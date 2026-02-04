ETV Bharat / state

बहरोड में भरभराकर गिरा जर्जर मकान का छज्जा, तीन लोग घायल

बहरोड़ः कस्बे में बुधवार सुबह खटिकों के मोहल्ले में एक जर्जर मकान का छज्जा अचानक भरभराकर नीचे गिर गया. गिरते छज्जे की चपेट में मौके से गुजर रही एक बाइक आ गई. हादसे में तीन लोग मलबे के नीचे दब गए. छज्जा गिरने की आवाज सुनकर दौड़े स्थानीय लोगों ने मलबा हटाते हुए तीनों घायलों को बाहर निकाला और बहरोड के निजी अस्पताल में भर्ती कराया.

निजी अस्पताल के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया. हादसे में घायल भाई-बहन की हालत गंभीर बताई जा रही है. चिकित्सकों ने दोनों को जयपुर रैफर कर दिया है, जबकि पिता का इलाज बहरोड में जारी है. हादसे की सूचना पर पहुंचे बहरोड कोतवाली थाना अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया की कस्बे में जर्जर मकान का छज्जा गिरने से पिता और दो बच्चे घायल हो गए. वहीं, नगर परिषद कमिश्नर नूर मोहम्मद ने बताया की मामले में संज्ञान लिया जाएगा. साथ ही क्षेत्र में मौजूद अन्य जर्जर भवनों की जल्द जांच कराई जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.