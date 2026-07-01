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भरतपुर का नया पंचकर्म केंद्र बना उम्मीद की नई किरण, एक ही छत के नीचे मिल रहा आयुर्वेदिक उपचार, यूपी से भी पहुंच रहे मरीज

भरतपुर का आयुर्वेद चिकित्सालय अब नये पंचकर्म केंद्र के साथ दर्द, सर्वाइकल, कमर दर्द और तनाव-डिप्रेशन जैसी समस्याओं का स्थायी आयुर्वेदिक समाधान दे रहा है.

भरतपुर में नया पंचकर्म केंद्र
भरतपुर का आयुर्वेद चिकित्सालय (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 1, 2026 at 8:40 PM IST

5 Min Read
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भरतपुर: लंबे समय तक एलोपैथिक दवाइयां खाने के बावजूद अगर जोड़ों का दर्द कम न हो, गर्दन में बार-बार सर्वाइकल की तकलीफ लौट आए, कमर दर्द रोजमर्रा की जिंदगी को मुश्किल बना दे, या फिर लगातार तनाव और डिप्रेशन जीवन की रफ्तार को धीमा कर दें, तो अब भरतपुर के जिला आयुर्वेद चिकित्सालय में एक नई उम्मीद जागी है.

यहां हाल ही में तैयार किया गया नवीन पंचकर्म केंद्र दर्द से लेकर मानसिक स्वास्थ्य तक अनेक पुरानी बीमारियों का समग्र आयुर्वेदिक उपचार एक ही छत के नीचे उपलब्ध करा रहा है. खास बात यह है कि केवल भरतपुर ही नहीं, बल्कि राजस्थान के धौलपुर, करौली, डीग, अलवर सहित अन्य जिलों और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में मरीज यहां पहुंच रहे हैं.

भरतपुर आयुर्वेद चिकित्सालय (ETV Bharat Bharatpur)

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आयुर्वेद विभाग की बड़ी पहल: आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार की पहल पर जिला आयुर्वेद चिकित्सालय के पंचकर्म केंद्र का पूर्ण नवीनीकरण किया गया है. इसे मात्र एक उपचार केंद्र नहीं, बल्कि एक ऐसे स्वास्थ्य परिसर के रूप में विकसित किया गया है जहां मरीज को अस्पताल जैसा तनावपूर्ण माहौल नहीं, बल्कि शांति और सुकून का अनुभव हो. साफ-सुथरा वातावरण, सुव्यवस्थित उपचार कक्ष, आधुनिक सुविधाओं से युक्त अलग-अलग थेरपी रूम और मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया यह केंद्र आयुर्वेद को समकालीन स्वरूप प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

डॉ. चंद्र प्रकाश दीक्षित का बयान: जिला आयुर्वेद चिकित्सालय के प्रभारी प्रधान चिकित्सक एवं पीएमओ डॉ. चंद्र प्रकाश दीक्षित बताते हैं कि आज पूरी दुनिया में आयुर्वेद के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है. खासकर पंचकर्म चिकित्सा को रोगों की जड़ तक जाने वाली प्रभावी पद्धति माना जा रहा है, जो मरीज लंबे समय तक दवाइयां लेने के बाद भी स्थायी राहत नहीं पा पाते, वे अब आयुर्वेद की ओर रुख कर रहे हैं.

भरतपुर में नया पंचकर्म केंद्र
भरतपुर में नया पंचकर्म केंद्र (ETV Bharat GFX)

डॉ. दीक्षित के अनुसार पंचकर्म कोई साधारण इलाज नहीं है. यह शरीर की गहरी शुद्धि और तीनों दोषों (वात, पित्त, कफ) के संतुलन की वैज्ञानिक आयुर्वेदिक प्रक्रिया है. इसमें मुख्य रूप से शिरोधारा, वमन, विरेचन, बस्ति, नस्य जैसी विधियों का उपयोग किया जाता है. हर मरीज की प्रकृति (प्रकृति), रोग की अवस्था और वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर व्यक्तिगत उपचार प्लान तैयार किया जाता है, ताकि समस्या की जड़ पर ही काम हो सके.

