ETV Bharat / state

भीमगढ़ साधु हत्याकांड: बाड़ी कोर्ट ने आरोपी साधु को दी आजीवन कारावास की सजा

बाड़ी अदालत ने 2022 में चांमड माता मंदिर में हुई साधु की निर्मम हत्या के मामले में आरोपी साधु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

Sadhu Murder case
बाड़ी कोर्ट (ETV Bharat Dholpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 22, 2026 at 9:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धौलपुर: जिले में बाड़ी उपखंड की एडीजे कोर्ट ने वर्ष 2022 में हुए एक साधु की निर्मम हत्या के मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी साधु महेश दास उर्फ जालिम सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. यह मामला कंचनपुर थाना क्षेत्र के भीमगढ़ गांव का है.

अपर लोक अभियोजक एडवोकेट मनोज सिंह परिहार ने बताया कि यह घटना 21 दिसंबर 2022 को पार्वती नदी किनारे स्थित चांमड माता मंदिर, भीमगढ़ में हुई थी. गांव के चांमड माता मंदिर पुजारी महाबुदीन पुत्र शेरखां के पास वाली गुफा के दूसरे मंदिर के साधु महेशदास उर्फ जालिम सिंह ने धारदार हथियार से उनकी निर्मम हत्या कर दी. आरोपी ने साधु के सिर को धड़ से अलग कर दिया और धड़ के कई टुकड़े कर दिए.

इसे भी पढ़ें- धौलपुर: क्रूर हत्याकांड में 3 दोषियों को उम्रकैद, अवैध संबंधों के शक में करंट देकर की थी हत्या

हत्या के बाद शव के टुकड़े किए: मनोज सिंह ने बताया कि हत्या के बाद आरोपी ने शव के टुकड़ों को दो प्लास्टिक के कट्टों में बांधकर नदी में फेंक दिया, जबकि सिर को जंगल में फेंक दिया था. कई दिनों बाद जब प्लास्टिक कट्टे नदी के पानी में तैरते हुए ऊपर आए, तब ग्रामीणों को घटना का पता चला. सूचना मिलते ही कंचनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकाला.

आरोपी यूपी से गिरफ्तार हुआ: पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पाया कि पास के मंदिर का साधु गायब था, जिस पर शक गहराया. पुलिस ने आरोपी महेशदास उर्फ जालिम सिंह को उत्तर प्रदेश के कासगंज से गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि माता मंदिर का पुजारी महाबुदीन लगातार मंदिर पर आस्था बढ़ा रहा था, जिससे भीड़ और चढ़ावा बढ़ने लगा था. इसी बात से चिढ़कर उसने महाबुदीन की हत्या कर दी.

बाड़ी कोर्ट का फैसला: साधु की इस निर्मम हत्या का मामला न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बाड़ी में विचाराधीन था. सुनवाई के दौरान राजकीय अपर लोक अभियोजक मनोज सिंह परिहार एडवोकेट ने 55 सबूत और दस्तावेज पेश किए. आज न्यायाधीश सुनील कुमार गुप्ता ने मामले में फैसला सुनाते हुए महेश दास उर्फ जालिम सिंह को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूत मिटाना) के तहत दोषी करार दिया और आजीवन कारावास के साथ 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.

इसे भी पढ़ें- झालावाड़: बहुचर्चित गैंगस्टर मुख्तियार मलिक हत्याकांड में एडीजे कोर्ट का बड़ा फैसला, 11 आरोपियों को आजीवन कारावास

TAGGED:

आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
BARI COURT DECISION
बाड़ी में साधु हत्या मामला
ACCUSED MONK SENTENCED
SADHU MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.