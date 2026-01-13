कोर्ट का फैसलाः कट्टे की नोक पर नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म, एक आरोपी को आजीवन कारावास
पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया.
Published : January 13, 2026 at 7:59 PM IST
अलवरः विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या 1 ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 38 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने जिले के एक थाने में प्रकरण दर्ज कराया कि 23 दिसंबर 2024 को वह किसी काम से घर से बाहर थे.
इस दौरान तीन युवक घर में घुसे और उनकी नाबालिग बेटी को कट्टे की नोक पर डरा धमका कर अगवा कर ले गए. उन्होंने बताया कि आरोपियों ने नाबालिग को एक खेत पर लगी बोरिंग पर ले जाकर दुष्कर्म किया. उन्होंने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया.
विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 16 गवाह व 36 दस्तावेजों को पेश किया गया. दोनों पक्षों की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 38 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है. उन्होंने बताया कि न्यायाधीश ने पीड़िता को 3 लाख रूपए प्रतिकर राशि दिलवाने के लिए अनुशंसा की. विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि प्रकरण में तीन आरोपी थे, जिनमें से न्यायालय ने एक आरोपी को सजा सुनाई. दूसरे आरोपी को पुलिस ने हाल ही में गिरफ्तार किया है, उसके खिलाफ चालान पेश किया जाएगा. तीसरा आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.