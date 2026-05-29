भजनलाल सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, अब तक एक आईएएस सहित 103 अफसर निलंबित और 6 बर्खास्त किए
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और पद के दुरुपयोग को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
Published : May 29, 2026 at 4:51 PM IST
जयपुर: प्रदेश की भजनलाल सरकार ने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार किया है. सरकार की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पिछले ढाई वर्षों में एक आईएएस अधिकारी सहित 103 अधिकारियों को निलंबित किया है. इसके अलावा 6 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है, जबकि 11 अधिकारियों की आजीवन शत-प्रतिशत पेंशन रोक दी गई है.
108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति: भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और पद के दुरुपयोग को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सरकार ने रिश्वत, ट्रैप, आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग से जुड़े 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है, वहीं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत 37 मामलों में भी कठोर कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि आमजन को पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील प्रशासन देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जनता के पैसे पर डाका डालने वालों को न नौकरी बचेगी और न पेंशन.
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कोर्ट में दोषी साबित होते ही सेवा से बर्खास्त: भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामलों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने के बाद छह अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया गया. इनमें भरत प्रकाश मेघवाल, तत्कालीन विकास अधिकारी, सुवाणा (भीलवाड़ा), राजेश कुमार नैनावत, तत्कालीन कृषि उप निदेशक, झुंझुनू, महावीर सिंह आसीवाल, तत्कालीन सहायक आयुक्त, भरतपुर (वित्त कर), डॉ. राम मोहन सिंह चौहान, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, सीएचसी बिछीवाड़ा (डूंगरपुर), डॉ. मुरलीधर शर्मा, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, सीएचसी रामगढ़ पचवारा (दौसा), डॉ. मनोहर लाल, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, सीएचसी रामगढ़ (अलवर) शामिल हैं.
11 अधिकारियों की पेंशन पर रोक: सरकार ने भ्रष्टाचार और गंभीर अनियमितताओं के मामलों में 11 अधिकारियों की आजीवन शत-प्रतिशत पेंशन रोक दी है. इनमें प्रमुख रूप से बनवारी लाल मीणा, आरएएस, देवेंद्र सिंह ढिल्लो, आरएएस, मनोहर लाल सिसोदिया, डॉ. शिवनारायण यादव, डॉ. राजेंद्र प्रसाद कोठारी, डॉ. कल्पना श्रीवास्तव, नृसिंह रेबारी, सुरेश माथुर, महेंद्र सिंह, आरपीएस, डॉ. लक्ष्मण दत्त शर्मा, डॉ. अविनाश कुमार शर्मा के नाम शामिल हैं.
पेयजल जांच में फर्जी रिपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई: रामलाल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में पीएचईडी की अलवर प्रयोगशाला के वरिष्ठ रसायनज्ञ प्रदीप कुमार हजरती के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की. आरोप है कि उन्होंने पेयजल नमूनों की गुणवत्ता जांच में फर्जी रिपोर्ट तैयार की थी. मामले को गंभीर मानते हुए सरकार ने उन्हें सेवा से बाहर करने का निर्णय लिया. इसी प्रकार हरिसिंह मीना, तत्कालीन एपीपी एसीजेएम-4 कोटा, को एसीबी कोर्ट से सजा मिलने के बाद सेवा से हटा दिया गया.
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अन्य महत्वपूर्ण कार्रवाइयां
- अनिवार्य सेवानिवृत्ति
डॉ. विलास राव गुल्हाने, तत्कालीन वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, झालावाड़
- आजीवन शत-प्रतिशत पेंशन रोकी
देशराज नूनिया, तत्कालीन अधिशाषी अभियंता, आईजीएनपी मोहनगढ़ (जैसलमेर)
- अभियोजन स्वीकृति प्राप्त अधिकारी
देवी सिंह, तत्कालीन एसडीएम, डीग
डॉ. पवन कुमार जैन, तत्कालीन बीसीएमओ, लालसोट
मायालाल सैनी, तत्कालीन एक्सईएन, पीएचईडी अलवर
राकेश चौहान, तत्कालीन एईएन, पीएचईडी अलवर
गोपाल लाल कुमावत, तत्कालीन लेखाधिकारी, राजस्थान जलप्रदाय एवं सीवरेज बोर्ड, जयपुर
राकेश सिंह, तत्कालीन एईएन, पीएचईडी नीमराना
प्रदीप कुमार, तत्कालीन जेईएन, पीएचईडी नीमराना
विशाल सक्सेना, तत्कालीन एक्सईएन, पीएचईडी शाहपुरा
महेंद्र प्रकाश सोनी, तत्कालीन एसीई विशेष परियोजना, अजमेर
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