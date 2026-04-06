हिमाचल के इस जिले में सिमट रही गेहूं की खेती, जानें क्यों लोगों की रूचि हो रही कम
गेहूं का रकबा 29 हजार से 22 हजार हेक्टेयर तक सिमटा, 2025-26 में भी नहीं बढ़ा विस्तार
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 9:05 AM IST
सिरमौर: कभी हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के हर खेत की पहचान रहा गेहूं आज धीरे-धीरे अपने ही दायरे में सिमटता नजर आ रहा है. खेत आज भी हैं, किसान आज भी हैं, लेकिन गेहूं का फैलाव पहले जैसा नहीं रहा. बीते 50 वर्षों में यह बदलाव खामोशी से हुआ और अब आंकड़ों में साफ दिखाई देने लगा है. गेहूं की खेती का विस्तार होने के कारण सिकुड़ रहा है.
कृषि विभाग से प्राप्त आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो वर्ष 1969-70 में जिले में गेहूं 26,100 हेक्टेयर में बोया जाता था. इसके बाद खेती में धीरे-धीरे विस्तार हुआ और 1980-81 में यह बढ़कर करीब 27,300 हेक्टेयर तक पहुंच गया. इसके बाद 1990-91 में गेहूं का रकबा 29,200 हेक्टेयर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, लेकिन इसके बाद गिरावट का दौर शुरू हुआ. वर्ष 2000-01 में यह घटकर 24,200 हेक्टेयर रह गया, जबकि 2010-11 में कुछ सुधार के साथ यह 27,900 हेक्टेयर तक पहुंचा. हालांकि यह बढ़ोतरी स्थायी नहीं रही और इसके बाद फिर गिरावट दर्ज की गई. वर्ष 2023-24 में गेहूं का रकबा घटकर 22,325 हेक्टेयर रह गया. मौजूदा रबी सीजन 2025-26 में भी गेहूं का रकबा लगभग इसी स्तर के आसपास बना हुआ है. संकेत साफ है कि गेहूं का विस्तार भले धीमा पड़ा हो, लेकिन इसकी खेती आज भी खेतों में मजबूती से कायम है.
धीरे-धीरे बदला खेती का पैटर्न
आंकड़े बताते हैं कि गेहूं का दायरा अब साल-दर-साल धीरे-धीरे सिमटता नजर आ रहा है. यह गिरावट अचानक नहीं आई, बल्कि लंबे समय में धीरे-धीरे खेती का पैटर्न बदलता गया. गेहूं का दायरा भले सिमटा हो, लेकिन इसकी अहमियत आज भी बरकरार है और यह हर खेत व हर घर की जरूरत बना हुआ है. कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर के प्रभारी एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉ. पंकज मित्तल का कहना है कि 'जिले में गेहूं के घटते रकबे के पीछे कई संरचनात्मक और आर्थिक कारण जिम्मेदार हैं. किसानों का रुझान नकदी फसलों, खासकर सब्जियों की ओर तेजी से बढ़ा है, क्योंकि ये कम समय में ज्यादा मुनाफा देती हैं. खेती में लगातार बढ़ती लागत और मजदूरी भी गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों को प्रभावित कर रही है. पहाड़ी क्षेत्रों में सीमित कृषि योग्य भूमि के कारण भी फसल चयन बदल रहा है. इसके अलावा बदलते मौसम और जलवायु परिस्थितियां भी फसल पैटर्न को प्रभावित कर रही हैं. नई पीढ़ी का खेती से दूरी बनाना और आधुनिक, कम श्रम वाली खेती की ओर झुकाव भी इस बदलाव का एक अहम कारण बनकर उभरा है.'
