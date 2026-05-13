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आईपीएल सट्टेबाजी पर अजमेर पुलिस का शिकंजा, 3 आरोपी गिरफ्तार, 22 मोबाइल और 2 लैपटॉप बरामद

अजमेर पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट सट्टे के ठिकाने पर छापा मारकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया.

सट्टे के 3 आरोपी गिरफ्तार
सट्टे के 3 आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 13, 2026 at 8:30 PM IST

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अजमेर: जिला पुलिस की स्पेशल टीम और कृष्णगंज थाने की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए क्रिकेट सट्टे के ठिकाने पर छापा मारकर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. तीनों आरोपियों पर सट्टे की खाईवाली और लगाईवाली का आरोप है. आरोपियों के पास से दो लैपटॉप समेत 22 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया गया है. अजमेर एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने मामले का खुलासा किया है.

एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि डीएसटी टीम प्रभारी शंकर सिंह रावत को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि कृष्णगंज थाना क्षेत्र के बालाजी नगर में ललित कुमार बदलनी के घर करोड़ों का क्रिकेट सट्टा चल रहा है. क्रिकेट सट्टे के ठिकाने पर दबिश देने के लिए संयुक्त टीम का गठन किया गया. टीम ने ललित कुमार बदलनी के घर दबिश दी. वहां मकान के भीतर कमरे में तीन व्यक्ति लैपटॉप और मोबाइल के जरिए गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच चल रहे आईपीएल क्रिकेट मैच पर खाईवाली और लगाईवाली करते पाए गए.

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कई शहरों से जुड़े तार: उन्होंने बताया कि जयपुर के निवारू रोड स्थित गणेश विस्तार क्षेत्र में झूलेलाल मंदिर के समीप रहने वाले मुकेश कुमार मूलचंदानी, जयपुर के चांदपोल क्षेत्र निवासी इकबाल सिसोदिया और जावेद खान को गिरफ्तार किया गया है. एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि आरोपी आईपीएल क्रिकेट मैच में ब्यावर, अजमेर, जयपुर और प्रदेश के कई शहरों में सटोरियों से लाइन लेते थे.

एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल (ETV Bharat Ajmer)

लाखों का हिसाब बरामद: एसपी ने बताया कि आरोपियों के लैपटॉप में सट्टे की रकम का हिसाब-किताब भी मिला है. प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि आरोपी प्रतिदिन 3 से 3.5 लाख रुपये का सट्टा हार-जीत पर लगवाते थे. आरोपियों के खिलाफ कृष्णगंज थाने में प्रकरण दर्ज किया गया है. तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर तीन दिन का रिमांड लिया गया है। पुलिस प्रकरण में आगे अनुसंधान कर रही है.

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