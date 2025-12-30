ETV Bharat / state

सौरभ भारद्वाज के आरोपों पर आशीष सूद का पलटवार-'शिक्षकों से कुत्तों की गिनती का आरोप पूरी तरह झूठा'

शिक्षकों से कुत्तों की गिनती का आरोप पूरी तरह झूठा, AAP को आदेश दिखाने की चुनौती: आशीष सूद

SAURABH BHARDWAJ
आशीष सूद ने सौरभ भारद्वाज के आरोपों को नकारा (ETB BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 30, 2025 at 12:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी पर दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगाया है उन्होंने उस दावे को खारिज किया जिसमें शिक्षकों से कुत्तों की गिनती करवाने की बात कही गई है. दरअसल AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर एक पोस्ट में पूछा कि टीचर पढ़ाएंगे या आवारा कुत्ते देखेंगे. इस पर शिक्षा मंत्री ने पलटवार किया है.

आशीष सूद ने कहा कि शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती के लिए लगाने का दावा पूरी तरह झूठा है. उन्होंने AAP नेताओं को खुली चुनौती दी कि अगर ऐसा कोई सरकारी आदेश है तो उसे सार्वजनिक करें, अन्यथा दिल्ली की जनता से माफी मांगें.

दिल्ली सचिवालय में हुए प्रेस वार्ता में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपनी चुनावी हार को पचा नहीं पा रही है और इसी कारण सोशल मीडिया के जरिए लगातार झूठ फैलाया जा रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती करने का कोई आदेश नहीं दिया गया है.

आशीष सूद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की चिंता और निर्देशों के तहत स्कूलों और अन्य संस्थानों में आवारा कुत्तों से जुड़ी घटनाओं को लेकर अवेयरनेस बढ़ाने की बात कही गई है. इसके तहत यह तय किया गया है कि यदि स्कूल परिसर या आसपास कोई घटना होती है तो जिम्मेदार एजेंसी को सूचना कौन देगा, बच्चों के उपचार की व्यवस्था कैसे होगी और कुत्तों के व्यवहार को लेकर छात्रों में जागरूकता कैसे लाई जाए. इसके लिए केवल एक नोडल अधिकारी नामित करने की बात है, न कि गिनती कराने की.

तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रही AAP-आशीष सूद
शिक्षा मंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता जानबूझकर तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं ताकि भ्रम और अराजकता फैलाई जा सके. उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और दोषी अधिकारियों को निलंबित किया जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी को इससे परेशानी क्यों हो रही है.

आशीष सूद ने यह भी कहा कि 25 दिसंबर को बच्चों के सांता क्लॉज बनकर स्कूल आने पर कार्रवाई के कथित आदेश को लेकर भी AAP ने झूठ फैलाया, जबकि ऐसा कोई आदेश ही नहीं है. इसी तरह DSSSB से जुड़ी परीक्षाओं और आयु सीमा को लेकर भी भ्रम फैलाया गया. उन्होंने कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार पारदर्शिता और जनहित में काम कर रही है. शिक्षा, प्रशासन और भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त रुख अपनाया गया है. शिक्षा मंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी यदि अपने दावों पर कायम है तो वह संबंधित आदेश की प्रति जनता के सामने रखे, अन्यथा यह साफ माना जाएगा कि पूरा मामला राजनीतिक झूठ और दुष्प्रचार पर आधारित है.

ये भी पढ़ें- DSSSB परीक्षाएं स्थगित, आयु सीमा बढ़ाने पर विचार, उम्मीदवारों को मिल सकती है बड़ी राहत

ये भी पढ़ें-''BJP का लिटमस टेस्ट फेल, AAP ने चुना कठिन रास्ता और जीती'', सौरभ भारद्वाज ने CM रेखा गुप्ता पर साधा निशाना

TAGGED:

TEACHERS TO COUNT DOGS IN DELHI
SAURABH BHARDWAJ
ASHISH SOOD
DOG COUNT IN DELHI
SAURABH BHARDWAJ

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.