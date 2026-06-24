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THE एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026; यूपी के राज्य विश्वविद्यालयों में CSJMU अव्वल, 801–1000 बैंड में मिली वैश्विक पहचान

कानपुर : कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय की झोली में एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई. वैश्विक स्तर पर अपनी शानदार सफलता दर्ज कराते हुए "टाइम्स हायर एजूकेशन" (THE) सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2026 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है. विश्वविद्यालय ने सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में अपने प्रभावी योगदान के आधार पर यह जगह बनाई है.

सीएसजेएमयू के कुलपति प्रो. विनय पाठक के मुताबिक, विश्वविद्यालय को ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रैंकिंग में 801–1000 बैंड में स्थान प्राप्त हुआ है. इसके साथ ही विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजीएस) में भी विश्वविद्यालय ने वैश्विक रैंकिंग में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है.



उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने एसडीजी-7 (एफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी) में 301–400 रैंक, एसडीजी-9 (इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर) में 301–400 रैंक तथा एसडीजी-12 (रिस्पांसिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन) में 301–400 रैंक प्राप्त कर अपनी मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है.

सूबे के राज्य विश्वविद्यालयों में से पांच विश्वविद्यालयों को यह वैश्विक रेटिंग मिली है. जिनमें छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर शामिल हैं. वैश्विक रेटिंग में शामिल उत्तर प्रदेश के इन पांचों विश्वविद्यालयों में छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर नंबर एक पर है.

विवि के मीडिया प्रभारी डा. दिवाकर अवस्थी ने बताया कि यह उपलब्धि इसलिए विवि के खाते में दर्ज हुई क्योंकि, विश्वविद्यालय द्वारा हरित एवं सतत परिसर के विकास के लिये ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण, अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक-मुक्त परिसर, स्वच्छता अभियान तथा पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजीएस) को शिक्षण, अनुसंधान, नवाचार एवं सामुदायिक सहभागिता से जोड़ते हुए विश्वविद्यालय एक समग्र एवं उत्तरदायी शैक्षणिक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित कर रहा है. इसके साथ ही अनुसंधान, नवाचार एवं उद्यमिता को प्रोत्साहित करते हुए सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) से संबद्ध परियोजनाओं, स्टार्टअप्स एवं सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों का सफल संचालन किया जा रहा है.