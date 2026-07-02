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बीकानेर पुलिस का बड़ा खुलासा: गोल्ड लोन खातों में ट्रांसफर हो रहा था साइबर ठगी का पैसा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

बीकानेर पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ( ETV Bharat Bikaner )