सौरभ भारद्वाज के आरोपों पर आशीष सूद का पलटवार-'शिक्षकों से कुत्तों की गिनती का आरोप पूरी तरह झूठा'
Published : December 30, 2025 at 12:46 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी पर दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया है उन्होंने उस दावे को खारिज किया जिसमें शिक्षकों से कुत्तों की गिनती करवाने की बात कही गई है. दरअसल AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर एक पोस्ट में पूछा कि टीचर पढ़ाएंगे या आवारा कुत्ते देखेंगे. इस पर शिक्षा मंत्री ने पलटवार किया है.
आशीष सूद ने कहा कि शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती के लिए लगाने का दावा पूरी तरह झूठा है. उन्होंने AAP नेताओं को खुली चुनौती दी कि अगर ऐसा कोई सरकारी आदेश है तो उसे सार्वजनिक करें, अन्यथा दिल्ली की जनता से माफी मांगें.
दिल्ली सचिवालय में हुए प्रेस वार्ता में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपनी चुनावी हार को पचा नहीं पा रही है और इसी कारण सोशल मीडिया के जरिए लगातार झूठ फैलाया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है.
#WATCH | Delhi Education Minister Ashish Sood says, " the aam aadmi party tweeted throughout the day yesterday and ran a campaign that delhi's teachers will now count stray dogs. the aap is continuously spreading such lies. their entire politics is based on this... i challenge the… pic.twitter.com/9PMmELXRJs— ANI (@ANI) December 30, 2025
तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रही AAP-आशीष सूद
शिक्षा मंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता जानबूझकर तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं ताकि भ्रम और अराजकता फैलाई जा सके. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और दोषी अधिकारियों को निलंबित किया जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी को इससे परेशानी क्यों हो रही है.
भाजपा की सरकार रोज़ अनर्गल ऑर्डर निकालती है, देखिए अब आवारा कुत्तों की ज़िम्मेदारी आई टीचरों पर।— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) December 30, 2025
टीचर पढ़ायेंगे या आवारा कुत्ते देखेंगे । pic.twitter.com/pL4YuNIbSr
आशीष सूद ने यह भी कहा कि 25 दिसंबर को बच्चों के सांता क्लॉज बनकर स्कूल आने पर कार्रवाई के कथित आदेश को लेकर भी AAP ने झूठ फैलाया, जबकि ऐसा कोई आदेश ही नहीं है. इसी तरह DSSSB से जुड़ी परीक्षाओं और आयु सीमा को लेकर भी भ्रम फैलाया गया. उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार पारदर्शिता और जनहित में काम कर रही है. शिक्षा, प्रशासन और भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त रुख अपनाया गया है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी यदि अपने दावों पर कायम है तो वह संबंधित आदेश की प्रति जनता के सामने रखे, अन्यथा यह साफ माना जाएगा कि पूरा मामला राजनीतिक झूठ और दुष्प्रचार पर आधारित है.
