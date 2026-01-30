ETV Bharat / state

प्रेम बाईसा की मौत का मामला पहुंचा विधानसभा, भाजपा-कांग्रेस ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग, बाड़मेर में अंतिम संस्कार

जयपुर/बाड़मेर: जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद जहां उनके भक्तों में रोष है, वहीं इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. कथावाचक की मौत का मामला शुक्रवार को विधानसभा तक पहुंचा. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और हवामहल से भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाई. वहीं, गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि इस मामले में पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है. जांच में जो भी सामने आएगा, उस आधार पर आगे कार्रवाई होगी. मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश को लेकर उनका कहना है कि पुलिस हर बात को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. इधर, प्रेम बाईसा की पार्थिव देह का शुक्रवार को बालोतरा जिले के पैतृक गांव परेऊ में दाह संस्कार कर दिया गया.

सामने आनी चाहिए हकीकत: विधानसभा में मीडिया से बातचीत में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए. साध्वी की मौत से भक्त सकते में हैं. इस मामले में हाईलेवल कमेटी बनाकर जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए. हवामहल से भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य ने इसे सनातन प्रेमियों के लिए आघात बताया और कहा कि प्रेम बाईसा ने कम उम्र में ही कथाओं और सत्संग के माध्यम से गोसेवा की. जरूरतमंदों की सेवा की. उन्होंने निर्धन बच्चियों की शिक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय काम किया.

सनातन का प्रचार करने वालों के खिलाफ षड्यंत्र : भाजपा विधायक बालमुकुंदाचार्य ने कहा कि कथावाचक ने सत्संग के माध्यम से लोगों को सनातन धर्म से जोड़ने का काम किया. लोगों के मन में जो भी शंका है. उसका समाधान होना चाहिए. इसके लिए जांच जरूरी है. कुछ लोगों ने जानबूझकर प्रेम बाईसा की छवि खराब की. उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रेम बाईसा की मौत का क्या कारण है, इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे आध्यात्म प्रेमियों और सत्संगियों पर निरंतर प्रहार हो रहे हैं. सनातनियों पर निरंतर प्रहार हो रहे हैं. सनातन परंपराओं को बढ़ाने वाले लोगों के खिलाफ कुछ लोग षड़यंत्र रच रहे हैं. ऐसे लोगों की जांच होनी ही चाहिए.

दूध का दूध और पानी का पानी होगा: गृह राज्यमंत्री जवाहर सिंह बेढम ने साध्वी की असामयिक मौत पर संवेदना जताते हुए कहा कि वे कथावाचक और सनातन धर्म की प्रचारक थी. उनके निधन को लेकर जिस तरह से अलग-अलग तरह की बातें चल रही हैं. परिजनों का कहना है कि गलत इंजेक्शन लगने से मौत हुई. अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि ब्रेन डेड हालत में उन्हें लाया गया था. सोशल मीडिया और मीडिया में भी अलग-अलग बातें चल रही हैं. सभी बिंदुओं पर बारीकी से जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे.