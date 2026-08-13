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20 दिन में 226 हार्डकोर अपराधी गिरफ्तार, 105 अवैध हथियार जब्त, 21 से शुरू होगा ‘ड्रग वॉरियर’ कार्यक्रम

फायर आर्म्स से जुड़ी घटनाओं को देखते हुए हथियारों की रोकथाम के लिए रेंज स्तर पर अभियान चलाया गया.

ARRESTED 226 HARDCORE CRIMINALS, CRIMINALS CRACKDOWN 20 DAYS
भरतपुर रेंज आईजी डॉ. प्रीति चंद्रा. (ETV Bharat bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 13, 2026 at 7:45 PM IST

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भरतपुरः राजस्थान पुलिस की ओर से 20 जुलाई से चलाए जा रहे राज्यव्यापी विशेष अभियान के तहत भरतपुर रेंज में पुलिस ने अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की है. एक महीने तक चलने वाले इस अभियान में 14 प्रमुख बिंदुओं को आधार बनाकर जिला पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. अभियान के शुरुआती 20 दिनों में भरतपुर रेंज में 226 हार्डकोर अपराधियों की गिरफ्तारी, अवैध हथियारों की जब्ती, मादक पदार्थों के नेटवर्क पर कार्रवाई और साइबर अपराधियों की धरपकड़ समेत कई महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई हैं.

वहीं, रेंज में 21 अगस्त से ड्रग वॉरियर कार्यक्रम चलाया जाएगा. भरतपुर रेंज आईजी डॉ. प्रीति चंद्रा ने बताया कि 20 जुलाई से 20 अगस्त तक चल रहे अभियान में रेंज के सभी जिलों ने प्रभावी कार्रवाई की है. विशेष रूप से अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया गया है. उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में सामने आई फायर आर्म्स से जुड़ी घटनाओं को देखते हुए हथियारों की रोकथाम के लिए रेंज स्तर पर अभियान चलाया गया.

भरतपुर रेंज आईजी डॉ. प्रीति चंद्रा (ETV Bharat bharatpur)

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226 हार्डकोर अपराधी गिरफ्तारः आईजी ने बताया कि अभियान के दौरान भरतपुर रेंज के अलग-अलग जिलों में 226 हार्डकोर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. वहीं, नारकोटिक्स नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 79 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 61 मुकदमे दर्ज किए गए हैं.

पुलिस ने लंबित मुकदमों के निस्तारण पर भी विशेष ध्यान दिया. ऐसे मामलों को निर्धारित समय सीमा में निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें 60 और 90 दिन की अवधि वाले लंबित प्रकरण शामिल हैं. आईजी ने बताया कि इस मामले में धौलपुर जिले ने बेहतर प्रदर्शन किया है और राज्य स्तर पर भी उसकी कार्रवाई उल्लेखनीय रही है.

अवैध हथियारों पर बड़ी कार्रवाईः अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई अभियान का प्रमुख हिस्सा रही. पुलिस ने 105 प्रकरण दर्ज किए, जबकि कार्रवाई के दौरान 107 फायरआर्म्स और 146 कारतूस-गोला-बारूद जब्त किए गए. इस कार्रवाई में 113 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. आईजी ने कहा कि क्षेत्र में हथियारों से जुड़ी घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार निगरानी और कार्रवाई कर रही है.

साइबर अपराधियों पर भी शिकंजाः साइबर ठगी के मामलों में भी भरतपुर रेंज पुलिस ने कार्रवाई की है. अभियान के दौरान 162 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. आईजी के मुताबिक डीग जिले ने साइबर अपराधियों के खिलाफ विशेष रूप से प्रभावी कार्रवाई की है. साइबर ठगी के बाद पीड़ितों के बैंक खातों में फ्रीज हुई रकम को वापस दिलाने के लिए भी पुलिस ने बैंकों के साथ समन्वय किया. अभियान के दौरान कुल 55 लाख 64 हजार 810 रुपए की राशि से संबंधित कार्रवाई की गई, जिसमें 13 लाख रुपए डी-फ्रीज कराकर पीड़ितों को वापस दिलाने में पुलिस सफल रही.

