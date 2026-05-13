ETV Bharat / state

आईपीएल सट्टेबाजी पर अजमेर पुलिस का शिकंजा, 3 आरोपी गिरफ्तार, 22 मोबाइल और 2 लैपटॉप बरामद

सट्टे के 3 आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat Ajmer )