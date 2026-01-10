ETV Bharat / state

ओमप्रकाश राजभर बोले - समय पर ही होंगे पंचायत चुनाव, कहा- अयोध्या में मांस पर बैन सही फैसला

सुल्तानपुर: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के के कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर ने केंद्र की महत्वकांक्षी योजना VB-G RAM G पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब इस योजना के शुरू होने से गारंटीड रोजगार सुलभ होगा, और भ्रष्टातचार पर लगाम लगेगी. उन्होंने बताया कि रोजगार न मिलने को दशा में बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, जबकि पहले की योजना में ऐसा नही था.

जगदीशपुर के विधायक सुरेश पासी की मुसलमानों से वोट न लेने की बात पर ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि एनडीए का स्पष्ट मत है कि सबका साथ, सबका विकास. उन्होंने कहा कि गठबंधन समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने में विश्वास करता है और विकास की योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंचाना ही एनडीए का उद्देश्य है.

पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में मांस-मछली पर प्रतिबंध का समर्थन

अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में मांस और मछली की दुकानों पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर सुभासपा प्रमुख ने कहाकि अयोध्या एक धार्मिक नगरी है और यहां की परंपराओं व आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि “जिसे मांस-मछली खाना है, वह बाहर जाकर खा सकता है. अयोध्या नगरी में इस तरह के प्रतिबंध बिल्कुल सही हैं.”

पंचायत चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर ओपी राजभर ने बताया कि उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात हो चुकी है. मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को एसआईआर (SIR) प्रक्रिया समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि पंचायत चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही कराए जाएंगे.

मनरेगा में खामियों पर उठाए सवाल

मनरेगा को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि योजना में व्याप्त कमियों को दूर करने के उद्देश्य से इसका नाम बदला गया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि लाखों मजदूर काम करने के बावजूद अपने भुगतान के लिए दर-दर भटक रहे हैं.

उन्होंने कहाकि इसके लिए भाजपा को दोषी ठहराना उचित नहीं है, बल्कि योजना की व्यवस्थागत खामियां इसके लिए जिम्मेदार हैं.