केवलादेव में दिखा दुर्लभ मेहमान: रूस की बैकाल झील से उड़कर दशकों बाद घना पहुंचा खूबसूरत 'बैकाल टील'

केवलादेव में ठंडे साइबेरियन क्षेत्र का पेंटेड मास्क वाला खूबसूरत और दुर्लभ बैकाल टील पक्षी करीब 26 साल बाद नजर आया.

केवलादेव में दिखा बैकाल टील
केवलादेव में दिखा बैकाल टील (ETV Bharat GFX)
Published : March 10, 2026 at 6:32 AM IST

भरतपुर: हजारों किलोमीटर का सफर तय कर साइबेरिया का एक बेहद खूबसूरत और दुर्लभ मेहमान बैकाल टील भरतपुर के विश्व प्रसिद्ध केवलादेव नेशनल पार्क में उतर चुका है. अपने चेहरे पर अनोखे 'पेंटेड मास्क' के लिए मशहूर इस पक्षी का कई दशकों बाद यहां दिखना वन्यजीव प्रेमियों के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है.

साइबेरिया की ठंडी झीलों से हजारों किलोमीटर की लंबी उड़ान भरकर आया रंग-बिरंगा मेहमान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पहुंचा है. केवलादेव में करीब 26 साल में पहली बार यह दुर्लभ प्रवासी पक्षी दिखाई दिया है. इस सुंदर और दुर्लभ बतख प्रजाति के दिखने से नेचर गाइड, पक्षी विशेषज्ञ और बर्ड वॉचर्स में खासा उत्साह है. लंबे समय बाद इसकी मौजूदगी को घना के बेहतर होते पर्यावरण और अनुकूल परिस्थितियों का सकारात्मक संकेत माना जा रहा है.

सुनिए क्या बेल नेचर गाइड (Video Source- Nature Guide Bhim Singh Rana)

पहली बार देखा गया ये पक्षी: घना के नेचर गाइड भीम सिंह राणा ने बताया कि उन्होंने अपने 26 साल के अनुभव में पहली बार इस दुर्लभ पक्षी को उद्यान में देखा है. यह पक्षी उत्तरी साइबेरिया की प्रसिद्ध लेक बैकाल क्षेत्र से लंबी दूरी तय कर यहां पहुंचा है. सर्दियों के मौसम में भोजन और अनुकूल वातावरण की तलाश में यह हजारों किलोमीटर का प्रवास करता है.

आकर्षक रंगो वाला पक्षी: राणा ने बताया कि बैकाल टील एक प्रकार की जंगली बतख (डक) है और इसका नर पक्षी बेहद आकर्षक और रंगीन होता है. इसके सिर और शरीर पर अलग-अलग रंगों की अनोखी मार्किंग होती है. धूप पड़ने पर इसके पंखों पर हरा, भूरा और क्रीम रंग चमकता दिखाई देता है, जिससे यह अन्य बतखों से बिल्कुल अलग नजर आता है. बैकाल टील एक मध्यम आकार की प्रवासी बत्तख है जो पूर्वी रूस के साइबेरियाई क्षेत्रों में प्रजनन करती है और सर्दियों में एशियाई देशों में प्रवास करती है.

केवलादेव में दिखा बैकाल टील
जानिए बैकाल टील के बारे में (ETV Bharat GFX)

भारत में दुर्लभ है बैकाल टील: भीम सिंह राणा ने जानकारी दी कि नर बैकाल टील अपने चेहरे पर पीले, हरे, सफेद और काले रंगों के अनूठे और जटिल पैटर्न के लिए पहचाने जाते हैं, जबकि मादाएं भूरे रंग की होती हैं और उनकी चोंच के आधार पर एक विशिष्ट सफेद धब्बा होता है. ये पक्षी झुंड में रहना पसंद करते हैं और "डैबलिंग डक" की श्रेणी में आते हैं, जो पानी की सतह पर तैरते हुए या झुककर जलीय पौधों, बीजों और छोटे कीड़ों को खाते हैं. भारत में यह एक अत्यंत दुर्लभ प्रवासी पक्षी है.

घना बैकाल के लिए पसंदीदा जगह: भीम सिंह राणा ने बताया कि यह पक्षी आमतौर पर ठंडे देशों में पाया जाता है, जहां सर्दियों में भारी बर्फबारी होती है. उन्होंने कहा कि जब वहां की झीलें जम जाती हैं और भोजन की कमी होने लगती है, तब यह पक्षी दक्षिण की ओर गर्म क्षेत्रों की तरफ प्रवास करता है. घना जैसे जलाशय और वेटलैंड इनके लिए भोजन और आराम का सुरक्षित और पसंदीदा स्थान बन जाते हैं.

BAIKAL TEAL IN KEOLADEV
बैकाल टील बतख प्रजाति का खूबसूरत दुर्लभ पक्षी है (Photo Source- Nature Guide Bhim Singh Rana)

शाकाहारी होती है बैकाल टील: नेचर गाइड के अनुसार यह पक्षी मुख्य रूप से शाकाहारी होता है और झीलों व तालाबों में उगने वाले जलीय पौधों (एक्वाटिक प्लांट्स) को खाकर अपना भोजन करता है. इसे हाल ही में अन्य प्रवासी बतखों के साथ देखा गया है. इसके साथ ही घना में मैलार्ड बतख (मैलार्ड) भी दिखाई दी है, जो सामान्यतः साइबेरिया और यूरोप से भारत आती है.

इससे पहले कभी नहीं देखा गया: उद्यान निदेशक चेतन कुमार बी वी ने बताया कि बैकाल टील दुर्लभ प्रजाति का प्रवासी पक्षी है. उन्होंने कहा कि पिछले करीब 25–26 वर्षों में यह पक्षी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में कभी भी नजर नहीं आया था. इससे पहले कभी इस पक्षी को रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया. इसका दिखाई देना घना के लिए सकारात्मक संकेत है.

BAIKAL TEAL IN KEOLADEV
नर बैकाल टील बेहद खूबसूरत होता है (Photo Source- Nature Guide Bhim Singh Rana)

संपादक की पसंद

