बीकानेर में सेना भर्ती रैली शुरू, पहले दिन अग्निवीर ट्रेड्समैन अभ्यर्थियों ने दिखाया दम

पहले दिन अभ्यर्थियों की 1.6 किलोमीटर दौड़, शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा शारीरिक माप परीक्षण आयोजित किए गए.

सेना भर्ती रैली में अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षण में भाग लेते हुए. (Courtesy of the Army Recruitment Office)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 29, 2026 at 4:47 PM IST

2 Min Read
बीकानेरः स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के खेल स्टेडियम में गुरुवार को भारतीय सेना भर्ती रैली शुरू हुई. उप महानिदेशक भर्ती ब्रिगेडियर उपेंद्र कौशल ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया.

पांच जिलों के अभ्यर्थीः बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू और झुंझुनूं समेत कुल पांच जिलों में सेना भर्ती के इंचार्ज कर्नल अंकुर कुमार ने बताया कि सुबह तड़के शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों ने उत्साह और अनुशासन के साथ भाग लिया. पहले दिन अभ्यर्थियों की 1.6 किलोमीटर दौड़, शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा शारीरिक माप परीक्षण आयोजित किए गए. सेना के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य जांच के साथ-साथ ड्रग स्क्रीनिंग किट के माध्यम से नशीले पदार्थों के सेवन की भी जांच की गई, जिससे भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके. सेना भर्ती रैली को लेकर युवाओं में उत्साह देखने को मिला. देर रात से सुबह तक बड़ी संख्या में युवा विश्वविद्यालय पहुंचना शुरू हो गए और गंगानगर रोड पर दूर तक युवाओं का काफिला देखने को मिल रहा था.

ट्रेड्समैन पदों के लिए शामिलः कर्नल कुमार ने बताया कि भर्ती रैली के पहले दिन अग्निवीर ट्रेड्समैन पदों के लिए बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के अभ्यर्थियों ने भाग लिया. शारीरिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को 30 जनवरी को विस्तृत चिकित्सा परीक्षण के लिए बुलाया गया है. रैली के दूसरे दिन अग्निवीर क्लर्क पद के लिए बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और झुंझुनू जिलों के अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षण किया जाएगा. उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, निष्पक्ष और निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित की जा रही है. अभ्यर्थियों से अनुशासन बनाए रखने तथा निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.

15 फरवरी तक चलेगी भर्तीः सेना भर्ती कार्यालय झुंझुनू द्वारा, मुख्यालय भर्ती क्षेत्र जयपुर के तत्वावधान में आयोजित भर्ती प्रक्रिया 29 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगी. इस दौरान अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर क्लर्क, स्टोरकीपर टेक्निकल, अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेड्समैन पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा.

