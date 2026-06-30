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यमुना जल समझौता: उत्साहित भाजपा साध रही कांग्रेस पर निशाना, सीएम ने कसा तंज- एमओयू आनलाइन है, चाहे तो कांग्रेस के पास कंप्यूटर ऑपरेटर भेज दें

यमुना जल का कलश लिए सीएम शर्मा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: यमुना जल समझौते से उत्साहित भाजपा इसे राजनीतिक उपलब्धि के तौर पर पेश करने की कोशिश में जुट गई है. समझौते के बाद मंगलवार को जयपुर लौटने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जगह—जगह स्वागत किया गया. मुख्यमंत्री ई-बस में सवार होकर रोड शो के जरिए भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां रास्ते में जगह-जगह कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया. इसके बाद भाजपा मुख्यालय पर सीएम भजनलाल का स्वागत किया गया. MOU को सार्वजनिक करने की कांग्रेस की मांग पर सीएम शर्मा ने तंज कसा— सब ऑनलाइन है. कोई भी देख सकता है. चाहे तो अच्छा सा कंप्यूटर ऑपरेटर भेज दें. दिल्ली जाने पर कहा- राजस्थान के हित में जाऊंगा. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा- इतनी बड़ी पाइपलाइन बनेगी कि गहलोत, डोटासरा, जूली ट्रक लेकर शेखावाटी जा सकें. उन्होंने तंज कसा- हम तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत का इंतजार कर रहे थे. वे माला पहनाने नहीं आए, बात झूठी निकली. 32 साल से लंबित मुद्दा ढाई साल में हल किया. भाजपा कार्यकर्ताओं से योजना जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वर्षों तक केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकारें रहीं, लेकिन राजस्थान के हिस्से का यमुना जल लाने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए गए. मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि वे बार-बार दिल्ली क्यों जाते हैं. इस पर उन्होंने कहा कि यदि राजस्थान के हितों के लिए जरूरत पड़ेगी तो वे आगे भी जाएंगे. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सरकारें अपने राजनीतिक समीकरणों को बचाने में लगी रहती थीं, जबकि वर्तमान सरकार विकास और प्रदेश के अधिकारों के लिए काम कर रही है. पढ़ें: यमुना जल समझौता: डोटासरा का दावा, 'सरकार ने किया समर्पण, शेखावटी को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा