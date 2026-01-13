ETV Bharat / state

अस्सलाम वालेकुम जैसा नाम होता तो विपक्ष विरोध न करता, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल ने सुनाई खरी-खरी !

उन्होंने कहा कि सभी लोग इसका स्वागत कर रहे हैं. विपक्ष के पेट में राम नाम से दर्द और बौखलाहट है. अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम नाम होता, तो विपक्ष विरोध न करता.

मिर्जापुर: मिर्जापुर जिले में पहुंचे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व जिला प्रभारी नंद गोपाल नंदी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि विकसित भारत जी राम जी योजना, किसान, मजदूर और गांव के हित में है.

कैबिनेट मंत्री व जिला प्रभारी नंद गोपाल गुप्ता नंदी सोमवार को मिर्जापुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी स्कूलों में विकसित भारत जी राम जी को लेकर की प्रेस वार्ता करते हुए विकसित भारत जी राम जी की खूबियां गिनाईं.

इस दौरान विपक्ष पर जमकर हमारा बोलते हुए नंदी ने कहा कि पूरा विपक्ष राम का नाम लेते ही दर्द और बौखलाहट में आ जाता है.

उन्होंने कहाकि अगर इस विधेयक का नाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रखा जाता. तो शायद यह लोग विरोध ना करते. नंदी ने कहाकि इस विधेयक का नाम, विकसित भारत - जी राम जी है. इस वजह से ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं.

इस योजना के तहत बढ़ती महंगाई को देखते हुए पारिश्रमिक और बढ़ाए जाने पर कहा जो गांव के प्रधान है, जो गांव के विकास की बात करता है. वह इस तरह की बात नहीं करता, जिसको आधा मेरा, आधा तुम्हारा करना है, वही इस तरह की बात करता है.