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अवैध खनन के खिलाफ 118 मामलेः चंबल क्षेत्र में अवैध सैंड माइनिंग की रोकथाम को लेकर भी पुलिस की निगरानी जारी है. आईजी ने बताया कि चंबल क्षेत्र में अवैध रेत खनन पर रोकथाम के लिए कैमरों सहित विभिन्न स्तर पर निगरानी व्यवस्था की गई है. इसके अलावा अन्य प्रकार के अवैध खनन के मामलों में रेंज के अलग-अलग जिलों में 118 कार्रवाई-प्रकरण दर्ज किए गए हैं. उन्होंने कहा कि चंबल में सैंड माइनिंग लगभग बंद है, लेकिन अन्य स्थानों पर होने वाले अवैध खनन को लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है.

हर सप्ताहांत नाकाबंदी और संदिग्धों की जांचः अपराध नियंत्रण के लिए भरतपुर रेंज में हर सप्ताह शनिवार और रविवार को जिलावार नाकाबंदी की जा रही है. इस दौरान संदिग्ध वाहनों की जांच, संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी और पहचान की जांच के साथ-साथ डेरों तथा अस्थायी रूप से रह रहे लोगों की भी जांच की जा रही है. पुलिस की ओर से ऐसे लोगों के पहचान दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है, ताकि संदिग्ध गतिविधियों पर समय रहते रोक लगाई जा सके.

चुनाव से पहले कम्युनिटी पुलिसिंग पर जोरः आईजी डॉ. प्रीति चंद्रा ने बताया कि आने वाले चुनावों को देखते हुए पुलिस अब कम्युनिटी पुलिसिंग पर भी विशेष फोकस कर रही है. उनका कहना है कि पुलिस और आम जनता के बीच विश्वास मजबूत होना जरूरी है. हाल के समय में रेंज स्तर पर सामने आई विभिन्न परिस्थितियों, जिनमें पांचना डैम से जुड़ा विवाद भी शामिल है, को देखते हुए पुलिस जनता के साथ संवाद और सहभागिता बढ़ाने पर काम कर रही है.

21 अगस्त से ‘ड्रग वॉरियर’ योजनाः नशे के खिलाफ पुलिस और समाज की साझेदारी बढ़ाने के लिए 21 अगस्त से ‘ड्रग वॉरियर’ योजना शुरू की जाएगी. यह योजना भरतपुर रेंज के सभी जिलों में लागू की जाएगी. आईजी ने बताया कि सवाई माधोपुर में इसकी शुरुआत हो चुकी है और अब अन्य जिलों में भी इसे शुरू किया जाएगा. योजना के तहत युवा कम्युनिटी लायजन ग्रुप (वाईसीएलजी) के सदस्यों में से उपयुक्त लोगों को ‘ड्रग वॉरियर’ के रूप में चिह्नित किया जाएगा. मोहल्ले, गांव या थाना स्तर पर चुने गए ये सदस्य अपने क्षेत्र में नशीले पदार्थों की बिक्री और सेवन से जुड़ी जानकारी पुलिस तक पहुंचाने में सहयोग करेंगे.

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आईजी ने स्पष्ट किया कि ड्रग वॉरियर का काम कार्रवाई या जब्ती करना नहीं होगा. उनका मुख्य काम पुलिस को सूचना देना होगा. किसी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में नशे की बिक्री, सेवन या सप्लाई की जानकारी मिलती है तो वह बीट कांस्टेबल के माध्यम से पुलिस को सूचना देगा. इसके बाद संबंधित थाना पुलिस सत्यापन कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करेगी. आईजी ने इसे अभियान के बजाय एक सतत प्रक्रिया बताया. इसका उद्देश्य ऐसे गांवों और क्षेत्रों तक पहुंच बनाना है, जहां नशे की समस्या अधिक प्रभावी है, विशेषकर करौली और सवाई माधोपुर के कुछ प्रभावित क्षेत्रों में.

रक्षाबंधन के अवसर पर भरतपुर रेंज पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत महिलाओं और बच्चियों के लिए विशेष कार्यक्रम भी आयोजित करेगी. प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षक की ओर से कुछ थानों को चिह्नित किया जाएगा. इन थानों पर माताओं, बहनों और बच्चियों को पुलिस स्टेशन का भ्रमण कराया जाएगा. उन्हें बताया जाएगा कि थाने में पुलिस किस तरह काम करती है, थाना प्रभारी की भूमिका क्या होती है, जांच अधिकारी किस तरह काम करते हैं और आगंतुक कक्ष सहित पुलिस स्टेशन की विभिन्न व्यवस्थाएं किस प्रकार संचालित होती हैं.

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