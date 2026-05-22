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नाबालिग से शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, लगाया जुर्माना

7 सितंबर 2024 में केकड़ी थाने में पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था.

POCSO COURT SENTENCED ACCUSED, PHYSICAL ABUSE A MINOR
अजमेर पॉक्सो कोर्ट का फैसला. (ETV Bharat ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 22, 2026 at 5:41 PM IST

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अजमेरः नाबालिग लड़की से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में अजमेर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 22 हजार रूपए के अर्थ दंड से दंडित किया है. 7 सितंबर 2024 में केकड़ी थाने में पीड़िता के पिता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था.

विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि यह प्रकरण केकड़ी थाना क्षेत्र का है. प्रकरण में जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में 20 नवंबर 2024 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया. यादव ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में पीड़िता के बयान और उसकी ओर से दी गई रिपोर्ट के अलावा 14 गवाह, 26 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए. उन्होंने बताया कि कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास और 22 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.

पढ़ेंः नाबालिग से दुष्कर्म मामले में अलवर व जयपुर पॉक्सो कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई 20 साल की सजा

यह था मामलाः प्रशांत यादव ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 7 सितंबर 2024 को केकड़ी थाने में लिखित रिपोर्ट दी थी. पीड़िता के पिता का आरोप है कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री से आरोपी ने दोस्ती की. स्कूल आते-जाते आरोपी पीड़िता से मिलता और प्यार और शादी का झांसा देता. पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के पिता का आरोप था कि मई 2024 में परीक्षा के बाद आरोपी कार में बेटी को बैठाकर कैफे ले गया, जहां कैफे में बने कमरे में उसने नाबालिग से दुष्कर्म किया. साथ ही बेटी पर शादी का दबाव बना रहा था. पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता के पिता ने बताया कि आरोपी की घिनोनी करतूत की शिकायत जब उसके माता पिता से की तो उन्होंने कहा कि 'तुम्हारी इच्छा है वो करो'. केकड़ी थाना शहर ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया था. मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है.

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PRETEXT OF MARRIAGE
नाबालिग से दुष्कर्म मामला
AJMER POCSO COURT

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