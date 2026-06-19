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राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: 19 जून से 5 जुलाई तक हटी तबादलों से रोक, जानिए किन कार्मिकों को मिलेगी प्राथमिकता

शासन सचिवालय, जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )