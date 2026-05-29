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भजनलाल सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, अब तक एक आईएएस सहित 103 अफसर निलंबित और 6 बर्खास्त किए

जयपुर: प्रदेश की भजनलाल सरकार ने अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर बड़ा प्रहार किया है. सरकार की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पिछले ढाई वर्षों में एक आईएएस अधिकारी सहित 103 अधिकारियों को निलंबित किया है. इसके अलावा 6 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है, जबकि 11 अधिकारियों की आजीवन शत-प्रतिशत पेंशन रोक दी गई है.

108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति: भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया है. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और पद के दुरुपयोग को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सरकार ने रिश्वत, ट्रैप, आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग से जुड़े 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है, वहीं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत 37 मामलों में भी कठोर कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि आमजन को पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील प्रशासन देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जनता के पैसे पर डाका डालने वालों को न नौकरी बचेगी और न पेंशन.

भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा (ETV Bharat Jaipur)

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कोर्ट में दोषी साबित होते ही सेवा से बर्खास्त: भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामलों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने के बाद छह अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया गया. इनमें भरत प्रकाश मेघवाल, तत्कालीन विकास अधिकारी, सुवाणा (भीलवाड़ा), राजेश कुमार नैनावत, तत्कालीन कृषि उप निदेशक, झुंझुनू, महावीर सिंह आसीवाल, तत्कालीन सहायक आयुक्त, भरतपुर (वित्त कर), डॉ. राम मोहन सिंह चौहान, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, सीएचसी बिछीवाड़ा (डूंगरपुर), डॉ. मुरलीधर शर्मा, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, सीएचसी रामगढ़ पचवारा (दौसा), डॉ. मनोहर लाल, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, सीएचसी रामगढ़ (अलवर) शामिल हैं.