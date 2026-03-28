भारतीय जनता पार्टी का ‘महा जनसंपर्क अभियान’, गांव-गांव पहुंचकर बढ़ाएगी जनसमर्थन
पंचायत-निकाय चुनाव से पहले भाजपा अंबेडकर जयंती और बीजेपी स्थापना दिवस के जरिये जमीन मजबूत करने की तैयारी में हैं.
Published : March 28, 2026 at 7:45 PM IST
जयपुर: भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर जयंती और स्थापना दिवस से पहले देशव्यापी “महा जनसंपर्क अभियान” शुरू करने का ऐलान किया है. 7 से 14 अप्रैल तक पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव, ढाणी और बस्तियों में जाकर आमजन से संवाद करेंगे. राजस्थान में इस अभियान को पंचायत और निकाय चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है. पार्टी की रणनीति है कि जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाए और अपनी रीति-नीति व सरकार की योजनाओं को सीधे लोगों तक पहुंचाया जाए. अभियान के जरिए कार्यकर्ता जनसमर्थन बढ़ाने, नए मतदाताओं से जुड़ने और ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ मजबूत करने पर फोकस करेंगे.
स्थापना दिवस से शुरू होगा अभियान: बीजेपी का स्थापना दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है. 1980 में इसी दिन पार्टी की स्थापना हुई थी. हर साल की तरह इस बार भी कार्यकर्ता अपने-अपने घरों और पार्टी कार्यालयों पर ध्वज फहराएंगे. 5 से 7 अप्रैल तक मंडल, जिला और प्रदेश कार्यालयों में सजावट और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने घरों पर पार्टी का झंडा फहराएं और सोशल मीडिया पर इसका प्रचार-प्रसार करें. 6 और 7 अप्रैल को बूथ स्तर पर सक्रिय और प्राथमिक सदस्यों के साथ कार्यक्रम आयोजित होंगे.
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संगठनात्मक मजबूती पर जोर: 8 और 9 अप्रैल को सक्रिय सदस्यों के सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे, जिनमें संगठन विस्तार, चुनावी रणनीति और जनसमर्थन बढ़ाने पर चर्चा होगी. पार्टी नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं को “राष्ट्र प्रथम”, “अंत्योदय” और विकासोन्मुख राजनीति के सिद्धांतों को जन-जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर भी चर्चा की जाएगी. बीजेपी प्रदेश महामंत्री और अभियान संयोजक श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि पार्टी का उद्देश्य है कि हम गांव-गांव और हर बस्ती तक पहुंचकर केंद्र सरकार की योजनाओं और संगठन की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाएं. यह अभियान जनभागीदारी को और मजबूत करेगा.
प्रदेश और जिला स्तर पर टोलियां गठित: बगड़ी ने बताया कि अभियान के प्रभावी संचालन के लिए प्रदेश स्तर पर 4 सदस्यीय और जिला स्तर पर 3 सदस्यीय टोलियां गठित की जा रही हैं. केंद्रीय स्तर पर समन्वय समिति में अरुण सिंह, डॉ. संजय जायसवाल, रविंदर रैना, प्रेमेंद्र रेड्डी, समीर मोहंती और डॉ. रविंद्र कुमार रॉय को शामिल किया गया है. प्रदेश में अभियान को सफल बनाने के लिए टोलियां गठित कर दी गई हैं. हर स्तर पर कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका निभाएंगे और बड़े पैमाने पर जनसंपर्क किया जाएगा.
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