कोटा होकर दौड़ेगी अजमेर- सोलापुर सुपरफास्ट स्पेशल, गोरखपुर जाने वाली ट्रेन मार्च तक रहेगी रद्द

ट्रेन नंबर 09615 अजमेर-सोलापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 29 जनवरी को चलेगी. ट्रेन सुबह 9 बजे अजमेर से रवाना होगी. इसके बाद यह ट्रेन सुबह 11 बजे जयपुर, दोपहर 1:40 पर सवाई माधोपुर और 3:05 पर कोटा पहुंचेगी. वहीं, अगले दिन सुबह 7:55 बजे पुणे और 11:30 पर सोलापुर पहुंच जाएगी. इस ट्रेन में सेकंड एसी 1, थर्ड एसी 3, स्लीपर 6, जनरल 1, गार्ड 1 और पावरकार का 1 कोच लगाया गया है.

कोटाः यात्रियों की डिमांड को देखते हुए रेलवे अजमेर से सोलापुर के बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चला रहा है. यह ट्रेन जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, नागदा व पुणे होते हुए चलेगी. नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशी किरण ने बताया कि ट्रेन का संचालन एक तरफा किया जाएगा.

इन स्टेशनों पर होगा ठहरावः ट्रेन अजमेर से सोलापुर के बीच में किशनगढ़, जयपुर, दुर्गापुरा, सवाई, माधोपुर, कोटा, नागदा, रतलाम, वडोदरा, सूरत, वसई रोड, कल्याण, लोनावाला, पुणे व कुर्दूवादी स्टेशन पर रुकेगी. ट्रेन की बुकिंग शुरू हो गई है, साथ ही कंफर्म टिकट भी मिल रहा है.

बांद्रा से गोरखपुर जा रही ट्रेन रहेगी मार्च तक रद्दः पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के अनुसार गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर ब्लॉक के चलते कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट और रद्द किया गया. इनमें कोटा होकर चलने वाली ट्रेन भी शामिल है. इसमें बांद्रा से गोरखपुर के बीच चल रही ट्रेन नंबर 05054 और वापसी में गोरखपुर से बांद्रा चल रही ट्रेन नंबर 05053 को मार्च तक रद्द किया जा रहा है. ट्रेन नंबर 05053 गोरखपुर से बांद्रा 27 मार्च और ट्रेन नंबर 05054 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर 28 मार्च तक रद्द रहेगी. इसी तरह ट्रेन नंबर 22921 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस 8 फरवरी तक शॉर्ट टर्मिनेट बलरामपुर स्टेशन पर थी, इसे बढ़ाकर अब 29 मार्च कर दिया गया है. यह ट्रेन बलरामपुर से गोरखपुर के बीच रद्द रहेगी. वहीं, ट्रेन नंबर 22922 गोरखपुर-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस 10 फरवरी तक बलरामपुर तक शॉर्ट टर्मिनेट थी, इसे बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया है. यह बलरामपुर स्टेशन से ही चलेगी.