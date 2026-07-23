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पंचायत-निकाय चुनाव से पहले भाजपा का समरसता संकल्प अभियान', सीएम ने कांग्रेस पर बोला हमला

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि संत रविदास ने समाज को कर्म की श्रेष्ठता और सामाजिक समानता का संदेश दिया, जो आज भी प्रासंगिक है. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद उसने तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार की राजनीति की, जबकि भाजपा समाज को जोड़ने का काम करती है. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान में विकास कार्यों को नई गति मिली है और सड़क, पानी, बिजली, सिंचाई तथा रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है.

उन्होंने ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में करोड़ों गरीब परिवारों को आवास, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, शौचालय और हर घर जल जैसी योजनाओं से लाभान्वित करने, समाज के पिछड़े, दलित एवं वंचित वर्गों को सम्मान और सशक्तिकरण देने का जो कार्य हुआ है. उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा आज समाज को भ्रमित करने वाली ताकतें सक्रिय हैं, ऐसे समय में कार्यकर्ताओं को छात्रावासों, शिक्षण संस्थानों और समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचकर गुरु रविदास महाराज के जीवन, विचार और समरसता के संदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करना होगा.

समाज को भ्रमित करने वाली ताकतें सक्रिय: कार्यशाला में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में महापुरुषों के सम्मान और उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का अभूतपूर्व कार्य हुआ है. उन्होंने कहा कि संत गुरु रविदास का जीवन सामाजिक समरसता, समानता और मानवता का संदेश देता है और भाजपा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि उनके विचार गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक पहुंचें.

इस कार्यशाला में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार और मुख्यमंत्री भजनलाल ने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर पेपर लीक समेत कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला, जिससे साफ संकेत मिले कि भाजपा सामाजिक अभियान के साथ राजनीतिक धार भी बनाए रखना चाहती है.

जयपुर: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों की आहट के बीच भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिक तौर पर बढ़ रहा है. भाजपा ने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर 'समरसता संकल्प अभियान' के जरिए सामाजिक और संगठनात्मक स्तर पर बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है. इस अभियान से पहले गुरुवार को जयपुर में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई.

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युवा परेशान थे तब राहुल गांधी कहां थे ?: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए राहुल गांधी पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सरकार के दौरान राजस्थान में लगातार पेपर लीक हो रहे थे और युवा परेशान थे, तब राहुल गांधी कहां थे ? उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 450 से अधिक आरोपियों को जेल भेजा है. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पिछले पौने तीन वर्षों में राज्य में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित हुईं और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ. उन्होंने कांग्रेस पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया.

कार्यशाला में मौजूद भाजपा पदाधिकारी (Photo Coutesy- BJP)

भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री अजेय कुमार ने अभियान की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि 29 जुलाई से शुरू होने वाले अभियान के तहत कलश वंदन, संत संपर्क, समरसता यात्रा और छात्रावास संपर्क जैसे कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. वाराणसी स्थित संत गुरु रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर से पावन कलश और मिट्टी विभिन्न राज्यों में पहुंचेगी, जिसके बाद प्रदेशभर में सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे. छात्रावासों, कॉलेजों और शिक्षण संस्थानों में युवा संवाद, व्यक्तित्व विकास और गुरु रविदास के विचारों पर विशेष कार्यक्रम भी होंगे.

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उन्होंने बताया कि अभियान के प्रथम चरण 29 जुलाई से शुरू होगा. गुरु पूर्णिमा की संध्या पर दीप महोत्सव मनाया जाएगा. इसके बाद 29 जुलाई से 10 सितंबर तक "कलश वंदन अभियान" चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत गुरु रविदास महाराज की जन्म स्थली सीर गोवर्धनपुर, वाराणसी में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इसके साथ ही 29 जुलाई से 31 अगस्त तक संत संपर्क अभियान के माध्यम से संत-महात्माओं एवं समाज के पूजनीय व्यक्तियों का सम्मान किया जाएगा. 5 अक्टूबर से 5 नवंबर तक गुरु रविदास महाराज समरसता यात्रा निकाली जाएगी और 26 नवंबर 2026 से 15 जनवरी 2027 तक छात्रावास संपर्क अभियान संचालित होगा, जिसमें छात्रावासों में जाकर युवाओं को गुरु रविदास महाराज के जीवन एवं सामाजिक समरसता के संदेश से जोड़ा जाएगा.

अनुसूचित जाति वर्ग स्थानीय चुनाव में बड़ी भूमिका: राजनीतिक विश्लेषक श्यामसुंदर शर्मा का मानना है कि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह अभियान ऐसे समय शुरू हो रहा है, जब राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो चुकी हैं. अनुसूचित जाति वर्ग स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में कई क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभाता है. ऐसे में भाजपा का यह अभियान सामाजिक समरसता के संदेश के साथ-साथ एससी वर्ग और युवाओं के बीच संगठन की पकड़ मजबूत करने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है.

श्यामसुंदर शर्मा का मानना है कि गांव, वार्ड और बूथ स्तर तक कार्यक्रमों की योजना इस बात का संकेत देती है कि भाजपा चुनावी माहौल बनने से पहले अपने कार्यकर्ताओं और सामाजिक नेटवर्क को सक्रिय करना चाहती है. इसकी व्यापक संगठनात्मक तैयारी, गांव-गांव तक पहुंच और चुनाव से पहले का समय इसे राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण बनाता है. ऐसे में आने वाले महीनों में यह अभियान भाजपा के लिए सामाजिक संदेश के साथ चुनावी संगठन विस्तार का भी बड़ा माध्यम साबित हो सकता है, जबकि विपक्ष इसे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश के रूप में देख रहा है.

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