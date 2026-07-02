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बीकानेर पुलिस का बड़ा खुलासा: गोल्ड लोन खातों में ट्रांसफर हो रहा था साइबर ठगी का पैसा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने साइबर फ्रॉड की रकम को गोल्ड लोन खातों ट्रांसफर करने के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है. संभवतः ये देश का पहला मामला है.

पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा
बीकानेर पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा (ETV Bharat Bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 2, 2026 at 4:16 PM IST

3 Min Read
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बीकानेर: पुलिस ने साइबर अपराध के एक ऐसे नए मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है, जिसने जांच एजेंसियों के सामने साइबर ठगी का एक नया तरीका उजागर किया है. पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने जानकारी देते हुए बताया कि संभवतः यह देश का पहला मामला है, जिसमें साइबर ठगों ने ठगी की रकम को म्यूल (Mule) बैंक खातों से सीधे गोल्ड लोन खातों में ट्रांसफर कर उसे पुलिस और बैंकिंग निगरानी से बचाने का प्रयास किया.

सीधे गोल्ड लोन अकाउंट में: एसपी कच्छावा ने बताया कि अब तक साइबर ठग आमतौर पर ठगी की रकम को कई बैंक खातों में घुमाकर निकाल लेते थे, लेकिन इस मामले में आरोपियों ने एक नया तरीका अपनाया. उन्होंने ठगी से प्राप्त राशि को पहले म्यूल खातों में डलवाया और वहां से सीधे गोल्ड लोन कंपनियों के खातों में जमा कर दिया. इस तरीके से आरोपी अपने गोल्ड लोन की देनदारी भी समाप्त कर रहे थे और साथ ही रकम को तत्काल फ्रीज होने से भी बचाने की कोशिश कर रहे थे.

SP मृदुल कच्छावा से खास बातचीत (ETV Bharat Bikaner)

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एसपी ने बताया कि आरोपियों ने यह समझ लिया था कि गोल्ड लोन कंपनियों के खातों में जमा राशि को सामान्य बैंक खातों की तरह तत्काल फ्रीज कराने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं है. इसी तकनीकी और प्रक्रियात्मक खामी का फायदा उठाकर गिरोह इस पूरे नेटवर्क का संचालन कर रहा था. इससे जांच एजेंसियों के लिए रकम को ट्रैक करना और तुरंत रोकना चुनौतीपूर्ण हो जाता था.

अनुसंधान के कार्रवाई: एसपी ने बताया कि पुलिस को इस नए प्रकार के साइबर फ्रॉड की सूचना एक मुखबिर से मिली थी. सूचना के बाद साइबर थाना और विशेष टीम ने करीब 10 दिनों तक तकनीकी, डिजिटल और वित्तीय अनुसंधान किया. बैंक खातों के लेन-देन, डिजिटल ट्रेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण करने के बाद पूरे मॉड्यूल का खुलासा हुआ. जांच के आधार पर बज्जू निवासी सुनील को गिरफ्तार किया गया है. उससे पूछताछ के आधार पर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और नेटवर्क की भी पड़ताल की जा रही है.

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कर चुका दो करोड़ की ठगी: मृदुल कच्छावा ने बताया कि आरोपी पहले एक बुजुर्ग महिला से डेढ़ करोड़ की ठगी कर चुका है और इसके अलावा देश के अलग-अलग राज्यों में दौरान कई मामले सामने आए हैं और इस नए तरीके के फ्रॉड में 56 ग्राम सोने पर लिए 6 अलग-अलग गोल्ड लोन अकाउंट में फ्रॉड की राशि से पेमेंट करवाया.

केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजेंगे: एसपी मृदुल कच्छावा ने कहा कि यह मामला केवल बीकानेर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार अन्य राज्यों से भी जुड़े होने की आशंका है. इसी कारण इस पूरे मॉड्यूल का विस्तृत अध्ययन कर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार की जा रही है, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा. इसका उद्देश्य देशभर की पुलिस और साइबर एजेंसियों को इस नए फ्रॉड पैटर्न से अवगत कराना और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए एक समान कार्यप्रणाली विकसित करना है.

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