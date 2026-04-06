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हिमाचल के इस जिले में सिमट रही गेहूं की खेती, जानें क्यों लोगों की रूचि हो रही कम

सिरमौर: कभी हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के हर खेत की पहचान रहा गेहूं आज धीरे-धीरे अपने ही दायरे में सिमटता नजर आ रहा है. खेत आज भी हैं, किसान आज भी हैं, लेकिन गेहूं का फैलाव पहले जैसा नहीं रहा. बीते 50 वर्षों में यह बदलाव खामोशी से हुआ और अब आंकड़ों में साफ दिखाई देने लगा है. गेहूं की खेती का विस्तार होने के कारण सिकुड़ रहा है.

कृषि विभाग से प्राप्त आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो वर्ष 1969-70 में जिले में गेहूं 26,100 हेक्टेयर में बोया जाता था. इसके बाद खेती में धीरे-धीरे विस्तार हुआ और 1980-81 में यह बढ़कर करीब 27,300 हेक्टेयर तक पहुंच गया. इसके बाद 1990-91 में गेहूं का रकबा 29,200 हेक्टेयर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, लेकिन इसके बाद गिरावट का दौर शुरू हुआ. वर्ष 2000-01 में यह घटकर 24,200 हेक्टेयर रह गया, जबकि 2010-11 में कुछ सुधार के साथ यह 27,900 हेक्टेयर तक पहुंचा. हालांकि यह बढ़ोतरी स्थायी नहीं रही और इसके बाद फिर गिरावट दर्ज की गई. वर्ष 2023-24 में गेहूं का रकबा घटकर 22,325 हेक्टेयर रह गया. मौजूदा रबी सीजन 2025-26 में भी गेहूं का रकबा लगभग इसी स्तर के आसपास बना हुआ है. संकेत साफ है कि गेहूं का विस्तार भले धीमा पड़ा हो, लेकिन इसकी खेती आज भी खेतों में मजबूती से कायम है.

धीरे-धीरे बदला खेती का पैटर्न

आंकड़े बताते हैं कि गेहूं का दायरा अब साल-दर-साल धीरे-धीरे सिमटता नजर आ रहा है. यह गिरावट अचानक नहीं आई, बल्कि लंबे समय में धीरे-धीरे खेती का पैटर्न बदलता गया. गेहूं का दायरा भले सिमटा हो, लेकिन इसकी अहमियत आज भी बरकरार है और यह हर खेत व हर घर की जरूरत बना हुआ है. कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर के प्रभारी एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉ. पंकज मित्तल का कहना है कि 'जिले में गेहूं के घटते रकबे के पीछे कई संरचनात्मक और आर्थिक कारण जिम्मेदार हैं. किसानों का रुझान नकदी फसलों, खासकर सब्जियों की ओर तेजी से बढ़ा है, क्योंकि ये कम समय में ज्यादा मुनाफा देती हैं. खेती में लगातार बढ़ती लागत और मजदूरी भी गेहूं जैसी पारंपरिक फसलों को प्रभावित कर रही है. पहाड़ी क्षेत्रों में सीमित कृषि योग्य भूमि के कारण भी फसल चयन बदल रहा है. इसके अलावा बदलते मौसम और जलवायु परिस्थितियां भी फसल पैटर्न को प्रभावित कर रही हैं. नई पीढ़ी का खेती से दूरी बनाना और आधुनिक, कम श्रम वाली खेती की ओर झुकाव भी इस बदलाव का एक अहम कारण बनकर उभरा है.'

कम रकबे में भी गेहूं उत्पादन का लक्ष्य

22,325 हेक्टेयर क्षेत्र में 2025-26 के लिए करीब 49,000 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि वास्तविक उत्पादन कटाई के बाद स्पष्ट होगा. यह दर्शाता है कि अब खेती का आधार केवल रकबा नहीं, बल्कि तकनीक, उन्नत बीज और बेहतर प्रबंधन बन चुका है. कम जमीन में भी तकनीक उत्पादन बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है. शादी-ब्याह से लेकर हर बड़े मौके तक गेहूं आज भी हर घर की थाली का जरूरी हिस्सा बना हुआ है. रकबा भले सिमटा हो, लेकिन गेहूं की अहमियत आज भी कायम है.

बीज उत्पादन, वितरण और उन्नत किस्मों बदले हालात

रबी सीजन 2025-26 में 846.70 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं बीज उत्पादन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे 471 किसान जुड़े हैं. एचडी-3226, डीबीडब्ल्यू-88, डीबीडब्ल्यू-303, डीबीडब्ल्यू-222, डीबीडब्ल्यू-321, पीबीडब्ल्यू-343, यूपी-2784 और डब्ल्यूएच-1080 जैसी उन्नत किस्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है. रबी सीजन 2024-25 में 13,716.40 क्विंटल गेहूं बीज का प्रोक्योरमेंट (खरीद) किया गया, जिसमें विभिन्न उन्नत किस्में शामिल रहीं. बीज और तकनीक के सहारे गेहूं की खेती को मजबूती मिल रही है.