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10 साल पुराने हत्या के मामले में कोर्ट ने पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष समेत 9 लोगों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

जिला एवं सेशन न्यायालय अलवर. ( ETV Bharat alwar )

अलवरः जिला एवं सेशन न्यायालय ने शनिवार को करीब साल 10 पुराने हत्या के मामले में 9 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया. इस प्रकरण में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह को भी सजा सुनाई गई. प्रकरण 2016 में सरपंच के चुनाव को लेकर दो पक्षों में विवाद से शुरू हुआ था. परिवादी के वकील अजय मोहन मुखीजा ने बताया कि 2016 को नौगांव थाने में पीड़ित पक्ष की ओर से शिकायत दी गई कि सरपंच चुनाव के दौरान अलग-अलग प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे दो पक्षों में विवाद हो गया. यह विवाद इतना बढ़ गया कि रंजिश मानते हुए चुनाव जीतने के बाद दूसरे पक्ष ने पीड़ित पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया. उन्होंने बताया कि घटना के दौरान आरोपियों ने पीड़ित पक्ष के अवतार सिंह व उनके परिजनों पर लाठी, डंडे, चाकू,तलवार, लोहे का पाइप व हॉकी सहित कई अन्य धारदार हथियारों से हमला कर दिया. इस हमले में अवतार सिंह गंभीर घायल हो गया, जिसे परिजनों ने अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया. उपचार के दौरान अवतार सिंह की मौत हो गई. पढ़ेंः Ajmer Crime : गला रेत कर की थी प्रेमिका की हत्या, पति-पत्नी को आजीवन कारावास