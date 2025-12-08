ETV Bharat / state

दिव्यांग लुटेरे को कोर्ट ने सुनाई अनोखी सजा, हफ्ते में 2 घंटे करनी होगी सफाई

अलवर: शहर में एक अनोखा मामला सामने आया है. सदर थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर पंकज उर्फ गोलू, जिसने मात्र ढाई साल की उम्र में बिजली के करंट से दोनों हाथ गंवा दिए थे, फिर भी लग्जरी गाड़ियां दौड़ाता था और उनमें बैठकर लूट की कई वारदातों को अंजाम देता रहा. लूट के एक मामले कोर्ट ने उसे जेल भेजने की बजाय अनोखी सजा सुनाई है. उसे हर सप्ताह 2 घंटे स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई करना होगा.

ढाई साल की उम्र में ही खो दिए थे दोनों हाथ: सदर थाने के एसआई बनवारीलाल ने बताया कि पंकज उर्फ गोलू अलवर के कटोरीवाला तिबारा का रहने वाला है और हिस्ट्रीशीटर है. साल 2002 में जब वह सिर्फ ढाई साल का था, 11 हजार केवी की हाई-टेंशन लाइन से करंट लगने से उसके दोनों हाथ जलकर खराब हो गए. एक हाथ आधा रह गया, दूसरा पूरी तरह बेकार, लेकिन हौसले बुलंद थे. घर में गाड़ी होने की वजह से 2015 में उसने गाड़ी चलाना सीख लिया. उसने बताया कि वह कई महंगी और लग्जरी गाड़ियां चला चुका है. दोनों हाथ न होने के बावजूद वह पैरों और बचे हुए अंगों से स्टियरिंग और गियर दोनों संभाल लेता है. उसने मीडिया के सामने ऐसा करके भी दिखाया.