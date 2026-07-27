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भरतपुर पॉक्सो कोर्ट का फैसला: हथियार की नोक पर नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा

कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई

BHARATPUR POCSO COURT VERDICT
भरतपुर विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय संख्या-2 (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 27, 2026 at 4:33 PM IST

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भरतपुर: जिले के विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय संख्या-2 ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और कुल 55 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. पीड़िता को आखिर दो साल बाद न्याय मिल गया.

विशिष्ट लोक अभियोजक चंद्र किशोर भारद्वाज ने बताया कि विशिष्ट न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने आरोपी सागर को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार के जुर्माने से दंडित किया है. इसके अलावा दो वर्ष के कारावास और 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया. दोनों सजाएं न्यायालय के आदेशानुसार संचालित होंगी.

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हथियार की नोक पर दुष्कर्म: अभियोजन भारद्वाज ने बताया कि मामला थाना बयाना क्षेत्र का है. परिवादी ने सितम्बर 2024 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्ष 6 माह की पुत्री रात के समय घर में सो रही थी. आरोप है कि इसी दौरान आरोपी घर में घुस आया और कट्टा दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता के शोर मचाने पर परिजन जाग गए और आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया. इसके बाद पुलिस को सूचना देकर मामला दर्ज कराया गया.

19 गवाहों के बयान दर्ज हुए: प्रकरण में पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 19 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और 24 दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए. अभियोजन का पक्ष विशिष्ट लोक अभियोजक चंद्र किशोर भारद्वाज ने रखा. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने, गवाहों के बयान और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.

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दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
नाबालिग से दुष्कर्म केस में फैसला
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