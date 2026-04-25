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भाजपा : राजस्थान में सत्ता रिपीट मिशन-बूथ से शिखर तक संगठन की नब्ज टटोलेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन

राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन के दौरे को लेकर तैयारी तेज हैं. दौरे से सत्ता और संगठन के बीच तालमेल मजबूत करने की कोशिश की जाएगी.

Preparatory Meeting for National President Nabin's Visit
राष्ट्रीय अध्यक्ष नबीन के दौरे की तैयारी बैठक (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 25, 2026 at 5:59 PM IST

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जयपुर : राजस्थान की सियासत में हलचल तेज होने जा रही है, क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 27 अप्रैल को राज्य के दौरे पर आ रहे हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका यह पहला राजस्थान दौरा है. इसके राजनीतिक मायने काफी माने जा रहे हैं. इस दौरे के जरिए नितिन न सिर्फ संगठन की जमीनी स्थिति का आंकलन करेंगे, बल्कि आगामी पंचायत-शहरी निकाय के साथ साल 2028 के आम चुनाव को देखते हुए सत्ता में वापसी की रणनीति भी तैयार करेंगे.

बूथ से शीर्ष तक संवाद :राजस्थान में हर चुनाव में सत्ता परिवर्तन की परंपरा रही है. यहां भाजपा इस बार इस ट्रेंड को तोड़ने के मिशन पर काम कर रही है. नितिन नबीन का यह दौरा इसी दिशा में महत्वपूर्ण है. वे बूथ स्तर से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक पार्टी की नब्ज टटोलेंगे. कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करेंगे. दौरे की शुरुआत टोंक से होगी, जहां पार्टी के बनाए नए जिला मुख्यालयों का उद्घाटन करेंगे. इस दौरान नितिन बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और संगठन की वास्तविक स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे. पार्टी के लिए बूथ स्तर सबसे अहम माना जाता है. यही चुनावी जीत की नींव रखी जाती है. इसके बाद वे जयपुर में प्रदेश पदाधिकारियों और कोर कमेटी की बैठक लेंगे. इस बैठक में संगठनात्मक मजबूती, सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल, और चुनावी रणनीति जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी. खासतौर पर यह देखा जाएगा कि कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ नेताओं तक समन्वय कैसे बेहतर बनाया जाए, ताकि चुनावी मैदान में एकजुटता के साथ उतरा जा सके.

मदन राठौड़ , प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी. (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें:मदन राठौड़ ने भूमि पूजन के साथ भरी हुंकार, बोले- पायलट के गढ़ में संगठन की मजबूती के लिए होगी नितिन नबीन की सभा

प्रदेश-कोर टीम संवाद: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि प्रदेश में संगठन को मजबूत बनाने और सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जयपुर में प्रदेश पदाधिकारियों और कोर टीम के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे. इसमें जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया जाएगा, ताकि आमजन में पार्टी की पकड़ मजबूत हो सके. आगामी पंचायत और निकाय चुनावों को ध्यान में रखते हुए रणनीति तैयार की जाएगी. कोर टीम, जिसमें वरिष्ठ नेता शामिल होंगे, राजस्थान में परंपरागत सत्ता परिवर्तन के ट्रेंड को तोड़ने पर मंथन करेगी. वर्ष 2028 के चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए संगठनात्मक मजबूती पर चर्चा होगी. मदन राठौड़ ने कहा कि नितिन नबीन टोंक से लौटकर प्रदेश कार्यालय में बैठक करेंगे. इसमें पदाधिकारी, मोर्चा व प्रकोष्ठ संयोजक शामिल होंगे. कुछ नेता अन्य राज्यों में व्यस्त रहने के कारण अनुपस्थित रह सकते हैं.

ये होंगे बैठक में शामिल :पदाधिकारियों की बैठक में प्रदेश पदाधिकारी और प्रकोष्ठों के संयोजक शामिल होंगे. इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारियों से परिचय चर्चा करेंगे. बैठक में नबीन पंचायत-निकाय को लेकर चर्चा करेंगे. केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए निर्देश जारी करेंगे. इसके बाद पार्टी की आगामी राजनीतिक रणनीति के लिए कोर कमेटी के साथ बैठक लेंगे. इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, भागीरथ चौधरी,सतीश पूनिया , कनकमल कटारा, राजेन्द्र गहलोत, दिया कुमारी, डॉ प्रेमचंद बैरवा, प्रदेश प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल पदेन कोर सदस्य के टूर पर शामिल होंगे.

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