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मेरठ में इसी महीने शुरू होगी 201 आवासीय और कमर्शियल प्लॉटों की नीलामी, जानिए पूरी प्रक्रिया?

मेरठ विकास प्राधिकरण की बड़ी सौगात

मेरठ विकास प्राधिकरण की बड़ी सौगात
मेरठ विकास प्राधिकरण की बड़ी सौगात (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 2:29 PM IST

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Updated : August 18, 2026 at 2:46 PM IST

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मेरठ: ऐसे लोगों के लिए जो कि मेरठ में काम धंधा करने के लिए जमीन की तलाश कर रहे हैं या फिर तेजी से बदलते मेरठ में अपने सपनों का घर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए चुनिंदा लोकेशन पर व्यवसायिक और आवासीय भूखंड का इंतजाम मेरठ विकास प्राधिकरण करने जा रहा है.

घर का सपना होगा पूरा: तमाम लोग हैं जो यहां अपने लिए आशियाना तलाश रहे हैं, साथ ही ऐसे लोग जो व्यापार करना चाहते हैं और उन्हें भूमि की आवश्यकता है तो ऐसी स्थिति में मेरठ विकास प्राधिकरण न सिर्फ आवासीय प्लॉट, बल्कि व्यावसायिक भूखंड का भी इंतजाम करने जा रहा है. इसी महीने में ऐसे ही भूखंड की नीलामी की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. इस बारे में मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी संजय मीना ने बताया कि मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) ने अलग अलग भूखंडों का ई-ऑक्शन करने जा रहा है. उन्होंने बताया कि कुल 201 भूखंड (प्लॉट) की शीघ्र बिक्री की जाएगी. एमआईजी और एचआईजी श्रेणी के ये भूखंड हैं, इसके लिए जल्द ही ई-ऑक्शन के लिए प्रधिकरण जल्द ही ऑनलाइन पंजीकरण खोलने जा रहा है. जहां टोकन मनी जमा करने का मौका मिलेगा.

201 आवासीय और कमर्शियल प्लॉटों की नीलामी (Video Credit: ETV Bharat)

लोकेशन ये है: ऐसे लोग जो फ्लैटस की बजाय भूखंड खरीदकर अपनी पसंद का घर बनाना चाहते हैं उनके लिए मेडा आवासीय और व्यावसायिक श्रेणी भूखंड अलग अलग लोकेशन पर हैं. रेजिडेंशियल प्लॉट गंगानगर, डिफेंस एन्क्लेव, शताब्दीनगर, लोहियानगर और पांडव नगर आवासीय योजना में लिए जा सकते हैं, कुल 70 आवासीय भूखंड ऑक्शन के लिए हैं. इसी तरह वहीं गंगानगर, लोहिया नगर, डिफेंस एन्क्लेव, सैनिक विहार, स्पोर्ट्स गुड्स कॉम्पलेक्स समेत वेदव्यासपुरी, शताब्दीनगर, पल्लवपुरम, रक्षापुरम, श्रद्धापुरी फेस-2 और पांडव नगर में कुल 131 व्यावसायिक श्रेणी के भूखंड ऑक्शन में लगाए जाएंगे.

इन भूखंडों को लैंड मोनेटाइजेशन (निष्प्रयोज्य जमीन) के तहत नियोजित किया गया है. ये सभी विभिन्न योजनाओं में बेहतरीन लोकेशन पर उपयोगी भूखंड उपलब्ध हैं, एमआईजी और एचआईजी श्रेणी के भूखंड लोगों की आवासीय और व्यावसायिक उद्देश्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं.- संजय मीना, उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण

मेरठ विकास प्राधिकरण की बड़ी सौगात
मेरठ विकास प्राधिकरण की बड़ी सौगात (Photo Credit: ETV Bharat)

कहां कितने प्लॉट: मेरठ विकास प्राधिकरण की गंगानगर योजना में कुल 30 प्लॉट हैं, इसी प्रकार शताब्दीनगर में 32 प्लॉट, डिफेंस एन्क्लेव में 4, वहीं लोहियानगर में 3, पांडव नगर में 1 भूखंड है. कुल 70 आवासीय भूखंड का ई ऑक्शन शीघ्र किया जाएगा. इसी तरह कमर्शियल उद्देश्यों के लिए गंगानगर में 35, वेदव्यासपुरीमें 30, सैनिक विहार में 16, शताब्दीनगर में 19, लोहियानगर में 12, डिफेंस एन्क्लेव में 7, स्पोर्ट्स गुड्स कॉम्पलेक्स में 4, श्रद्धापुरी फेस-2 में 3, पल्लवपुरम में 2, रक्षापुरम में 2, पांडव नगर में 1 प्लॉट है इस प्रकार कुल 131 व्यवसायिक भूखंड उपलब्ध हैं. जल्द ही अगले सप्ताह तक इस बारे में मेरठ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाकर साइज समेत कीमत का भी द्वारा उपलब्ध करा दिया जाएगा.

बदल रहा शहर: मेरठ में लगातार बदलाव हो रहे हैं, विकास भी हो रहा है. साथ ही यहां बेहतर कनेक्टिविटी भी हो गई है, एक तरफ मेरठ में मेट्रो का संचालन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ नमो भारत ट्रेन भी मेरठ से दिल्ली के बीच में हर दिन यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रही है. गंगा एक्सप्रेस वे बनने के बाद मेरठ शहर की ही नहीं, बल्कि पश्चिम से पूरब की दूरी भी घट गई है. देश की राजधानी दिल्ली के नजदीक होने की वजह से भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का यूपी का मेरठ रहने के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है.

यह भी पढ़ें: एक्सप्रेसवे से जुड़े यूपी के चार हिस्से; जानिए कहां सिर्फ दावों की रफ्तार है और कहां वाकई विकास की बहार है?

Last Updated : August 18, 2026 at 2:46 PM IST

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