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अजमेर कोर्ट का फैसला: 10 साल की मासूम से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

अजमेर: 10 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अजमेर की पोक्सो एक्ट मामले विशेष कोर्ट संख्या दो ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा और 20 हजार रुपये के दंड से दंडित किया है. यह घटना 19 फरवरी 2025 को हुई थी. अजमेर की पोक्सो एक्ट मामले की विशेष कोर्ट संख्या 2 में विशिष्ट लोक अभियोजक संजय तिवारी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाने में 19 फरवरी 2025 को मुकदमा दर्ज करवाया था.

पड़ोसी ने किया दुष्कर्म: पीड़िता के पिता ने पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उसकी बेटी घर में गुमसुम रहती थी, तब उसकी मां ने उससे बातचीत की, तब बेटी ने मां को बताया कि पड़ोस में रहने वाले चोटी वाले अंकल उसे इशारा करके अपनी छत पर बुलाया करते थे और 5 रुपए का नोट या टॉफी का लालच देकर गंदी हरकतें करते थे. इस प्रकरण में पुलिस ने 12 मई 2025 को कोर्ट में चालान पेश किया. उस वक्त पीड़िता की उम्र 10 वर्ष की थी और वह कक्षा चौथी में पढ़ती थी.