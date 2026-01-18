ETV Bharat / state

बहरोड़ थाने में आरएसएस कार्यकर्ता से मारपीट का आरोप, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

कोतवाली थाने में चेक बाउंस के प्रकरण में दो व्यक्तियों को पूछताछ के लिए बुलाकर पीटने का मामला गरमा गया.

Victims and villagers reached Neemrana to meet the ASP.
एएसपी से मिलने नीमराणा पहुंचे पीड़ित व ग्रामीण (ETV Bharat Behror)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 18, 2026 at 3:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बहरोड़: राजस्थान के बहरोड़ कोतवाली थाने में शनिवार शाम आरएसएस कार्यकर्ता से मारपीट का आरोप लगाते हुए रविवार को माजरी गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया और नीमराणा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश कुमार खींची को ज्ञापन सौंपा. इसमें बहरोड़ कोतवाली थाना प्रभारी एवं अन्य दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की.

नीमराणा एडिश्नल एसपी सुरेश कुमार खींची ने बताया कि माजरी गांव के लोगों ने ज्ञापन दिया है. इसमें बताया कि बहरोड़ कोतवाली थाने पर बुलाकर दो लोगों से मारपीट की गई. हम मामले की जांच करा उचित कार्रवाई करेंगे. इधर, थाने में संघ कार्यकर्ता से मारपीट की खबर से क्षेत्र में रोष फैल गया. बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय लोग नीमराणा पहुंचे और एएसपी को ज्ञापन सौंपा. इसमें बहरोड़ थाना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. ग्रामीणों ने चेताया कि दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा.

एएसपी और पीड़ित बोले... (ETV Bharat Behror)

पढ़ें: पुलिस पर बस का इंतजार कर रहे छात्र को पीटने का आरोप, कांस्टेबल लाइन हाजिर - Uproar over assault on student

बहरोड़ विधायक डॉ. जसवन्त सिंह यादव ने बताया कि कोतवाली थाने में चेक बाउंस के एक प्रकरण में दो व्यक्तियों को पूछताछ के लिए बुलाया था. परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूछताछ के दौरान पुलिस ने दोनों लोगों के साथ मारपीट की. इनमें एक पीड़ित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का कार्यकर्ता है. पीड़ित पक्ष का कहना है कि कार्रवाई पुलिस ने अपनी गलती छिपाने को की.

विधायक यादव ने कोतवाली प्रभारी विक्रांत शर्मा की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कहा कि किसी भी नागरिक खासकर भाजपा और संघ से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ थाने में ऐसी मारपीट गलत और निंदनीय है. यादव ने मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पत्र लिखकर कोतवाली प्रभारी के खिलाफ निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की. विधायक ने कहा कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आम जनता का पुलिस से भरोसा उठ जाएगा.

पढ़ें:युवक की मौत पर बवाल: ग्रामीणों का आरोप पुलिस की पिटाई से हुई युवक की मौत

TAGGED:

MEMORANDUM TO NEEMRANA ASP
ASSAULT IN A CHECK BOUNCE CASE
NEEMRANA ASP SURESH KUMAR KHINCHI
संघ कार्यकर्ता से मारपीट से रोष
ASSAULT AT BAHROR POLICE STATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.