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10 साल पुराने हत्या के मामले में कोर्ट ने पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष समेत 9 लोगों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

प्रकरण 2016 में सरपंच के चुनाव को लेकर दो पक्षों में विवाद से शुरू हुआ था.

ALWAR DISTRICT AND SESSIONS COURT, COURT SENTENCED NINE PEOPLE
जिला एवं सेशन न्यायालय अलवर. (ETV Bharat alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 18, 2026 at 4:16 PM IST

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अलवरः जिला एवं सेशन न्यायालय ने शनिवार को करीब साल 10 पुराने हत्या के मामले में 9 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया. इस प्रकरण में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह को भी सजा सुनाई गई. प्रकरण 2016 में सरपंच के चुनाव को लेकर दो पक्षों में विवाद से शुरू हुआ था.

परिवादी के वकील अजय मोहन मुखीजा ने बताया कि 2016 को नौगांव थाने में पीड़ित पक्ष की ओर से शिकायत दी गई कि सरपंच चुनाव के दौरान अलग-अलग प्रत्याशियों का समर्थन कर रहे दो पक्षों में विवाद हो गया. यह विवाद इतना बढ़ गया कि रंजिश मानते हुए चुनाव जीतने के बाद दूसरे पक्ष ने पीड़ित पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया. उन्होंने बताया कि घटना के दौरान आरोपियों ने पीड़ित पक्ष के अवतार सिंह व उनके परिजनों पर लाठी, डंडे, चाकू,तलवार, लोहे का पाइप व हॉकी सहित कई अन्य धारदार हथियारों से हमला कर दिया. इस हमले में अवतार सिंह गंभीर घायल हो गया, जिसे परिजनों ने अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया. उपचार के दौरान अवतार सिंह की मौत हो गई.

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कोर्ट में किया चालान पेशः परिवादी के वकील ने बताया इसके बाद पीड़ित पक्ष की ओर से नौगांव थाने में हत्या सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया गया. इस पर अनुसंधान करते हुए थाना पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया और जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया. वकील मुखीजा ने बताया कि इस प्रकरण में 22 गवाह के बयान, पीड़ित पक्ष की मेडिकल रिपोर्ट व कई दस्तावेजों को परीक्षित कराया गया. इस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 9 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. उन्होंने बताया कि न्यायालय ने सभी आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए की अर्थ दंड लगाया.

इन आरोपियों को हुई सजाः वकील मुखीजा ने बताया कि शनिवार को न्यायालय की ओर से सुनाए गए फैसले में अनूप सिंह, कमलजीत सिंह, गुरवचन सिंह, जसपाल सिंह, कुलवंत सिंह, अमन सिंह, हरविंदर सिंह, विश्वेंद्र सिंह व इंद्रजीत सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इंद्रजीत सिंह पूर्व में बीजेपी से अलवर के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं.

हंसते हुए दिखाई दिए आरोपीः न्यायालय की ओर से शनिवार को सुनाए गए फैसले के बाद भी आरोपियों के चेहरे पर किसी तरह की कोई शिकन दिखाई नहीं दी. न्यायालय से जेल जाते समय भी आरोपी हंसते हुए वह मूंछ पर ताव देते हुए दिखाई दिए. वहीं, एक बुजुर्ग आरोपी मीडिया से भी वीडियो न बनाने के लिए चिल्लाते हुए दिखाई दिए.

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9 लोगों को आजीवन कारावास
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