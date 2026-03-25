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खुशखबरी: कोटा को मिलने वाली है अमृत भारत एक्सप्रेस, अहमदाबाद से पटना के बीच चलेगी

अहमदाबाद से पटना के बीच वर्तमान में चल रही स्पेशल ट्रेन को रेगुलर किया जा रहा है.

AMRIT BHARAT TRAIN TO PATNA, AMRIT BHARAT WILL RUN VIA KOTA
अमृत भारत एक्सप्रेस. (file photo IANS)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 25, 2026 at 4:02 PM IST

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कोटाः कोटा होकर जल्द ही अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने वाली है. इसको लेकर सांसद दुष्यंत सिंह ने जानकारी साझा की है. इसके तहत अहमदाबाद से पटना के बीच वर्तमान में चल रही स्पेशल ट्रेन को रेगुलर किया जा रहा है. इसको रेगुलर करने के आदेश भी रेलवे बोर्ड ने जारी कर दिए हैं. यह ट्रेन अमृत भारत रैक से चलेगी. ये कोटा की पहली अमृत भारत ट्रेन होगी.

झालावाड़ बारां सांसद दुष्यंत सिंह ने बताया कि रेलवे बोर्ड के निदेशक कोचिंग संजय आर नीलम ने इस संबंध में संबंधित दोनों रेलवे जोन को निर्देशित किया है. इसमें साफ दिया है कि ट्रेन का जल्द ही नियमित रूप से संचालित करना है. इसके लिए अमृत भारत रैक आवंटित हो जाएगी. उसके बाद इसे अमृत भारत वीकली ट्रेन के रूप में नियमित संचालित करना है. इस ट्रेन से झालावाड़ के भवानी मंडी के साथ कोटा व रामगंजमंडी के यात्रियों को भी फायदा होगा.

पढ़ेंः कोटा-पटना ट्रेन डेढ़ माह चलेगी बदले समय व रूट से, इन स्टेशनों पर नहीं रुकेगी

अमृत भारत के नाम से जानी जाएगीः सांसद दुष्यंत सिंह ने बताया कि ट्रेन नंबर 09447 अहमदाबाद पटना रेगुलर होने के बाद यह रेल सेवा ट्रेन नंबर 21905 अहमदाबाद पटना अमृत भारत एक्सप्रेस के नाम से जानी जाएगी. ट्रेन नंबर 09448 पटना अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन अब ट्रेन नंबर 21906 पटना अहमदाबाद अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में चलेगी. रेलवे ने अभी इसकी पूरी समय सारणी जारी नहीं की है. जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार हर बुधवार को शाम 6:30 पर अहमदाबाद से रवाना होगी, जबकि वापसी में यह ट्रेन पटना से हर शुक्रवार रात 10:30 पर चलेगी.

इन स्टेशनों पर रुकेगीः आते और जाते समय यह ट्रेन आणंद, छायापुरी, गोधरा, दाहोद, रतलाम, भवानीमंडी, रामगंजमंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, बयाना, ईदगाह (आगरा), टूंडला, गोविंदपुरी, सूबेदारगंज और पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर रुकेगी. दुष्यंत सिंह का कहना है कि रेल सेवा का विस्तार लंबे समय से क्षेत्रवासियों की मांग थी और वह पूरी हुई है. नई ट्रेन के शुरू होने से कनेक्टिविटी में सुधार होगा. लोगों को अहमदाबाद, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए सीधे पटना यात्रा का अवसर मिलेगा. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार भी जताया है.

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