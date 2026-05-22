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नाबालिग से शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, लगाया जुर्माना

अजमेर पॉक्सो कोर्ट का फैसला. ( ETV Bharat ajmer )