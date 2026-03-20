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पंजाब के 1.44 लाख करोड़ के दावे को भजनलाल सरकार ने किया खारिज, जल संसाधन मंत्री बोले- कोई पैसा नहीं बनता

जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ( ETV Bharat Jaipur )