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Special: भरतपुर के 'रेल वाले हनुमान जी', जहां भक्तों की हर मन्नत को मिलता है 'ग्रीन सिग्नल', बिना हॉर्न बजाए नहीं गुजरती ट्रेन

रेल पटरियां बिछाने में हुई परेशानी: मंदिर के पुजारी अनूप कृष्ण शास्त्री ने बताया कि यहां स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा अत्यंत प्राचीन और स्वयंभू है. स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक यह मूर्ति जमीन से स्वयं प्रकट हुई थी. जब इस क्षेत्र में रेल लाइन बिछाने का कार्य शुरू हुआ, तब अधिकारियों ने मूर्ति को हटाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार कार्य में बाधा उत्पन्न हो गई. कई कोशिशों के बावजूद मूर्ति को हटाया नहीं जा सका और निर्माण कार्य बार-बार रुकता रहा. बताया जाता है कि अंततः रेलवे अधिकारियों ने मूर्ति को हटाने का विचार त्याग दिया और रेल पटरी का मार्ग ही बदल दिया.

भरतपुर जिले के मालीपुरा गांव में इस अनोखे मंदिर में आस्था के आगे रेल भी मानो शीश झुकाती नजर आती है. रेल वाले हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध इस मंदिर की मान्यता है कि यहां से गुजरने वाली हर ट्रेन हॉर्न बजाकर ही आगे बढ़ती है. वर्षों पहले जब रेलवे ट्रैक बिछाने के दौरान मूर्ति को हटाने की कोशिश की गई, तो काम बार-बार बाधित हुआ और अंततः अधिकारियों को पटरी का रास्ता बदलना पड़ा, तभी से यह मंदिर आस्था, चमत्कार और परंपरा का अनोखा प्रतीक बना हुआ है.

भरतपुर: राजस्थान के लोहागढ़ की पावन धरा पर वैसे तो कण-कण में भक्ति बसती है, लेकिन जिले के सेवर क्षेत्र के पास स्थित 'रेल वाले हनुमान जी' का मंदिर अपनी अनोखी महिमा के लिए श्रद्धालुओं के बीच अटूट विश्वास का केंद्र बना हुआ है. कहा जाता है कि इस प्राचीन मंदिर की चौखट पर जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ मत्था टेकता है, बजरंगबली उसकी जीवन रूपी गाड़ी के हर संकट को दूर कर खुशियों के सिग्नल खोल देते हैं. मंगलवार और शनिवार को यहां उमड़ने वाला जनसैलाब इस बात का गवाह है कि सालों पुराने इस दर पर आज भी चमत्कार और आस्था का संगम जीवंत है.

हॉर्न बजाकर ही आगे बढ़ती है ट्रेन: पुजारी ने बताया कि मंदिर को यथावत रखते हुए ट्रैक को मोड़कर आगे बढ़ाया गया. यही कारण है कि यह स्थान रेल वाले हनुमान जी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया और आज भी यह घटना लोगों की आस्था का आधार बनी हुई है. इस मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा यह है कि यहां से गुजरने वाली हर ट्रेन हॉर्न बजाकर ही आगे बढ़ती है. इसे हनुमान जी के प्रति श्रद्धा प्रकट करने का माध्यम माना जाता है. स्थानीय श्रद्धालु पंकज माली का कहना है कि यदि कोई ट्रेन बिना हॉर्न बजाए गुजरने का प्रयास करती है, तो उसमें तकनीकी खराबी या अन्य समस्या आ जाती है.

ट्रैक को मोड़कर मंदिर के सामने से निकाला गया (ETV Bharat Bharatpur)

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रेल लाइन को मोड़ा गया: लोगों का दावा है कि पहले ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जब ट्रेन बिना हॉर्न दिए आगे नहीं बढ़ पाई और पटरी पर ही रुक गई. श्रद्धालु पंकज माली बताते हैं कि उनके बुजुर्गों से सुनी कहानियों के अनुसार, जब रेल लाइन का कार्य प्रारंभ हुआ था, तब बार-बार रुकावटें आईं. इसके बाद अधिकारियों ने मंदिर को बचाते हुए रेल लाइन को टेढ़ा कर दिया. उनका कहना है कि यह सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि हनुमान जी की शक्ति का प्रभाव है, जिसे गांव के लोग वर्षों से अनुभव करते आ रहे हैं.

हनुमान जी की मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है (ETV Bharat Bharatpur)

ग्रामीणों की आस्था और विश्वास: मंदिर से जुड़ी एक और मान्यता ग्रामीणों के बीच प्रचलित है कि इसके लगभग 20 किलोमीटर के दायरे में कभी भी भारी ओलावृष्टि नहीं होती. लोग बताते हैं कि ओले गिरते जरूर हैं, लेकिन छोटे आकार के होते हैं, जो फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते. ग्रामीण इसे हनुमान जी की कृपा मानते हैं और मानते हैं कि उनकी वजह से क्षेत्र बड़े प्राकृतिक नुकसान से सुरक्षित रहता है.

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हर मन्नत होती है पूरी: इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर के आसपास किसी बड़ी बीमारी का प्रभाव नहीं पड़ता. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है. नौकरी पाने, बीमारी से छुटकारा पाने और पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए दूर-दूर से लोग यहां आते हैं. स्थानीय लोगों का दावा है कि आज तक यहां किसी की मन्नत अधूरी नहीं रही.

यहां से हर ट्रेन हॉर्न बजाकर ही आगे बढ़ती है (ETV Bharat Bharatpur)

श्रद्धालुओं की उमड़ती है भीड़: हनुमान जयंती के अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना, भजन-कीर्तन और प्रसादी वितरण का आयोजन किया जाता है. इस दौरान यहां सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. श्रद्धालु मंदिर में मत्था टेककर अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करते हैं और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं. मंदिर पटरी के बहुत करीब होने के कारण इसे रेल वाले हनुमान जी मंदिर के नाम से जाना जाता है और यह जगह न सिर्फ धार्मिक महत्व रखती है बल्कि अनोखी आस्था की मिसाल भी पेश करती है.

रेल वाले हनुमान जी का प्राचीन मंदिर (ETV Bharat Bharatpur)

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