कम रकबे में भी गेहूं उत्पादन का लक्ष्य
22,325 हेक्टेयर क्षेत्र में 2025-26 के लिए करीब 49,000 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि वास्तविक उत्पादन कटाई के बाद स्पष्ट होगा. यह दर्शाता है कि अब खेती का आधार केवल रकबा नहीं, बल्कि तकनीक, उन्नत बीज और बेहतर प्रबंधन बन चुका है. कम जमीन में भी तकनीक उत्पादन बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है. शादी-ब्याह से लेकर हर बड़े मौके तक गेहूं आज भी हर घर की थाली का जरूरी हिस्सा बना हुआ है. रकबा भले सिमटा हो, लेकिन गेहूं की अहमियत आज भी कायम है.
बीज उत्पादन, वितरण और उन्नत किस्मों बदले हालात
रबी सीजन 2025-26 में 846.70 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं बीज उत्पादन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे 471 किसान जुड़े हैं. एचडी-3226, डीबीडब्ल्यू-88, डीबीडब्ल्यू-303, डीबीडब्ल्यू-222, डीबीडब्ल्यू-321, पीबीडब्ल्यू-343, यूपी-2784 और डब्ल्यूएच-1080 जैसी उन्नत किस्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है. रबी सीजन 2024-25 में 13,716.40 क्विंटल गेहूं बीज का प्रोक्योरमेंट (खरीद) किया गया, जिसमें विभिन्न उन्नत किस्में शामिल रहीं. बीज और तकनीक के सहारे गेहूं की खेती को मजबूती मिल रही है.
सरकारी खरीद ने दिया गेहूं को सहारा
कृषि विभाग के अनुसार रबी सीजन 2024-25 में 272 किसानों से 962.21 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई. वहीं, वर्ष 2026 के लिए 1000 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. एमएसपी के तहत की जा रही खरीद गेहूं की खेती को सहारा देने में अहम भूमिका निभा रही है. सरकारी खरीद की व्यवस्था के चलते किसानों को अपनी उपज के लिए एक निश्चित बाजार उपलब्ध हो रहा है, जिससे उन्हें उचित मूल्य मिलने की संभावना बढ़ती है. इससे गेहूं जैसी पारंपरिक फसल के प्रति अब भी किसानों का भरोसा बना हुआ है.
8 अप्रैल से शुरू होगी खरीद, 2585 रुपए मिलेगा एमएसपी
जिला सिरमौर में रबी विपणन सत्र 2025-26 के तहत गेहूं की सरकारी खरीद 8 अप्रैल से शुरू की जाएगी. खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2585 रुपए प्रति क्विंटल पर की जाएगी. खरीद केंद्र पांवटा साहिब और धौलाकुआं में स्थापित किए गए हैं, जहां खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के माध्यम से खरीद होगी. किसानों के लिए राज्य सरकार के पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है. बिना पंजीकरण के खरीद केंद्रों पर गेहूं की बिक्री संभव नहीं होगी.
'गेहूं का रकबा घटा, उत्पादन को तकनीक का सहारा'
जिला सिरमौर के कृषि विभाग के उपनिदेशक डा. साहब सिंह का कहना है कि जिले में गेहूं का रकबा भले कम हुआ हो, लेकिन तकनीक और उन्नत बीजों के चलते किसान कम क्षेत्र में भी उत्पादन लेने में सक्षम हो रहे हैं. विभाग ने बीज उत्पादन कार्यक्रम, उन्नत किस्मों का वितरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत खरीद जैसी योजनाओं के माध्यम से गेहूं की खेती को लगातार मजबूती दी जा रही है. आने वाले समय में भी तकनीक और बेहतर बीजों के सहारे गेहूं की खेती को और सुदृढ़ करने के लिए विभाग पूरी तरह से प्रयासरत है.
एक नजर में गेहूं का 50 साल का सफर
- 1969-70 : 26,100 हेक्टेयर
- 1980-81 : 27,300 हेक्टेयर
- 1990-91 : 29,200 हेक्टेयर (पीक)
- 2000-01 : 24,200 हेक्टेयर
- 2010-11 : 27,900 हेक्टेयर
- 24 : 22,325 हेक्टेयर
- 2025-26 : लगभग 22 हजार हेक्टेयर (उत्पादन लक्ष्य : 49,000 मीट्रिक टन)
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