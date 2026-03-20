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पंजाब के 1.44 लाख करोड़ के दावे को भजनलाल सरकार ने किया खारिज, जल संसाधन मंत्री बोले- कोई पैसा नहीं बनता

पंजाब सरकार के पानी के दावे को भजनलाल सरकार ने खारिज कर दिया. जल संसाधन मंत्री ने कहा, पानी के लिए कोई भुगतान नहीं होगा.

जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत
जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 20, 2026 at 6:10 PM IST

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जयपुर: पंजाब और राजस्थान के बीच पानी को लेकर एक बार फिर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा राजस्थान पर पानी के 1.44 लाख करोड़ रुपये बकाया का दावा किए जाने के बाद राजस्थान सरकार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत मीडिया से रूबरू हुए और कहा कि पंजाब सरकार का दावा राजनीति से प्रेरित है और पानी के लिए कोई भुगतान नहीं होगा. उनके दावों के कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है. रावत ने पंजाब सरकार से किसी तरह के पत्र देने के दावे को भी नकार दिया और कहा कि उन्हें कोई लेटर नहीं मिला है.

कोई पैसा बकाया नहीं, दावा पूरी तरह निराधार: पंजाब के दावे पर राजस्थान सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए इसे पूरी तरह निराधार बताया है. राज्य के जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने स्पष्ट कहा कि पंजाब द्वारा लगाया गया 1.44 लाख करोड़ रुपये के बकाया का दावा तथ्यहीन है और इसका कोई आधिकारिक आधार नहीं है. उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि इस प्रकार के बयान केवल राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से दिए जा रहे हैं और इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है. सुरेश रावत ने आगे कहा कि ब्रिटिश काल के पुराने समझौतों का हवाला देकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वर्तमान समय में जल बंटवारे से जुड़े सभी निर्णय तय प्रक्रियाओं के तहत ही होते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतरराज्यीय नदियों और जल संसाधनों के बंटवारे का अधिकार केवल केंद्र सरकार द्वारा गठित समितियों और ट्रिब्यूनलों के पास होता है.

सुनिए क्या बोले जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत (ETV Bharat Jaipur)

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कोई पत्र प्राप्त नही हुआ: मंत्री सुरेश रावत ने यह भी बताया कि अब तक किसी भी आधिकारिक मंच पर इस तरह के किसी बकाया का न तो उल्लेख हुआ है और न ही कोई विवाद दर्ज किया गया है. पंजाब सरकार से अब तक विभाग को इस संबंध में कोई पत्र भी नही मिला है. ऐसे में अचानक इस प्रकार का दावा किया जाना पूरी तरह अनुचित और भ्रामक है. उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान सरकार को पंजाब की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक पत्र या सूचना प्राप्त नहीं हुई है, यदि ऐसा कोई मामला होता, तो उसे विधिवत प्रक्रिया के तहत उठाया जाता. सुरेश रावत ने दोहराया कि राज्य सरकार तथ्यों और नियमों के आधार पर काम करती है और इस तरह के राजनीतिक आरोपों का कोई महत्व नहीं है.

1.44 लाख करोड़ रुपये के बकाया: भगवंत मान ने आरोप लगाया है कि राजस्थान पिछले 66 वर्षों से पंजाब का पानी बिना किसी शुल्क के उपयोग कर रहा है. उनका कहना है कि वर्ष 1960 तक राजस्थान पानी के बदले पंजाब को रॉयल्टी देता था, लेकिन उसके बाद यह भुगतान बंद कर दिया गया. इसी आधार पर उन्होंने करीब 1.44 लाख करोड़ रुपये के बकाया की बात कही है. उन्होंने यह भी कहा कि यदि राजस्थान भुगतान नहीं करता है तो उसे पानी लेना बंद करना चाहिए. साथ ही, उन्होंने 1920 के पुराने समझौतों की समीक्षा की मांग भी उठाई है.

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