नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 22 गवाह व 26 दस्तावेज पेश किए गए.

POCSO COURT HAS SENTENCED, SENTENCED TWO ACCUSED
अलवर पॉक्सो कोर्ट. (ETV Bharat alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 9, 2026 at 7:48 PM IST

2 Min Read
अलवरः जिले में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या-1 के न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता की मां ने जिले के एक थाने में प्रकरण दर्ज कराया कि 6 नवंबर 2024 को उसकी 14 वर्षीय बेटी रात को घर पर सोई थी. अगले दिन सुबह जब वह उसे चाय देने के लिए गई, तो नाबालिग कमरे में नहीं मिली. इस पर नाबालिग की मां ने उसे ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं लगा. उन्होंने बताया कि पीड़िता के परिजनों को एक युवक पर शक हुआ. पीड़िता के परिजन युवक के घर पहुंचे, तो पता लगा कि युवक भी बाइक लेकर घर से गायब था. इसके बाद नाबालिग के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर अनुसंधान शुरू किया. उन्होंने बताया कि पुलिस ने नाबालिग को भिवाड़ी से दस्तयाब किया.

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्मः विशिष्ट लोक अभियोजक शर्मा ने बताया कि पीड़िता ने पुलिस को बयान में बताया कि आरोपी उसे अपने दोस्त के साथ भिवाड़ी ले गया. एक कमरा किराए पर लेकर कई दिनों तक रखा गया और दोनों आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. विशिष्ट लोक अभियोजक शर्मा ने बताया कि मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया.

विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि प्रकरण में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 22 गवाह व 26 दस्तावेज पेश किए गए. दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के दौरान न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही आरोपियों को अर्थ दंड से दंडित किया.

