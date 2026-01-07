ETV Bharat / state

अलवर टाइगर मैराथन 2026 का आयोजन 8 फरवरी को, बाघ बचाओ और फिट रहो का संदेश

टाइगर संरक्षण का संकल्प: रणदीप हुड्डा ने कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि यह मैराथन केवल एक दौड़ नहीं, बल्कि फिटनेस का आंदोलन और टाइगर संरक्षण का संकल्प है. उन्होंने बताया कि इस बार मैराथन अंतरराष्ट्रीय स्तर की होगी, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, दुबई, केन्या, इथियोपिया सहित कई देशों के हजारों एथलीट भाग लेंगे. पिछले साल की मैराथन में देशभर से हजारों धावक शामिल हुए थे. हुड्डा ने जोर देकर कहा कि विश्व में कहीं ऐसी मैराथन नहीं होती जो बाघ संरक्षण के लिए समर्पित हो.

अलवर: शहर के ऐतिहासिक सिटी पैलेस में अंतरराष्ट्रीय अलवर टाइगर मैराथन 2026 के उद्घोषण कार्यक्रम का आयोजन हुआ. इस अवसर पर फिल्म अभिनेता एवं मैराथन के ब्रांड एंबेसडर रणदीप हुड्डा तथा केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री और अलवर सांसद भूपेन्द्र यादव मुख्य रूप से उपस्थित रहे. आगामी 8 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाली यह मैराथन देश की पहली ऐसी इवेंट होगी जो सीधे तौर पर बाघ संरक्षण से जुड़ी है.

इस आयोजन से सरिस्का टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, बाघों का संरक्षण मजबूत होगा और युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता आएगी. उन्होंने बाघ संरक्षण को पृथ्वी के संरक्षण से जोड़ते हुए कहा कि बाघ प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'फिट इंडिया' अभियान की तारीफ करते हुए हुड्डा ने युवाओं से इसमें शामिल होने की अपील की. उन्होंने खुद भी 8 फरवरी को मैराथन में भाग लेने की इच्छा जताई और कहा कि फिल्मों के माध्यम से भी बाघ संरक्षण के लिए प्रयास जारी रखेंगे, यदि यह आयोजन हर साल होता रहे तो वे हमेशा इसका हिस्सा बनेंगे.

अलवर को खेलों में आगे बढ़ाना प्राथमिकता: केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि अलवर को खेलों में आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता है. सांसद खेल उत्सव के दूसरे संस्करण में जनता की भागीदारी उत्साहजनक रही. मैराथन रूट पर करीब 600 स्थलों पर पौधरोपण किया जाएगा, जो पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा. उन्होंने अलवर की सिलीसेढ़ झील को रामसर साइट घोषित होने की जानकारी दी और मंगलसर व मानसरोवर बांधों को भी रामसर साइट बनाने के प्रयास बताए. इससे सरिस्का देश का पहला टाइगर रिजर्व बनेगा जहां सफारी के दौरान तीन रामसर साइट्स देखी जा सकेंगी.

ग्रामीण खिलाड़ियों को मिलेगा प्रोत्साहन: केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आग्रह किया था कि अलवर में आयोजित होने वाली अलवर टाइगर मैराथन राजस्थान टूरिज्म का हिस्सा बन सके. इस पर बुधवार को राजस्थान टूरिज्म और अलवर टाइगर मैराथन के बीच एमओयू हुआ है. उन्होंने कहा कि इस मैराथन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना है.