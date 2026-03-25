सीआईडी का एक्शन: पुष्कर में 2 साल से बिना वीजा के रह रही विदेशी महिला को पकड़ा, होटल मालिक पर मुकदमा
पुष्कर में 2 साल से रह रही थाईलेंड की महिला के मामले में होटल संचालक पर फर्जी दस्तावेज और शरण देने का केस दर्ज हुआ.
Published : March 25, 2026 at 5:09 PM IST
अजमेर: प्रदेश में अवैध रूप से निवास करने वाले और ओवर स्टे करने वाले विदेशी नागरिकों को चिन्हित कर उन्हें करने के लिए जारी अभियान के तहत थाईलैंड निवासी एक महिला के खिलाफ कार्रवाई की गई. साथ ही ओवर स्टे के लिए विदेशी महिला को शरण देने के मामले में पुष्कर के एक होटल संचालक के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किया गया है. यह कार्रवाई अजमेर सीआईडी जोन ने की है.
सीआईडी में एएसपी और विदेशी पंजीकरण अधिकारी राजेश मीना ने बताया कि राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध रूप से निवास करने वाले और ओवर स्टे करने वाले विदेशी नागरिकों को चिन्हित कर उनके खिलाफ प्रत्यावर्तन की कार्रवाई के लिए अभियान जारी है. इस क्रम में बुधवार को पुष्कर में 2 साल से ओवर स्टे कर रही विदेशी महिला को पकड़ा है. इस प्रकरण की पड़ताल में सामने आया कि विदेशी महिला को शरण देने वाले पुष्कर में होटल के संचालक के खिलाफ पुष्कर थाने में मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है.
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सी फॉर्म में गलत वीजा नंबर: सीआईडी अजमेर जोन में एएसपी राजेश मीना ने बताया कि पुष्कर में 1 फरवरी 2026 को थाईलैंड निवासी कान्याफात नोइनहोंग (Kanyaphat Noenhong) आकर रुकी थी. होटल प्रबंधन की ओर से विदेशी नागरिकता के ऑनलाइन सी फॉर्म में गलत वीजा नंबर की प्रविष्टि की गई, जिसमें उसके ओवर स्टे को छुपाया गया. एएसपी मीना ने बताया कि जांच में सामने आया कि ऑनलाइन सी फॉर्म में अंकित वीजा नंबर किसी अन्य युगांडा नागरिक का है.
होटल मालिक की मिलीभगत: एएसपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में विदेशी नागरिक्का और होटल संचालक की ओर से कूट रचित दस्तावेज का उपयोग किया जाना पाया गया. पड़ताल में विदेशी महिला की वास्तविक स्थिति को छिपाने और उसे ओवर स्टे करवाने का मामला भी सामने आया है, साथ ही यह भी सामने आया कि होटल प्रबंधन की ओर से जानबूझकर विदेशी महिला को शरण दी गई थी. होटल प्रबंधक ने दी इमीग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 का उलंघन का अपराध कारित किया है.
कूटरचित तरीके से फर्जी दस्तावेज किये तैयार: एएसपी मीना ने बताया कि कूटरचित तरीके से विदेशी महिला के होटल प्रबंधन ने फर्जी यात्रा दस्तावेज बनाए और अवैध तरीके से उसे शरण दी. उन्होंने बताया कि सीआईडी जोन की अजमेर यूनिट की ओर से पुष्कर थाने में होटल के प्रबंधक और विदेशी प्रकरण दर्ज करवाया गया है.
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