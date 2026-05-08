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ANTF ने 1500 किमी पीछा कर पकड़ी MD बनाने के रसायन ब्रोमो की बड़ी खेप, दो आरोपी गिरफ्तार

तीन दिन पहले मिला इनपुट: एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ने बताया कि ब्रोमो की खेप तेलंगाना के हैदराबाद से राजस्थान के गुड़ामालानी इलाके में लाई जा रही थी. ANTF ने गुड़ामालानी के निकट रामजी का गोल कस्बे के पास से टैंकर में छुपाकर 6 ड्रमों में रखा लगभग 234 KG प्रतिबंधित रसायन 2-ब्रोमो जब्त किया. यह प्रतिबंधित रसायन MD उत्पादन के लिए हैदराबाद से चोरी छुपे राजस्थान लाया गया था. आईजी विकास को तीन दिन पहले मुखबिर से इनपुट मिला था. इसमें बताया गया, भारी मात्रा में कच्चा प्रतिबंधित माल टैंकर के जरिए राजस्थान लाया जाएगा.

बाड़मेर: एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने नशे के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की. फोर्स ने हैदराबाद से टैंकर में छिपाकर लाई जा रही एमडी बनाने के घातक 234 KG ब्रोमो पदार्थ की खेप पकड़ी. साथ ही दो आरोपियों को भी गिरफ्तार किया. विशेषज्ञों के अनुसार बरामद ब्रोमो से लगभग 60 KG MD बनाई जा सकती थी. व्यापारिक रूप से 1 KG MD का बाजार मूल्य 30 लाख से ऊपर है. इस हिसाब से करोड़ों की एमडी बन सकती थी.

ट्रक से पीछा किया: आईजी विकास कुमार ने बताया कि 1500 KM दूर की सूचना पर तत्काल कार्रवाई कठिन थी, लेकिन ANTF ने स्थानीय राजस्थानी ट्रांसपोर्ट एजेंसी से संपर्क किया. उससे कुछ समय पूर्व राजस्थान के लिए निकले ट्रक का नंबर और ड्राइवर का फोन नंबर प्राप्त किया. उस ड्राइवर से संपर्क कर उसकी लोकेशन लेकर उसे वहीं रुकने को कहकर मुखबिर को टैक्सी से तत्काल वहां बुलाया. रास्ते में मुखबिर ने संदिग्ध टैंकर की पहचान की. टैंकर से आगे निकलकर सहयोगी ट्रक तक पहुंचा व उस पर सवार हो गया. इसके बाद एक ट्रक में बैठे मुखबिर और आगे चलते संदिग्ध टैंकर से हैदराबाद-नांदेड़-जलगांव-धुले-वड़ोदरा-अहमदाबाद-पालनपुर-सांचोर—रामजी का गोल के करीब 1500 किमी दूरी आगे पीछे ही तय की. राजस्थान सीमा में ANTF टीम पहले ही खड़ी थी.

अड्डे तक पहुंचने का इंतजार: आईजी विकास कुमार ने बताया कि जैसे ही टैंकर पहचान में आया तो उसे मंजिल तक पहुंचने दिया ताकि मुख्य साजिशकर्ता तथा अड्डे तक पहुंच सकें. सांचोर से पीछा करते करते ANTF रामजी का गोल तक आ गई. वहां होटल के पास टैंकर लगाकर दोनों आरोपी गायब हो गए. आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ने की जुगत में ANTF इंतजार करती रही, लेकिन मुख्य आरोपियों के सामने न आने और दोनों चालकों के फरार होने की आशंका के चलते ANTF ने टैंकर को कब्जे में ले लिया.

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तलाशी में मिले ड्रम: टैंकर की तलाशी ली तो 6 ड्रमों में 12 पैकेट्स में कच्चा माल यानी 234 KG ब्रोमो जब्त कर लिया. ANTF ने दिनेश पुत्र भागीरथराम विश्नोई (28) निवासी रोहिल्ला पश्चिम पुलिस थाना सेड़वा, बाड़मेर तथा कमलेश पुत्र सदाराम विश्नोई (30) निवासी हिरकन का मीठड़ा खुर्द, पुलिस थाना धोरीमन्ना जिला बालोतरा को गिरफ्तार किया. ANTF और NCB टीमें आरोपियों से संयुक्त रूप से पूछताछ कर रही है. असल में 2 ब्रोमो 4 मेथाप्रोपीफेनॉन MD बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रसायन होता है. केंद्र सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर रखा है.

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