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प्राकृतिक आपदा में लापता अग्निवीर हरित जाट को सैन्य सम्मान, शव न मिलने पर तिरंगा यात्रा से दी अंतिम विदाई

उत्तरकाशी में 5 अगस्त 2025 को बादल फटने से लापता अग्निवीर हरित जाट का शव न मिलने पर सेना ने अनुमानित मृत घोषित किया.

Agniveer Harit Jat
सेना ने परिजनों को सौंपा पत्र (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 20, 2026 at 8:14 PM IST

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सीकर: उत्तरकाशी में सात माह पहले आई भीषण प्राकृतिक आपदा में ड्यूटी के दौरान लापता हुए सीकर जिले के मांडोली गांव निवासी अग्निवीर जवान हरित जाट का शव लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद भी नहीं मिल सका. ऐसे में सेना ने नियमानुसार उनकी अनुमानित मृत्यु घोषित करते हुए शुक्रवार को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी. जानकारी के अनुसार 5 अगस्त 2025 को उत्तरकाशी के धराली-हर्षिल क्षेत्र में बादल फटने की घटना में हरित जाट लापता हो गए थे. वे दिसंबर 2024 में अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुए थे और आपदा के समय ड्यूटी पर तैनात थे.

कई महीनों तक चले सर्च अभियान के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद नवंबर 2025 में उनकी अनुमानित मृत्यु घोषित की गई. शुक्रवार को सेना का ट्रक दोपहर करीब 12:45 बजे हरित का सर्विस बॉक्स और तिरंगा लेकर शाहपुरा पहुंचा. यहां से उनके पैतृक गांव मांडोली तक करीब 5 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई. यात्रा के दौरान पूरा गांव भावुक नजर आया और ग्रामीणों ने नम आंखों से अपने वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी.

नेताओं ने शहीद का दर्जा देने की मांग की (ETV Bharat Sikar)

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राजपूताना राइफल्स की टुकड़ी ने सलामी दी: गांव पहुंचने पर हरित की तस्वीर को घर के बाहर और मुख्य चौक पर रखा गया, जहां श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई. इस दौरान सेना की 14वीं राजपूताना राइफल्स की टुकड़ी ने सलामी दी. परिजनों को जैसे ही तिरंगा और सर्विस बॉक्स सौंपा गया, माहौल गमगीन हो गया. बेटे का सामान देखकर मां तारामणि देवी फूट-फूटकर रो पड़ीं, जबकि छोटे भाई कौशल ने तस्वीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर जय हिंद कहा.

शहीद का दर्जा देने की मांग: श्रद्धांजलि सभा में सांसद अमराराम, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक गोवर्धन वर्मा सहित कई जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने शामिल हुए और वीर जवान को नमन किया. जनप्रतिनिधियों ने हरित जाट को शहीद का दर्जा देने, परिवार को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया. इस दौरान ग्रामीणों ने गांव के सरकारी स्कूल का नाम शहीद हरित जाट के नाम पर रखने की मांग भी रखी.

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