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विपक्ष के प्रदर्शन को विधानसभा स्पीकर ने बताया निंदनीय, कहा- CAG रिपोर्ट के डर से भाग रही AAP

विधानसभा स्पीकर ने कहा कि बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण है इसलिए विपक्ष के सदस्यों को सदन की कार्यवाही में शामिल होना चाहिए.

विपक्ष के धरने पर स्पीकर ने उठाए सवाल
विपक्ष के धरने पर स्पीकर ने उठाए सवाल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 23, 2026 at 4:06 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के अंदर जहां बजट सत्र की कार्यवाही जारी रही है. वहीं बाहर आम आदमी पार्टी की नेता प्रतिपक्ष आतिशी सहित विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया. पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है और लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन किया जा रहा है. सत्र के पहले दिन विपक्ष सदन से नदारद रहा. इस पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक बार फिर दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर कड़ा प्रहार किया है.

विधानसभा स्पीकर ने विपक्ष पर उठाए सवाल

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विपक्ष के सदस्यों और विपक्ष के नेता द्वारा सदन के बाहर किए जा रहे प्रदर्शन की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि सदन का बहिष्कार करना और कार्यवाही में भाग न लेना सदन की गरिमा और संसदीय मर्यादा के पूर्णतः खिलाफ है. लोकतांत्रिक व्यवस्था में सदन ही वह स्थान है जहां चर्चा और संवाद होना चाहिए, लेकिन विपक्ष द्वारा बजट सत्र से दूरी बनाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है. विशेषकर इस समय, जब दिल्ली का बजट पेश किया जा रहा है, विपक्ष की भागीदारी और उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है. चर्चा छोड़कर बाहर प्रदर्शन करना स्थापित संसदीय परंपराओं के विरुद्ध है. यह अत्यंत खेदजनक है कि पिछले सत्र में जब गुरुओं की बेअदबी का गंभीर मुद्दा उठा था, तब से नेता प्रतिपक्ष सदन में नहीं आईं हैं और अब भी लगातार अनुपस्थित हैं. इस प्रकार सदन की कार्यवाही में भाग न लेना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा डालना, संवैधानिक संस्थाओं को हाइजैक करने जैसा है.

CAG की रिपोर्ट से भाग रहा विपक्ष

विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत में मनजिंदर सिंह सिरसा ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी पिछले 11 वर्षों के अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए विधानसभा और अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है. उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का सामना करने से घबरा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि 11 सालों तक अरविंद केजरीवाल ने इस रिपोर्ट को सदन के पटल पर आने से रोका, क्योंकि इसमें उनके पापों और आर्थिक अनियमितताओं का पूरा लेखा-जोखा है. सिरसा के अनुसार, अब जब भाजपा के दबाव और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत यह रिपोर्ट सामने आ रही है, तो सरकार चर्चा से बचने के लिए "प्रो-मैक्स नौटंकी" कर रही है.

सिरसा ने तीखे लहजे में कहा, आप चाहे जितना भी भाग लें, आपके पाप आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने नेता आतिशी पर भी निशाना साधा और कहा कि वे विधानसभा से अनुपस्थित रहकर जवाबदेही से बच रही हैं. सिरसा ने दावा किया कि दिल्ली की जनता ने पहले ही इन घोटालों का हिसाब मांगना शुरू कर दिया है और अब विधानसभा में भी इन्हें जवाब देना ही होगा.

वहीं, दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा इन लोगों ने मिलकर दिल्ली को लूटने का काम किया है. उन्होंने 'आप' सरकार को चुनौती दी कि वे ड्रामेबाजी छोड़कर सदन के अंदर आएं और कैग की रिपोर्ट पर बिंदुवार जवाब दें. उन्होंने अपील की कि बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण होता है इसलिए विपक्ष के सदस्यों को सदन की कार्यवाही में शामिल होना चाहिए.

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