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शास्त्रीय आधार: डॉ. दीक्षित ने आयुर्वेद के शास्त्रीय सिद्धांत का उल्लेख करते हुए कहा, “दोषाः कदाचित् कुप्यन्ति जिता लङ्घनपाचनैः, ये तु संशोधनैः शुद्धा न तेषां पुनरुद्भवः” अर्थात केवल दवाओं या उपवास से दबाए गए रोग दोबारा उभर सकते हैं, लेकिन पंचकर्म के माध्यम से शरीर का पूर्ण शोधन होने पर रोग के पुनरावर्तन की संभावना बहुत कम हो जाती है. यही वजह है कि पंचकर्म को आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली चिकित्सा पद्धतियों में गिना जाता है.

भरतपुर का आयुर्वेद चिकित्सालय
भरतपुर का आयुर्वेद चिकित्सालय (ETV Bharat Bharatpur)

इन बीमारियों का इलाज: डॉ दीक्षित ने बताया कि नवीन पंचकर्म केंद्र में ऐसे मरीजों के लिए विशेष उपचार की व्यवस्था की गई है जो लंबे समय से जोड़ों के दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, कटिशूल, घुटनों के दर्द और मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं. इसके अलावा माइग्रेन, सिरदर्द, अनिद्रा, एंग्जायटी, डिप्रेशन, बालों का असमय झड़ना, समय से पहले बाल सफेद होना तथा महिलाओं से संबंधित कई स्वास्थ्य समस्याओं का भी आयुर्वेदिक उपचार यहां उपलब्ध रहेगा.

पंचकर्म केंद्र
कई बीमारियों में जड़ से छुटकारा मिलता है (ETV Bharat Bharatpur)

विशेष व्यवस्थाएं: केंद्र की एक बड़ी खूबी यह है कि महिला और पुरुष मरीजों के लिए अलग-अलग विंग बनाए गए हैं. इससे गोपनीयता, आराम और सुविधा सुनिश्चित होती है. चिकित्सालय प्रशासन का प्रयास है कि मरीज मानसिक रूप से भी पूरी तरह सहज महसूस करें, क्योंकि आयुर्वेद में शरीर के साथ-साथ मन की शांति को भी उतना ही महत्व दिया जाता है.

भरतपुर का आयुर्वेद चिकित्सालय
कई लोग इलाज कराने आतें हैं (ETV Bharat Bharatpur)

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वाह थीम- इलाज के साथ सुकून: इस केंद्र को खास 'वाह थीम' दिया गया है. डॉ. दीक्षित बताते हैं कि उद्देश्य यह है कि हर मरीज यहां आने पर भवन, साफ-सफाई, उपचार व्यवस्था और शांत वातावरण देखकर मन ही मन कहे "वाह! यहां इलाज के साथ सुकून भी मिलता है" इसी सोच के साथ पूरे परिसर का नवीनीकरण किया गया है. भरतपुर जिला आयुर्वेद चिकित्सालय लंबे समय से भरतपुर संभाग का प्रमुख आयुर्वेदिक केंद्र रहा है. नए पंचकर्म केंद्र के शुरू होने के बाद मरीजों की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है.

भरतपुर का आयुर्वेद चिकित्सालय
पंचकर्म केंद्र में कई प्रकार की थैरेपी दी जाती है (ETV Bharat Bharatpur)

बढ़ती मांग और भविष्य: डॉ. दीक्षित कहते हैं, “आजकल की भागती-दौड़ती जीवनशैली, अनियमित भोजन, तनाव और व्यायाम की कमी के कारण युवावस्था में ही लोग जोड़ों के दर्द, कमर दर्द और मानसिक समस्याओं का शिकार हो रहे हैं. ऐसे में पंचकर्म जैसी पारंपरिक लेकिन वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति फिर से लोगों का भरोसा जीत रही है. आयुर्वेद विभाग राजस्थान सरकार पंचकर्म केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस कर अधिक से अधिक लोगों तक इस प्रभावी उपचार को पहुंचाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है.

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