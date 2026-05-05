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एएनटीएफ का ऑपेरशन विषांजन: 9 साल तक पुलिस को छकाने वाले इनामी तस्कर को एमपी बॉर्डर से पकड़ा

अपना ठिकाना और नाम तक नहीं बताता: एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ने बताया कि नितेश इतना शातिर है कि जिन तस्करों को वह नशे की खेप की सप्लाई करता था, उन्हें भी अपना असली ठिकाना और वास्तविक नाम नहीं बताता था. ऐसे में कभी नशे की खेप पकड़ी भी जाती तो पुलिस रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं आता. साल 2021 में जालौर के करड़ा थाना में तस्करी के एक मामले में दुबारा उसका नाम आया. इसके बाद उसकी गिरफ्तारी पर 45 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया. हालांकि इस दौरान भी वह पुलिस से बचता हुआ नशे की सप्लाई करता रहा. आखिर वह एएनटीएफ के राडार पर आया और पकड़ा गया.

जयपुर: राजस्थान और मध्यप्रदेश में नशे के तस्करों के बीच समन्वय बनाकर दस साल से डोडा-चूरा की तस्करी कर रहे कुख्यात तस्कर को आखिरकार एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने गिरफ्तार कर लिया. वह पिछले 9 साल से पुलिस को चकमा दे रहा था. उसे मध्यप्रदेश बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है. एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ने बताया कि छोटी सादड़ी (प्रतापगढ़) निवासी नितेश आंजना पर 45 हजार रुपए का इनाम था. वह करीब 9 साल पहले पुलिस की राडार पर आया. जब बाड़मेर के सदर थाना पुलिस ने बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ की खेप पकड़ी. इस मामले में मुख्य आपूर्तिकर्ता के रूप में नितेश का नाम सामने आया.

साइटिका बीमारी और आवरी माता के दर्शन: उन्होंने बताया, एएनटीएफ की टीम कभी रेलवे ठेकेदार बनकर और कभी किसी और बहाने से उस इलाके में जाने लगी. इस दौरान टीम ने उसके करीबी साथियों और नेटवर्क से जुड़े लोगों से संपर्क साध लिया. इस बीच टीम को पता चला कि वह साइटिका की बीमारी से पीड़ित है और टोने-टोटके के जरिए बीमारी से निजात पाने का प्रयास कर रहा है. वह हर महीने आवरी माता के दर्शन करने जाता. इसके बाद टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया.

ऐसे फंसा नशे की तस्करी के दलदल में: पड़ताल में सामने आया कि वह बीकॉम पास है और डोडा के ठेके पर हिसाब किताब का काम करता था. इस दौरान उसका कई तस्करों से मिलना होता. वह उनकी विलासिता भरी जीवनशैली से इतना प्रभावित हुआ कि खुद इस काले धंधे में उतर गया. उसे इलाके की अच्छी जानकारी थी. वह धीरे-धीरे दूर-दराज के तस्करों के लिए नशे की खेप सप्लाई करने लगा. उसने अपने गुर्गों की टीम खड़ी की, जो तस्करों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए एस्कॉर्ट करने लगी. वह बाजार में भाव तय होने से पहले ही अग्रिम सौदे कर लेता और मोटा मुनाफा कमाता.

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9 साल तक ऐसे बचता रहा : पड़ताल में सामने आया कि नितेश नशे की काली कमाई का पूरा हिसाब-किताब रखता और इस कमाई का दस फीसदी हिस्सा दान-पुण्य और सामाजिक कार्यों में खर्च करता. उसके खिलाफ स्थानीय पुलिस थाने में कोई मुकदमा नहीं था. दूर-दराज से जब कोई टीम उसे पकड़ने जाती तो चालाकी से बच जाता और गांव वालों के सामने ईश्वर की कृपा होने की शेखी बघारता था. इसी जुगत से वह करीब 9 साल तक पुलिस से बचने में कामयाब रहा. आखिर एएनटीएफ ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

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