नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म, कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

अलवरः जिले में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या-1 के न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने दोनों आरोपियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता की मां ने जिले के एक थाने में प्रकरण दर्ज कराया कि 6 नवंबर 2024 को उसकी 14 वर्षीय बेटी रात को घर पर सोई थी. अगले दिन सुबह जब वह उसे चाय देने के लिए गई, तो नाबालिग कमरे में नहीं मिली. इस पर नाबालिग की मां ने उसे ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं लगा. उन्होंने बताया कि पीड़िता के परिजनों को एक युवक पर शक हुआ. पीड़िता के परिजन युवक के घर पहुंचे, तो पता लगा कि युवक भी बाइक लेकर घर से गायब था. इसके बाद नाबालिग के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर अनुसंधान शुरू किया. उन्होंने बताया कि पुलिस ने नाबालिग को भिवाड़ी से दस्तयाब किया.

