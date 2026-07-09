ETV Bharat / state

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026: 15 जुलाई से होगी शुरुआत, जानें पूजा मुहूर्त और महत्व

बीकानेर: आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होने वाले आषाढ़ गुप्त नवरात्रि इस वर्ष 15 जुलाई 2026 (बुधवार) से प्रारंभ होकर 23 जुलाई 2026 (गुरुवार) तक चलेंगे. इन नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाएगी. गुप्त नवरात्रि को शक्ति साधना, देवी उपासना, तंत्र साधना तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है.

तंत्र साधक आराधना का समय: पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि सामान्य चैत्र और शारदीय नवरात्रि की तुलना में गुप्त नवरात्रि में साधक, संत, तांत्रिक और देवी उपासक विशेष अनुष्ठान, जप, तप और हवन करते हैं. आम श्रद्धालु भी व्रत रखकर मां भगवती की आराधना करते हैं. वे दुर्गा सप्तशती, देवी भागवत, श्री दुर्गा चालीसा और विभिन्न देवी मंत्रों का पाठ करते हैं. मान्यता है कि इन नौ दिनों में सच्ची श्रद्धा से की गई पूजा से माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

इसे भी पढ़ें- अरावली की पहाड़ियों पर बसा आस्था का धाम, चौबुर्जा पर्वत पर भक्त कर रहे महामाया देवी के दर्शन

नकारात्मक शक्तियों से बचाव: पंडित किराडू के अनुसार गुप्त नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की उपासना करने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है. इससे जीवन में सुख-समृद्धि, आत्मबल और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है. साथ ही मनोकामनाओं की पूर्ति, शत्रु बाधा से मुक्ति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है. इस दौरान कई मंदिरों में विशेष पूजा, हवन, भजन-कीर्तन, दुर्गा सप्तशती के सामूहिक पाठ और कन्या पूजन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

घटस्थापना का शुभ मुहूर्त: पंडित राजेंद्र किराडू ने बताया कि 15 जुलाई 2026, बुधवार को घटस्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 5:42 बजे से 10:26 बजे तक रहेगा. श्रद्धालु इस शुभ अवधि में कलश स्थापना कर नौ दिनों की पूजा का संकल्प ले सकते हैं. स्थानीय पंचांग के अनुसार मुहूर्त में मामूली अंतर हो सकता है.