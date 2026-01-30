प्रेम बाईसा की मौत का मामला पहुंचा विधानसभा, भाजपा-कांग्रेस ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग, बाड़मेर में अंतिम संस्कार
गृह राज्य मंत्री बोले- मामले की हर पहलु से जांच कर रही पुलिस. प्रेम बाईसा की पार्थिव देह का पैतृक गांव में दाह संस्कार किया.
Published : January 30, 2026 at 1:58 PM IST
जयपुर/बाड़मेर: जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद जहां उनके भक्तों में रोष है, वहीं इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. कथावाचक की मौत का मामला शुक्रवार को विधानसभा तक पहुंचा. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और हवामहल से भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाई. वहीं, गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि इस मामले में पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है. जांच में जो भी सामने आएगा, उस आधार पर आगे कार्रवाई होगी. मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश को लेकर उनका कहना है कि पुलिस हर बात को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. इधर, प्रेम बाईसा की पार्थिव देह का शुक्रवार को बालोतरा जिले के पैतृक गांव परेऊ में दाह संस्कार कर दिया गया.
सामने आनी चाहिए हकीकत: विधानसभा में मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए. साध्वी की मौत से भक्त सकते में हैं. इस मामले में हाईलेवल कमेटी बनाकर जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए. हवामहल से भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य ने इसे सनातन प्रेमियों के लिए आघात बताया और कहा कि प्रेम बाईसा ने कम उम्र में ही कथाओं और सत्संग के माध्यम से गोसेवा की. जरूरतमंदों की सेवा की. उन्होंने निर्धन बच्चियों की शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय काम किया.
पढ़ें:साध्वी प्रेम बाईसा मौत मामला: पिता ने ही किया था इंस्टा पोस्ट, समर्थकों ने जताया संदेह, पुलिस बोली, 'जांच होगी'
सनातन का प्रचार करने वालों के खिलाफ षड्यंत्र : भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य ने कहा कि कथावाचक ने सत्संग के माध्यम से लोगों को सनातन धर्म से जोड़ने का काम किया. लोगों के मन में जो भी शंका है. उसका समाधान होना चाहिए. इसके लिए जांच जरूरी है. कुछ लोगों ने जानबूझकर प्रेम बाईसा की छवि खराब की. उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रेम बाईसा की मौत का क्या कारण है, इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे आध्यात्म प्रेमियों और सत्संगियों पर निरंतर प्रहार हो रहे हैं. सनातनियों पर निरंतर प्रहार हो रहे हैं. सनातन परंपराओं को बढ़ाने वाले लोगों के खिलाफ कुछ लोग षड़यंत्र रच रहे हैं. ऐसे लोगों की जांच होनी ही चाहिए.
दूध का दूध और पानी का पानी होगा: गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने साध्वी की असामयिक मौत पर संवेदना जताते हुए कहा कि वे कथावाचक और सनातन धर्म की प्रचारक थी. उनके निधन को लेकर जिस तरह से अलग-अलग तरह की बातें चल रही हैं. परिजनों का कहना है कि गलत इंजेक्शन लगने से मौत हुई. अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि ब्रेन डेड हालत में उन्हें लाया गया था. सोशल मीडिया और मीडिया में भी अलग-अलग बातें चल रही हैं. सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे.
पढ़ें: साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मरने से पहले सोशल मीडिया पर कही ये बड़ी बात
परेऊ गांव में दी गई समाधि: इधर, गुरुवार देर शाम प्रेम बाईसा की पार्थिव देह बालोतरा जिले के परेऊ स्थित पैतृक गांव पहुंची, जहां शुक्रवार सुबह अंतिम दर्शनार्थ रखा गया. साध्वी को अंतिम विदाई देने के लिए भीड़ उमड़ी. साधु संतों की मौजूदगी में साध्वी को दाह संस्कार कर समाधि दी गई.
संघर्ष से भरा जीवन: परेऊ निवासी प्रेम बाईसा का जीवन संघर्ष और आस्था से जुड़ा रहा. पांच साल की उम्र में मां का निधन हो गया. इससे पहले वे माता-पिता को भक्ति में देख चुकी थीं. पिता वीरमनाथ ट्रक ड्राइवर थे, जबकि मां अमरू बाईसा धार्मिक व्रत और साधना में लगी रहती थीं. परिवार के विरोध के बाद माता-पिता बेटी को लेकर जोधपुर चले गए और गुरुकृपा आश्रम में रहने लगे. यहां उन्होंने संतों के सान्निध्य में भजन, कथा, आध्यात्मिक शिक्षा ली. मां के निधन के बाद संतों से मार्गदर्शन लेकर छोटी उम्र में ही कथावाचन करते हूए अपनी पहचान बनाई.
पढ़ें:Rajasthan Assembly Session: विद्यालयों के जर्जर भवन व छात्रवृत्ति को लेकर सदन में हंगामा, मंत्री बोले- कांग्रेस ने शिक्षा का बंटाधार किया
भावुक पिता की अपील: पिता वीरमनाथ ने बताया कि साध्वी प्रेम के अलग-अलग जगह कार्यक्रम तय थे. बुधवार को हल्का जुकाम एवं गले में खरास थी. कंपाउडर को बुलाया. उन्हें जैसे ही इंजेक्शन लगाया, तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद प्राइवेट अस्पताल ले गए, जहां बताया कि इनकी मृत्यु हो गई है. पिता का कहना है कि आखिर समय में प्रेम बाईसा ने कहा कि जीते जी न्याय नहीं मिला, लेकिन अंतिम सांस तक सनातन के लिए जिंदा रही. मृत्यु के बाद सनातन ही न्याय दिलाएगा. पिता ने भावुक होते हुए कहा कि आज 'साध्वीजी' तो संसार में नहीं रही, लेकिन पुलिस प्रशासन और संतों से आग्रह है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए.
ईश्वरी गिरी ने जताई नाराजगी: सोशल मीडिया पर साध्वी के पिता पर टिप्पणियों से किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर ईश्वरी नंद गिरी ने खासी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर पिता पुत्री के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने की कोशिश की जा रही है. वो सही नहीं है. पिता को बार-बार इस तरह परेशान करना ठीक नहीं है. जो दोषी होगा उसे कानून सजा देगा.
पढ़ें: विधानसभा बजट सत्र : अधिसूचनाएं व वार्षिक प्रतिवेदनों की भरमार, राज्यपाल अभिभाषण पर बहस का दूसरा दिन