शन मोड में आ जाएगी.
भाजपा लोकतांत्रिक दल है, हम संगठन के गठन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुके हैं. प्रदेश कार्यसमिति के सदस्यों की भी घोषणा शीघ्र हो जाएगी.-डॉ. अंकुश त्रिपाठी, प्रदेश प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी
प्रदेश कार्यसमिति को जानिए: भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश कार्यसमिति राज्य स्तर पर संगठन की सबसे महत्वपूर्ण नीति-निर्धारक और निर्णय लेने वाली संस्था होती है. यह राष्ट्रीय नेतृत्व और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच एक कड़ी की तरह काम करती है. यदि कार्यसमिति के कार्य और जिम्मेदारियों पर नजर डालें तो संगठनात्मक नीतियां और रणनीतियां तय करना, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव पारित करना, चुनाव प्रबंधन और रणनीतिक तैयारी, सरकार और संगठन में तालमेल, प्रशिक्षण और कार्यकर्ता विकास, कोष और वित्तीय प्रबंधन, अनुशासन और समीक्षा, जिला और मंडल स्तर के संगठनात्मक कार्यों की समय-समय पर समीक्षा करना और सांगठनिक अनुशासन बनाए रखना आदि शामिल है.
संचालन कैसे: प्रदेश कार्यसमिति के संचालन की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री (संगठन) के पास होती हैं, जो राष्ट्रीय नेतृत्व के समन्वय से पूरी कार्यसमिति का संचालन करते हैं. इसके साथ ही हर तीन महीने में प्रदेश कार्यसमिति की एक बड़ी बैठक आयोजित की जाती है. इसमें राज्य के सभी बड़े नेता, सांसद, विधायक और क्षेत्रीय अध्यक्ष शामिल होते हैं. इन बैठकों में यूपी सरकार की योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने, आगामी चुनावों (जैसे निकाय चुनाव, विधानसभा या लोकसभा) की रणनीति बनाने और विपक्षी दलों के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव पास करने पर चर्चा होती है.
वर्तमान संगठनात्मक नेतृत्व: उत्तर प्रदेश भाजपा की सांगठनिक कमान वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, सह-प्रभारी जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, डॉ. प्रदीप वर्मा और अनंत ओझा के पास है. कार्य के सुचारू संचालन और अध्यक्ष की सहायता के लिए कार्यसमिति में अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों को मनोनीत किया जाता है, जिनमे 4 से 6 उपाध्यक्ष, 2 से 4 महामंत्री, जिनमें से एक अनिवार्य रूप से महामंत्री-संगठन होता है. इनके अलावा कार्यसमिति में कार्यसमिति में 4 से 6 मंत्री और 1 कोषाध्यक्ष होते हैं.
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