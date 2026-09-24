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5 वर्षीय बालिका से अश्लील हरकत करने वाले 70 वर्षीय आरोपी को 20 साल की सजा, पुलिस को भी लगाई फटकार

विशिष्ट लोक अभियोजक संजय तिवारी ने बताया कि 8 अगस्त 2025 को मुकदमा दर्ज किया गया था.

COURT SENTENCED 70 YEAR OLD ACCUSED, SENTENCED A ACCUSED TO 20 YEARS
पॉक्सो मामले की विशेष कोर्ट संख्या 2 . (ETV Bharat ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2026 at 7:55 PM IST

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अजमेरः पॉक्सो मामले की विशेष कोर्ट संख्या 2 ने 5 वर्षीय बालिका के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में 70 साल के आरोपी को 20 साल कारावास और 50 हजार रुपए से दंडित किया है. मासूम बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने देरी से प्रकरण दर्ज किया था. कोर्ट ने फैसले के साथ पुलिस को फटकार भी लगाई है. साथ ही एएसआई किशन सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस महानिदेशक को लिखा है.

विशिष्ट लोक अभियोजक संजय तिवारी ने बताया कि 8 अगस्त 2025 को मुकदमा दर्ज किया गया था. पीड़िता की मां ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि पति के दोस्त के घर सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वे गए थे. घर से कुछ दूर ही पति के एक और दोस्त के घर अपनी 5 वर्षीय बच्ची को छोड़कर गए थे. उस वक्त दोस्त के पिता घर में थे. सामाजिक समारोह से वापस लौटकर जब बेटी को लेने के लिए आए तो भीतर से कोई आवाज नहीं आ रही थी.

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आरोपी को सुनाई सजाः भीतर जालीदार दरवाजे से झांक कर देखा तो उनके होश उड़ गए. बालिका को निर्वस्त्र कर 70 वर्षीय आरोपी अश्लील हरकत कर रहा था. पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने में देरी और अनुसंधान में लापरवाही की. उन्होंने बताया कि पॉक्सो मामले की विशेष कोर्ट संख्या 2 ने 70 वर्षीय आरोपी को 20 वर्ष कारावास और 50 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है. विशिष्ट लोक अभियोजक संजय तिवारी ने बताया कि कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 17 गवाह और 45 दस्तावेज प्रदर्शित किए गए थे. इनके आधार पर कोर्ट ने सजा सुनाई है.

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पुलिस को लगाई फटकारः विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि कोर्ट ने मामले में जांच अधिकारी सीओ रुद्र प्रकाश की लापरवाही भी इंगित की है. पीड़िता और अभियुक्त के सैंपल एकत्रित करने और उन्हें एफएसएल जांच के लिए भेजने में लापरवाही की गई है. कोर्ट ने पूछा है कि सैंपल लिए थे तो कहां गए?. इसके अलावा मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट की ओर से चद्दर जब्त करने के निर्देश भी दिए गए थे, जिसमें यह कहा गया कि यह उनका काम नहीं है. फैसले के साथ कोर्ट ने तत्कालीन थाने के एएसआई के खिलाफ पुलिस महानिदेशक को कार्रवाई करने के लिए कोर्ट ने लिखा है. कोर्ट ने कहा कि पीड़िता को लेकर मां जब शाम को थाने पहुंच गई थी तो रात को 12 बजे बाद मुकदमा देरी से दर्ज क्यों किया गया?. लोक अभियोजक ने बताया कि एएसआई किशन सिंह इस बारे में कोर्ट को संतोष पद जवाब भी नहीं दे पाए थे.

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