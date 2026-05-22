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भीमगढ़ साधु हत्याकांड: बाड़ी कोर्ट ने आरोपी साधु को दी आजीवन कारावास की सजा

धौलपुर: जिले में बाड़ी उपखंड की एडीजे कोर्ट ने वर्ष 2022 में हुए एक साधु की निर्मम हत्या के मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी साधु महेश दास उर्फ जालिम सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. यह मामला कंचनपुर थाना क्षेत्र के भीमगढ़ गांव का है.

अपर लोक अभियोजक एडवोकेट मनोज सिंह परिहार ने बताया कि यह घटना 21 दिसंबर 2022 को पार्वती नदी किनारे स्थित चांमड माता मंदिर, भीमगढ़ में हुई थी. गांव के चांमड माता मंदिर पुजारी महाबुदीन पुत्र शेरखां के पास वाली गुफा के दूसरे मंदिर के साधु महेशदास उर्फ जालिम सिंह ने धारदार हथियार से उनकी निर्मम हत्या कर दी. आरोपी ने साधु के सिर को धड़ से अलग कर दिया और धड़ के कई टुकड़े कर दिए.

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हत्या के बाद शव के टुकड़े किए: मनोज सिंह ने बताया कि हत्या के बाद आरोपी ने शव के टुकड़ों को दो प्लास्टिक के कट्टों में बांधकर नदी में फेंक दिया, जबकि सिर को जंगल में फेंक दिया था. कई दिनों बाद जब प्लास्टिक कट्टे नदी के पानी में तैरते हुए ऊपर आए, तब ग्रामीणों को घटना का पता चला. सूचना मिलते ही कंचनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से बाहर निकाला.