दिव्यांग लुटेरे को कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा, हफ्ते में 2 घंटे करनी होगी सफाई
अलवर में दोनों हाथ गंवाने वाला हिस्ट्रीशीटर पंकज उर्फ गोलू साथियों के साथ मिलकर लूट करता था. उसके खिलाफ 4 मामले अभी विचाराधीन हैं.
Published : December 8, 2025 at 6:43 PM IST
अलवर: शहर में एक अनोखा मामला सामने आया है. सदर थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर पंकज उर्फ गोलू, जिसने मात्र ढाई साल की उम्र में बिजली के करंट से दोनों हाथ गंवा दिए थे, फिर भी लग्जरी गाड़ियां दौड़ाता था और उनमें बैठकर लूट की कई वारदातों को अंजाम देता रहा. लूट के एक मामले कोर्ट ने उसे जेल भेजने की बजाय अनोखी सजा सुनाई है. उसे हर सप्ताह 2 घंटे स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई करना होगा.
ढाई साल की उम्र में ही खो दिए थे दोनों हाथ: सदर थाने के एसआई बनवारीलाल ने बताया कि पंकज उर्फ गोलू अलवर के कटोरीवाला तिबारा का रहने वाला है और हिस्ट्रीशीटर है. साल 2002 में जब वह सिर्फ ढाई साल का था, 11 हजार केवी की हाई-टेंशन लाइन से करंट लगने से उसके दोनों हाथ जलकर खराब हो गए. एक हाथ आधा रह गया, दूसरा पूरी तरह बेकार, लेकिन हौसले बुलंद थे. घर में गाड़ी होने की वजह से 2015 में उसने गाड़ी चलाना सीख लिया. उसने बताया कि वह कई महंगी और लग्जरी गाड़ियां चला चुका है. दोनों हाथ न होने के बावजूद वह पैरों और बचे हुए अंगों से स्टियरिंग और गियर दोनों संभाल लेता है. उसने मीडिया के सामने ऐसा करके भी दिखाया.
दोस्तों के लालच में फंसा, बन गया शातिर लुटेरा: पंकज ने खुद कबूल किया कि दोस्तों ने रुपयों का लालच देकर उसे अपराध की दुनिया में धकेला. उसके खिलाफ अलवर और राजगढ़ थाना क्षेत्र में कुल 5 लूट के मामले दर्ज हैं, जिनमें करीब 1 लाख 24 हजार रुपए की लूट की गई. वह गाड़ी में बैठकर अकेले या साथियों के साथ लूट की वारदातें करता था. उसके कई साथी इस समय लूट और अपहरण के मामलों में जेल में बंद हैं.
कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा: सोमवार को सदर थाना पुलिस ने पंकज को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया. एक मामले में फैसला सुनाते हुए जज ने उसे न तो जेल भेजा और न ही जुर्माना ठोका, बल्कि अनोखी सजा सुनाते हुए आदेश दिया कि हर सप्ताह कम से कम 2 घंटे उसे स्वच्छ भारत अभियान में सफाई कार्य करना होगा. आरोपी के खिलाफ चार मामले अभी कोर्ट में विचाराधीन हैं.