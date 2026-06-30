यमुना जल समझौता: उत्साहित भाजपा साध रही कांग्रेस पर निशाना, सीएम ने कसा तंज- एमओयू आनलाइन है, चाहे तो कांग्रेस के पास कंप्यूटर ऑपरेटर भेज दें
प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार ने ढाई साल के प्रयास में उस विषय को आगे बढ़ाया, जो करीब 32 वर्षों से लंबित था.
Published : June 30, 2026 at 5:10 PM IST
जयपुर: यमुना जल समझौते से उत्साहित भाजपा इसे राजनीतिक उपलब्धि के तौर पर पेश करने की कोशिश में जुट गई है. समझौते के बाद मंगलवार को जयपुर लौटने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जगह—जगह स्वागत किया गया. मुख्यमंत्री ई-बस में सवार होकर रोड शो के जरिए भाजपा मुख्यालय पहुंचे, जहां रास्ते में जगह-जगह कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया. इसके बाद भाजपा मुख्यालय पर सीएम भजनलाल का स्वागत किया गया. MOU को सार्वजनिक करने की कांग्रेस की मांग पर सीएम शर्मा ने तंज कसा— सब ऑनलाइन है. कोई भी देख सकता है. चाहे तो अच्छा सा कंप्यूटर ऑपरेटर भेज दें. दिल्ली जाने पर कहा- राजस्थान के हित में जाऊंगा. प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा- इतनी बड़ी पाइपलाइन बनेगी कि गहलोत, डोटासरा, जूली ट्रक लेकर शेखावाटी जा सकें. उन्होंने तंज कसा- हम तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत का इंतजार कर रहे थे. वे माला पहनाने नहीं आए, बात झूठी निकली. 32 साल से लंबित मुद्दा ढाई साल में हल किया. भाजपा कार्यकर्ताओं से योजना जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि वर्षों तक केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकारें रहीं, लेकिन राजस्थान के हिस्से का यमुना जल लाने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए गए. मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि वे बार-बार दिल्ली क्यों जाते हैं. इस पर उन्होंने कहा कि यदि राजस्थान के हितों के लिए जरूरत पड़ेगी तो वे आगे भी जाएंगे. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले सरकारें अपने राजनीतिक समीकरणों को बचाने में लगी रहती थीं, जबकि वर्तमान सरकार विकास और प्रदेश के अधिकारों के लिए काम कर रही है.
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उन्होंने कहा कि यमुना जल समझौता केवल शेखावाटी नहीं, बल्कि राजस्थान के जल भविष्य से जुड़ा विषय है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पानी, बिजली, सड़क, रोजगार और आधारभूत ढांचे पर एक साथ काम किया जा रहा है. सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने, सड़क नेटवर्क विस्तार और रोजगार सृजन पर तेजी से काम हो रहा है. उन्होंने दावा किया कि भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाया गया है और बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि सरकार के कामों और यमुना जल समझौते की जानकारी जनता तक पहुंचाना भाजपा की जिम्मेदारी है.
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पाइपलाइन इतनी बड़ी कि कांग्रेस ट्रक लेकर आ जाए: भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि यमुना जल परियोजना कोई नई मांग नहीं थी, बल्कि शेखावाटी और राजस्थान के कई हिस्सों की दशकों पुरानी जरूरत थी. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें रहीं, लेकिन परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी. मदन राठौड़ ने कहा कि अब ऐसी बड़ी पाइपलाइन बनाई जाएगी कि उसमें विपक्ष के नेता भी ट्रक लेकर आ जाएं. विपक्ष सवाल उठा रहा था, लेकिन अब काम जमीन पर दिखाई देगा. राठौड़ ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की थी कि अगर यमुना जल समझौता हो जाएगा तो वो माला पहनाने आएंगे, हम आज उनका इंतजार करते रहे. हम तो मानते थे कि वह आज अपनी की गई घोषणा को पूरा करने आएंगे, लेकिन आज भी उनकी बात झूठी निकली. राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार ने केंद्र और राज्य के समन्वय से ढाई साल के प्रयास में उस विषय को आगे बढ़ाया, जो करीब 32 वर्षों से लंबित था. उन्होंने दावा किया कि इसका लाभ केवल शेखावाटी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूर्वी राजस्थान सहित अन्य क्षेत्रों तक भी पहुंचेगा.