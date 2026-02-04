ETV Bharat / state

बहरोड में भरभराकर गिरा जर्जर मकान का छज्जा, तीन लोग घायल

नगर परिषद कमिश्नर नूर मोहम्मद ने बताया की क्षेत्र में मौजूद अन्य जर्जर भवनों की जल्द जांच कराई जाएगी.

BALCONY OF HOUSE COLLAPSED, INJURING THREE PEOPLE
बहरोड में गिरा मकान का छज्जा. (ETV Bharat behror)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 4, 2026 at 12:39 PM IST

2 Min Read
बहरोड़ः कस्बे में बुधवार सुबह खटिकों के मोहल्ले में एक जर्जर मकान का छज्जा अचानक भरभराकर नीचे गिर गया. गिरते छज्जे की चपेट में मौके से गुजर रही एक बाइक आ गई. हादसे में तीन लोग मलबे के नीचे दब गए. छज्जा गिरने की आवाज सुनकर दौड़े स्थानीय लोगों ने मलबा हटाते हुए तीनों घायलों को बाहर निकाला और बहरोड के निजी अस्पताल में भर्ती कराया.

निजी अस्पताल के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया. हादसे में घायल भाई-बहन की हालत गंभीर बताई जा रही है. चिकित्सकों ने दोनों को जयपुर रैफर कर दिया है, जबकि पिता का इलाज बहरोड में जारी है. हादसे की सूचना पर पहुंचे बहरोड कोतवाली थाना अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया की कस्बे में जर्जर मकान का छज्जा गिरने से पिता और दो बच्चे घायल हो गए. वहीं, नगर परिषद कमिश्नर नूर मोहम्मद ने बताया की मामले में संज्ञान लिया जाएगा. साथ ही क्षेत्र में मौजूद अन्य जर्जर भवनों की जल्द जांच कराई जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

अधिकारियों ने किया घटना स्थल का निरीक्षणः हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से जानकारी ली. पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से घटनास्थल के आसपास आवाजाही को कुछ समय के लिए रोका. इस बीच स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. स्थानीय निवासियों का कहना है कि मोहल्ले में कई मकान काफी पुराने और जर्जर हालत में हैं, इनकी शिकायत पहले की जा चुकी है, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. घटना के बाद मोहल्ले में दहशत का माहौल है. लोगों ने घायलों को आर्थिक सहायता और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

