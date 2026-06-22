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साइबर ठगी की रकम अपराधी गिरोह तक पहुंचाते थे, दो आरोपी गिरफ्तार, रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा नाम

गिरोह के साथ मिलकर करोड़ों रुपए के लेन-देन की आशंका जताई जा रही है.

POLICE ARRESTED TWO ACCUSED, DELIVERING PROCEEDS CRIMINAL GANG
गिरफ्तार आरोपी. (ETV Bharat bikaner)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 22, 2026 at 7:28 PM IST

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बीकानेरः साइबर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपी साइबर ठगी से प्राप्त रकम को अपराधी गिरोह तक पहुंचाते थे. पुलिस के अनुसार आरोपी कुख्यात रोहित गोदारा गैंग के लिए काम करते थे और ठगी की राशि को एप्लीकेशन के क्लोन के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर गिरोह तक पहुंचाते थे.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रामपुरा बस्ती निवासी संतदास स्वामी और मुकेश बिश्नोई के रूप में हुई है. साइबर थाना CO शालिनी बजाज ने बताया कि प्रारंभिक जांच में दोनों के खिलाफ करीब 50 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं. वहीं, गिरोह के साथ मिलकर करोड़ों रुपए के लेन-देन की आशंका जताई जा रही है.

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पुलिस जांच में जुटीः पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी हुई है. पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देशन में साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई. कार्रवाई का नेतृत्व साइबर थाना सीओ शालिनी बजाज ने किया, जबकि सीआई रमेश कुमार सर्वटा के सुपरविजन में साइबर थाना पुलिस टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य और दस्तावेज जुटाए.

बैंक खातों पर नजरः साइबर थाना सीओ शालिनी बजाज ने बताया कि साइबर थाना पुलिस द्वारा साइबर ठगी के मामलों की जांच के दौरान ऐसे बैंक खातों और डिजिटल ट्रांजेक्शन का पता चला, जिनका उपयोग साइबर ठगी से प्राप्त राशि को अपराधी गिरोह तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा था. उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया कि आरोपी एक एप्लीकेशन के क्लोन के माध्यम से ठगी की रकम को क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित कर गिरोह तक पहुंचाते थे. दोनों आरोपियों के बैंक खातों से जुड़े 23 साइबर ठगी के प्रकरण देश के विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं. वहीं, गिरोह से जुड़े अन्य बैंक खातों पर भी अलग-अलग राज्यों में शिकायतें दर्ज हैं, जिनकी जांच जारी है. इसके अलावा भी दूसरे मामले में भी आरोपियों के खिलाफ मुकदमे हैं, जिनका पता लगाया जा रहा है.

गैंगस्टर को मददः उन्होंने बताया कि आरोपियों द्वारा साइबर ठगी की रकम को संगठित अपराधी गिरोह तक पहुंचाकर उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही थी. पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य व्यक्तियों, बैंक खातों और डिजिटल ट्रांजेक्शन की कड़ियों को जोड़कर पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है.

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