राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: 19 जून से 5 जुलाई तक हटी तबादलों से रोक, जानिए किन कार्मिकों को मिलेगी प्राथमिकता
प्रदेश में कर्मचारियों को तबादलों से जुड़ी बड़ी राहत मिली. दो सप्ताह के लिए ट्रांसफर विंडो खुली. शिक्षा एवं चिकित्सा विभाग पर बैन रहेगा जारी.
Published : June 19, 2026 at 2:56 PM IST
जयपुर: राजस्थान सरकार ने लंबे समय से लागू स्थानांतरण प्रतिबंध में सीमित अवधि के लिए राहत देते हुए प्रदेश के राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों का रास्ता खोल दिया है. प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (अनुभाग-1) विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 19 जून से 5 जुलाई 2026 तक स्थानांतरण पर लगी पूर्ण रोक हटाई गई है. इस अवधि में विभिन्न विभागों में स्थानांतरण प्रक्रिया संचालित की जा सकेगी. हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह छूट सभी श्रेणियों पर समान रूप से लागू नहीं होगी और कुछ विभागों के कर्मचारियों पर स्थानांतरण प्रतिबंध पूर्ववत जारी रहेगा.
शिक्षा एवं चिकित्सा विभाग में पाबंदी रहेगी जारी: आदेश के अनुसार, शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी वेतन शृंखला के अध्यापक इस छूट के दायरे में शामिल नहीं होंगे. इसके अलावा वर्षाकाल में संभावित बीमारियों और स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए चिकित्सा विभाग के कार्मिकों पर स्थानांतरण प्रतिबंध अग्रिम आदेशों तक जारी रहेगा. सरकार ने इस बार तबादला प्रक्रिया में कुछ विशेष श्रेणियों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है.आदेश के अनुसार निम्न प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा.
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ट्रांसफर में इनको मिलेगी प्राथमिकता
- एकल महिला कर्मचारी
- विधवा एवं परित्यक्ता कर्मचारी
- मेडिकल बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित गंभीर/असाध्य रोग से पीड़ित कर्मचारी
- कैंसर, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, किडनी या अन्य गंभीर एवं प्राणघातक बीमारी से ग्रसित कार्मिक
- दीर्घावधि से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारी
- दिव्यांग कर्मचारी
- राजकीय सेवा में कार्यरत पति-पत्नी के संयुक्त प्रकरण
निगम-मंडल व बोर्डों में भी छूट: सरकार का मानना है कि इन श्रेणियों के मामलों में मानवीय और प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्राथमिकता आवश्यक है. महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आदेश केवल सचिवालय और विभागीय कार्यालयों तक सीमित नहीं रहेगा.सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था राज्य के सभी निगमों, मंडलों, बोर्डों और स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होगी. स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू होने के साथ अब विभिन्न विभागों में आवेदन, अनुशंसा और प्रशासनिक स्तर पर गतिविधियां तेज होने की संभावना है. कई कर्मचारी लंबे समय से तबादला नीति में राहत की प्रतीक्षा कर रहे थे. हालांकि सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि प्रक्रिया निर्धारित अवधि तक सीमित रहेगी और उसके बाद आगे के निर्णय अलग से लिए जाएंगे. ऐसे में इच्छुक कर्मचारियों के लिए आगामी अवधि महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
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