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भरतपुर में एएसआई 12 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार तो श्रीगंगानगर में वन अधिकारी को 40 हजार लेते पकड़ा

शिकायत का सत्यापन करने के बाद एसीबी ने योजनाबद्ध तरीके आरोपी को ट्रैप करने के लिए जाल बिछाया. उप महानिरीक्षक डॉ. रामेश्वर सिंह के सुपरविजन में तथा भरतपुर चौकी के एएसपी अमित सिंह के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए मौके पर दबोच लिया.

एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी भरतपुर इकाई ने यह ट्रैप कार्रवाई अंजाम दी है. एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी को एक परिवादी ने शिकायत दी थी. शिकायत में बताया था कि उसके भाई के खिलाफ दर्ज मुकदमे में नाम हटाने के लिए आरोपी एएसआई लगातार रिश्वत की मांग कर रहा था और दबाव बना रहा था.

भरतपुरः जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने पुलिस थाना रूपवास में तैनात सहायक उप निरीक्षक को रिश्वत लेते ट्रैप किया है. एएसआई प्रवीण कुमार को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. आरोपी पर मुकदमे से नाम निकालने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है. वहीं, श्रीगंगानगर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रायसिंहनगर रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी अशोक सिंह को 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है.

कार्रवाई के बाद आरोपी से पूछताछ जारी है. पूरी कार्रवाई अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव और महानिरीक्षक एस. परिमला के सुपरविजन में की जा रही है. एसीबी ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है.

श्रीगंगानगर में वन अधिकारी 40 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तारः श्रीगंगानगर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रायसिंहनगर रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी अशोक सिंह को 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी एनओसी जारी करने के बदले रिश्वत मांग रहा था, जिस पर एसीबी टीम ने ट्रैप कार्रवाई कर उसे मौके पर पकड़ लिया.

एसीबी के पुलिस निरीक्षक राजेंद्र कुमार ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दी थी कि उसकी फर्म को वन विभाग की रायसिंहनगर रेंज के अंतर्गत आने वाली दो माइनरों (छोटी नहरों) से पेड़ों के ठूंठ निकालने का कार्य मिला हुआ है. कार्य पूर्ण होने के बाद एनओसी जारी करने की एवज में आरोपी अधिकारी द्वारा एक लाख रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही थी. रिश्वत नहीं देने पर फर्म को ब्लैकलिस्ट करने और एनओसी जारी नहीं करने की धमकी देकर परिवादी को परेशान किया जा रहा था.

श्रीगंगानगर में पकड़ा गया आरोपी. (ETV Bharat sriganganagar)

शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप कार्रवाई की. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पवन कुमार मीणा के नेतृत्व में टीम गठित की गई और परिवादी के सहयोग से जाल बिछाया गया. कार्रवाई के दौरान आरोपी अशोक सिंह को परिवादी से 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया. एसीबी की टीम ने आरोपी के पास से रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली है. आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके अन्य संभावित भ्रष्टाचार मामलों की भी जांच की जा रही है. एसीबी ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.