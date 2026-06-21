ऑपरेशन रजियांजनेय : 100 बीघा जमीन, शॉर्टकट से अमीर बनने के लालच में बना तस्कर, ANTF ने दबोचा
नागौर जिले के तस्कर पर श्रीगंगानगर एसपी ने घोषित किया था 25 हजार रुपए का इनाम.
Published : June 21, 2026 at 6:28 PM IST
जयपुर: राजस्थान में नशे के तस्करों पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) का एक्शन जारी है. अब एएनटीएफ ने एक साल से पुलिस को चकमा देकर फरारी काट रहे तस्करी के आरोपी को वड़ोदरा (गुजरात) से पकड़ने में सफलता हासिल की है. आईजी विकास कुमार ने बताया कि नागौर जिले के कांटिया खुर्द गांव के रहने वाले हनुमान उर्फ राजू पर श्रीगंगानगर एसपी ने 25 हजार रुपए इनाम रखा था. वह एक साल से फरार था. उसे गुजरात के वड़ोदरा से पकड़ा है. पड़ताल में सामने आया कि उसके पिता की 100 बीघा जमीन है. पिता के निधन के बाद वह उसका मालिक बन गया, लेकिन शॉर्टकट से ज्यादा रुपए कमाने के लोभ में तस्करी के धंधे में उतर गया.
कम उम्र में शुरू की शराब की तस्करी: एएनटीएफ आईजी विकास कुमार ने कहा कि राजू ने 12वीं तक पढ़ाई के बाद खेती के साथ शराब की तस्करी शुरू कर दी थी. पहले उसने शराब की दुकान पर सेल्समैन की नौकरी की, लेकिन उसमें ज्यादा कमाई नहीं थी. साल 2015 में शादी के बाद खर्चे बढ़ गए. एक शादी में उसकी मुलाकात कुछ तस्करों से हुई. उनकी लाइफ स्टाइल देखकर वह शराब की तस्करी में उतर गया. इसके साथ ही वह अन्य मादक पदार्थों की तस्करी करने लगा. श्रीगंगानगर के रजियासर थाने में एक मुकदमे में उसका नाम आया. पुलिस पकड़ने गई तो हाथापाई कर भाग निकला.
पढ़ें: Operation Jamuhar : मणिपुर से राजस्थान लाई जा रही 4.50 करोड़ की अफीम की खेप पकड़ी, ट्रक के नीचे बना रखा था तहखाना
पत्नी ने पैसा ट्रांसफर का पूछा और खुला भेद: एएनटीएफ टीम हनुमान को पकड़ने के लिए उसके पीछे लगी थी. मुखबिर से जानकारी मिली कि उसकी पत्नी एक ई मित्र पर मोबाइल से गुजरात रुपए ट्रांसफर करने के बारे में जानकारी ले रही थी. इससे शक की सुई गहराई. टीम ने निगरानी बढ़ा दी. टीम को एक दिन जानकारी मिली कि आरोपी गांव आया है. टीम पहुंची तो वह जा चुका था. कूड़े के ढेर में एक मिठाई का पैकेट मिला, जो गुजरात के वड़ोदरा की दुकान का था. एएनटीएफ की टीम ने तीन दिन तक वड़ोदरा में डेरा डाला.
पार्क में मोबाइल पर बात करते समय दबोचा: इस बीच तकनीकी रूप से एएनटीएफ ने पड़ताल की और सामने आया कि वह एक पार्क में बैठकर अपने भाई से अलग-अलग नंबरों के जरिए संपर्क करता है. टीम ने तकनीकी रूप से पीछा कर पार्क के आसपास निगरानी शुरू की. वह पार्क में घूमता हुआ मोबाइल पर बात कर रहा था. टीम ने उसे पहचान कर दबोच लिया. उन्होंने बताया कि आमजन को किसी भी अपराधी या तस्करी से जुड़ी कोई शिकायत एएनटीएफ के कंट्रोल रूम 0141-2502877 या वाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9261225056 पर दी जा सकती है. सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी.
पढ़ें: कालसर्प दोष की पूजा कराने गया था तस्कर, पंडित बनकर पीछे लग गई ANTF टीम, फिर जो हुआ...